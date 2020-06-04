Из Польши в Украину за два месяца вернулись 160 тысяч человек

За первые два месяца пандемии COVID-19 из Польши в Украину вернулись 160 тыс. украинцев.

Об этом говорится в аналитическом исследовании Главного статистического управления (GUS) Польши, основанном на анализе данных из различных официальных реестров, а также данных Пограничной службы РП, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Количество иностранцев в Польше на конец апреля 2020 года по сравнению с февралем 2020 года сократилось на 223 тыс., то есть, на 10,1%. В свою очередь, количество граждан Украины уменьшилось на 11,5% (160 тыс.)", - говорится в исследовании.

Отмечается, что с начала пандемии и до конца апреля из Польши больше всего выехало белорусов (32,2%) и россиян (25,7%).

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские заробитчане возвращаются в Польшу, но за это придется хорошо заплатить, - польские СМИ

В апреле по сравнению с декабрем прошлого года количество украинцев, официально трудоустроенных в Польше, сократилось почти на 30%.

Положительную динамику приезда украинцев в ​​Польшу фиксировали до 13 марта. После 15 марта резко выросло количество граждан Украины, выезжающих из Польши.

Также на Цензор.НЕТ: Украина и Польша рассматривают возможность заключения соглашения о сезонных рабочих, - МИД

Количество украинцев, которые в марте-апреле выехали из Польши, значительно выше показателя снижения количества работников из Украины, официально застрахованных в РП. Следовательно, в первую очередь из Польши выехали украинцы, которые не были официально трудоустроены, не работали или работали на так называемых "мусорных" соглашениях (договоре поручения и договоре подряда), которые часто не предусматривают страхование лица со стороны работодателя.

Как отмечают в GUS, по состоянию на 31 декабря 2019 года в Польше проживало более 2 млн 106 тыс. иностранцев, из которых 1 млн 351 тыс. 418 человек (64,2%) были гражданами Украины.