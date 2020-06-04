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СБУ на Дніпропетровщині викрила фальсифікацію поліцією матеріалів кримінальних проваджень

СБУ на Дніпропетровщині викрила фальсифікацію поліцією матеріалів кримінальних проваджень

Співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник одного з міських відділів Національної поліції Дніпропетровського регіону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, керівник відділу поліції спільно з підлеглими вирішили штучно наростити показники оперативно-розшукової діяльності, для чого вони фальсифікували матеріали кримінальних проваджень.

"Зловмисники, зокрема, залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" показань, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення і швидкого розслідування неіснуючих злочинів", - зазначили у відомстві.

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Так, під час проведення понад 20 обшуків співробітники спецслужби вилучили матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби для катувань та інші докази, що підтверджують злочинну діяльність співробітників поліції.

У рамках кримінального провадження, порушеного за ч.3 ст.28, ч.2 ст.365, ч.2 ст.307, ч.2 ст.372, ч.2 ст.383 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали сімох учасників угруповання, зокрема начальника Павлоградського відділу поліції.

Наразі встановлюються усі учасники протиправної діяльності й вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Автор: 

Нацполіція (15138) СБУ (12786) Дніпропетровська область (3682)


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Топ коментарі
+5
_Государство - это система, сила. Если эта сила не уравновешивается другой - сильным народом - то неизбежно государство будет обращаться с народом как безжалостный рабовладелец, как враг, а народ будет бесправен и нищ.
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04.06.2020 17:44
+4
Вывод: начальники всех горотделов регулярно возили в область, а те наверх лучшему министру и поэтому все чувствовали себя безнаказанно!
Как по другому этот массовый беспредел объяснить?
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04.06.2020 18:44
+2
так це не тільки на ДнєпраПєтровщінє, це і на КіровоГрадщінє, і в другіх рєгіонах страни
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04.06.2020 17:54
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Такого не може бути! Тому що не може бути ніколи!
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04.06.2020 17:33 Відповісти
_Государство - это система, сила. Если эта сила не уравновешивается другой - сильным народом - то неизбежно государство будет обращаться с народом как безжалостный рабовладелец, как враг, а народ будет бесправен и нищ.
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04.06.2020 17:44 Відповісти
кажицца йа схажу с ума... Какая досада, что ви нє прівєдєнійє
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04.06.2020 17:51 Відповісти
так це не тільки на ДнєпраПєтровщінє, це і на КіровоГрадщінє, і в другіх рєгіонах страни
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04.06.2020 17:54 Відповісти
По фвкту авакорюкзак реформировал совковую мвд в современную мусорню, или опг, и надо признать, у него это хорошо получилось, значит зе должен дать авакорюкзаку медаль.
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04.06.2020 18:00 Відповісти
от совка осталось хорошее наследие!!! Показатели Показатели Показатели Показатели Показатели Показатели
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04.06.2020 18:10 Відповісти
"...организовал начальник одного из городских отделов Национальной полиции Днепропетровского региона."
Це, часом не у Кривому Розі?
Там куратором від ЗЕленої ОПи є Юзік "Рєшала" Корявченков.
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04.06.2020 18:35 Відповісти
Павлоград.
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04.06.2020 18:39 Відповісти
Ок. Юзік туди ще не дістався?
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04.06.2020 19:02 Відповісти
Вывод: начальники всех горотделов регулярно возили в область, а те наверх лучшему министру и поэтому все чувствовали себя безнаказанно!
Как по другому этот массовый беспредел объяснить?
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04.06.2020 18:44 Відповісти
Так оно и есть... посмотрите на эти морды
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04.06.2020 19:38 Відповісти
Скажите, где-нибудь еще есть хуже чем у нас??
Или дно еще можно пробить??
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04.06.2020 19:39 Відповісти
таких країн, як наша біля 60 у світі. Правда більшість в Азії, Африці та Латинській Америці.
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05.06.2020 10:00 Відповісти
В Павлограде этим промышляли и в 2013 году и спокойненько попереводились, а некоторые и пенсию сейчас замечательно получают. Любимая тема : предприниматели. Фигуранты : бывший ОБЭП и следствие. Прокуратура там же, видимо в доле
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04.06.2020 19:46 Відповісти
Павлоград тотально під контролем Ахмєтова, а Ахмєт найкращий друзяка Зеленського, від нього і прем'єр, і декілька міністрів. І скорозліплений лейтенант Баканов також друзяка Зеленського. То що сталось між жабою та гадюкою? Чи цей перформанс лише заради зняття Рюкзакяна?
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04.06.2020 19:50 Відповісти
розподіл сфер впливу. Корів не поділили.
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05.06.2020 09:59 Відповісти
Цікаво що курва ще повинне статися, і скільки разів, щоб Аваков пішов у відставку ?
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04.06.2020 20:07 Відповісти
А чем Аваков лучше,ведь он тоже карабкался по служебной лестнице таким макаром.А чем больше преступников отмазывал тем выше рос в должности.
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04.06.2020 20:54 Відповісти
Если копнуть поглубже то на зонах сидит до 60% невиновных.А менты за ,,раскрытые преступления,, получали премии,звания и должностья.
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04.06.2020 20:52 Відповісти
Ипать!
Прямо встань и иди!...
Та это их стиль работы последних собаковских лет!
Бомж, за бутылочку, крадет в АТБ бутылочку и выходит на подписочку!
Все в профите!...
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04.06.2020 21:06 Відповісти
мусора , и этим все сказано.
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04.06.2020 21:30 Відповісти
Ось цим і повинна займатись СБУ, адже хабар це вбивство країни. А не ловити контрабанду, ловити тих посадовців що її допускають.
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05.06.2020 08:08 Відповісти
Аваков каже що, це брехня.
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05.06.2020 09:26 Відповісти
Ну, якщо подивитися на маєтки і автомобілі деяких мусорів то, нема питань. Але, це скільки треба вчинити беззаконня аби так нажитися. Теж стосується і прокурорів з суддями. Кожна гривня це, чиїсь зломлені життя.
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05.06.2020 09:29 Відповісти
 
 