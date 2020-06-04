СБУ на Дніпропетровщині викрила фальсифікацію поліцією матеріалів кримінальних проваджень

Співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник одного з міських відділів Національної поліції Дніпропетровського регіону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, керівник відділу поліції спільно з підлеглими вирішили штучно наростити показники оперативно-розшукової діяльності, для чого вони фальсифікували матеріали кримінальних проваджень.

"Зловмисники, зокрема, залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" показань, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення і швидкого розслідування неіснуючих злочинів", - зазначили у відомстві.

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Так, під час проведення понад 20 обшуків співробітники спецслужби вилучили матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби для катувань та інші докази, що підтверджують злочинну діяльність співробітників поліції.

У рамках кримінального провадження, порушеного за ч.3 ст.28, ч.2 ст.365, ч.2 ст.307, ч.2 ст.372, ч.2 ст.383 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали сімох учасників угруповання, зокрема начальника Павлоградського відділу поліції.

Наразі встановлюються усі учасники протиправної діяльності й вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим.

Тривають невідкладні слідчі дії.