Польша решила не спешить с открытием границ

Правительство Польши внимательно анализирует динамику заболеваний COVID-19 внутри страны и в соседних странах. Решение об открытии границ оно примет только когда ситуация станет безопасной.

Об этом заявил глава канцелярии председателя Совета министров Польши Михал Дворчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы анализируем ситуацию во время встреч правительственного штаба по кризисному реагированию, которые происходят раз в несколько дней. Когда мы убедимся, что такое решение (открытие границ. - Ред.) является безопасным, мы его примем", - сказал Дворчик.

Он отметил, что правительство внимательно анализирует ситуацию, складывающуюся с пандемией коронавируса в Польше и других странах.

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Дворчик подчеркнул, что пандемия коронавируса изменила Европу и мир, а с определенными ограничениями и осложнениями "надо будет считаться еще некоторое время".

С 28 мая граждане десяти стран ЕС, в том числе и Польши, могут посещать Хорватию с туристической целью. С 3 июня свои границы открыла Италия, с 4 июня - Австрия. С 15 июня к этим странам присоединятся Германия, Чехия, Франция и Греция, а с 22 июня - Испания.

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По состоянию на 4 июня число инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 24 826 человек, из них 1117 человек умерли и 12 227 выздоровели.