З Польщі в Україну за два місяці повернулося 160 тисяч осіб

За перші два місяці пандемії COVID-19 з Польщі в Україну повернулося 160 тис. українців.

Про це йдеться в аналітичному дослідженні Головного статистичного управління (GUS) Польщі, що базується на аналізі даних з різних офіційних реєстрів, а також даних Прикордонної служби РП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Кількість іноземців у Польщі на кінець квітня 2020 року порівняно з лютим 2020 року скоротилася на 223 тис., тобто на 10,1%. Натомість кількість громадян України зменшилася на 11,5% (160 тис.)", - сказано в дослідженні.

Зазначається, що з початком пандемії до кінця квітня з Польщі найбільше виїхало білорусів (32,2%) та росіян (25,7%).

У квітні порівняно з груднем минулого року кількість українців, офіційно працевлаштованих у РП, скоротилася майже на 30%.

Позитивна динаміка приїзду українців до Польщі спостерігалася до 13 березня. Після 15 березня різко зросла кількісті громадян України, які виїжджали з Польщі.

Кількість українців, які у березні-квітні виїхали з Польщі, є значно вищою за показник зниження кількості працівників з України, офіційно застрахованих у РП. Відтак, у першу чергу з Польщі виїхали українці, які не були офіційно працевлаштованими, не працювали або працювали на так званих "сміттєвих" угодах (договорі доручення і договорі підряду), що часто не передбачають страхування особи з боку працедавця.

Як зазначають у GUS, станом на 31 грудня 2019 року в Польщі проживало понад 2 млн 106 тис. іноземців, з яких 1 млн 351 тис. 418 осіб (64,2%) були громадянами України.

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