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СБУ на Днепропетровщине разоблачила фальсификацию полицией материалов уголовных производств

СБУ на Днепропетровщине разоблачила фальсификацию полицией материалов уголовных производств

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которую организовал начальник одного из городских отделов Национальной полиции Днепропетровского региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.

"Злоумышленники, в частности запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений", - отметили в ведомстве.

Так, в ходе проведения более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пытки и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

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В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали 7 участников группировки, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции.

Сейчас устанавливаются все участники противоправной деятельности, и решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Нацполиция (16433) СБУ (19867) Днепропетровская область (3910)


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Топ комментарии
+5
_Государство - это система, сила. Если эта сила не уравновешивается другой - сильным народом - то неизбежно государство будет обращаться с народом как безжалостный рабовладелец, как враг, а народ будет бесправен и нищ.
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04.06.2020 17:44
+4
Вывод: начальники всех горотделов регулярно возили в область, а те наверх лучшему министру и поэтому все чувствовали себя безнаказанно!
Как по другому этот массовый беспредел объяснить?
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04.06.2020 18:44
+2
так це не тільки на ДнєпраПєтровщінє, це і на КіровоГрадщінє, і в другіх рєгіонах страни
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04.06.2020 17:54
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Такого не може бути! Тому що не може бути ніколи!
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04.06.2020 17:33 Ответить
_Государство - это система, сила. Если эта сила не уравновешивается другой - сильным народом - то неизбежно государство будет обращаться с народом как безжалостный рабовладелец, как враг, а народ будет бесправен и нищ.
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04.06.2020 17:44 Ответить
кажицца йа схажу с ума... Какая досада, что ви нє прівєдєнійє
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04.06.2020 17:51 Ответить
так це не тільки на ДнєпраПєтровщінє, це і на КіровоГрадщінє, і в другіх рєгіонах страни
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04.06.2020 17:54 Ответить
По фвкту авакорюкзак реформировал совковую мвд в современную мусорню, или опг, и надо признать, у него это хорошо получилось, значит зе должен дать авакорюкзаку медаль.
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04.06.2020 18:00 Ответить
от совка осталось хорошее наследие!!! Показатели Показатели Показатели Показатели Показатели Показатели
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04.06.2020 18:10 Ответить
"...организовал начальник одного из городских отделов Национальной полиции Днепропетровского региона."
Це, часом не у Кривому Розі?
Там куратором від ЗЕленої ОПи є Юзік "Рєшала" Корявченков.
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04.06.2020 18:35 Ответить
Павлоград.
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04.06.2020 18:39 Ответить
Ок. Юзік туди ще не дістався?
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04.06.2020 19:02 Ответить
Вывод: начальники всех горотделов регулярно возили в область, а те наверх лучшему министру и поэтому все чувствовали себя безнаказанно!
Как по другому этот массовый беспредел объяснить?
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04.06.2020 18:44 Ответить
Так оно и есть... посмотрите на эти морды
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04.06.2020 19:38 Ответить
Скажите, где-нибудь еще есть хуже чем у нас??
Или дно еще можно пробить??
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04.06.2020 19:39 Ответить
таких країн, як наша біля 60 у світі. Правда більшість в Азії, Африці та Латинській Америці.
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05.06.2020 10:00 Ответить
В Павлограде этим промышляли и в 2013 году и спокойненько попереводились, а некоторые и пенсию сейчас замечательно получают. Любимая тема : предприниматели. Фигуранты : бывший ОБЭП и следствие. Прокуратура там же, видимо в доле
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04.06.2020 19:46 Ответить
Павлоград тотально під контролем Ахмєтова, а Ахмєт найкращий друзяка Зеленського, від нього і прем'єр, і декілька міністрів. І скорозліплений лейтенант Баканов також друзяка Зеленського. То що сталось між жабою та гадюкою? Чи цей перформанс лише заради зняття Рюкзакяна?
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04.06.2020 19:50 Ответить
розподіл сфер впливу. Корів не поділили.
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05.06.2020 09:59 Ответить
Цікаво що курва ще повинне статися, і скільки разів, щоб Аваков пішов у відставку ?
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04.06.2020 20:07 Ответить
А чем Аваков лучше,ведь он тоже карабкался по служебной лестнице таким макаром.А чем больше преступников отмазывал тем выше рос в должности.
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04.06.2020 20:54 Ответить
Если копнуть поглубже то на зонах сидит до 60% невиновных.А менты за ,,раскрытые преступления,, получали премии,звания и должностья.
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04.06.2020 20:52 Ответить
Ипать!
Прямо встань и иди!...
Та это их стиль работы последних собаковских лет!
Бомж, за бутылочку, крадет в АТБ бутылочку и выходит на подписочку!
Все в профите!...
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04.06.2020 21:06 Ответить
мусора , и этим все сказано.
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04.06.2020 21:30 Ответить
Ось цим і повинна займатись СБУ, адже хабар це вбивство країни. А не ловити контрабанду, ловити тих посадовців що її допускають.
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05.06.2020 08:08 Ответить
Аваков каже що, це брехня.
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05.06.2020 09:26 Ответить
Ну, якщо подивитися на маєтки і автомобілі деяких мусорів то, нема питань. Але, це скільки треба вчинити беззаконня аби так нажитися. Теж стосується і прокурорів з суддями. Кожна гривня це, чиїсь зломлені життя.
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05.06.2020 09:29 Ответить
 
 