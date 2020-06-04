Польша решила не спешить с открытием границ
Правительство Польши внимательно анализирует динамику заболеваний COVID-19 внутри страны и в соседних странах. Решение об открытии границ оно примет только когда ситуация станет безопасной.
Об этом заявил глава канцелярии председателя Совета министров Польши Михал Дворчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы анализируем ситуацию во время встреч правительственного штаба по кризисному реагированию, которые происходят раз в несколько дней. Когда мы убедимся, что такое решение (открытие границ. - Ред.) является безопасным, мы его примем", - сказал Дворчик.
Он отметил, что правительство внимательно анализирует ситуацию, складывающуюся с пандемией коронавируса в Польше и других странах.
Читайте на Цензор.НЕТ: Из Польши в Украину за два месяца вернулись 160 тысяч человек
Дворчик подчеркнул, что пандемия коронавируса изменила Европу и мир, а с определенными ограничениями и осложнениями "надо будет считаться еще некоторое время".
С 28 мая граждане десяти стран ЕС, в том числе и Польши, могут посещать Хорватию с туристической целью. С 3 июня свои границы открыла Италия, с 4 июня - Австрия. С 15 июня к этим странам присоединятся Германия, Чехия, Франция и Греция, а с 22 июня - Испания.
Также на Цензор.НЕТ: Украинские заробитчане возвращаются в Польшу, но за это придется хорошо заплатить, - польские СМИ
По состоянию на 4 июня число инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 24 826 человек, из них 1117 человек умерли и 12 227 выздоровели.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чорний Четвер Четвертого Червня!!!
криворукие одмины?
https://www.gov.pl/web/coronavirus-ru/travel Вот тут уже переведённая версия на польском госпортале. Нужная часть - "лица, которым предоставлено право на временное или постоянное проживание на территории Республики Польша или право на работу".
Право на работу - виза категории D + разрешение на работу, которое делается местным работодателем и пересылается почтой.
Но ничего не изменилось.
https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19 Вот из оригинала (в котором свежие даты), вкладка "Wjazd do Polski"
Kto może wjechać do Polski?
...
6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
6.1 wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6.2 lubprzedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
Т.е., если коротко, иностранцы, имеющие право на работу в Польше, которые или уже работают (но выехали в отпуск или еще куда), или имеют документы, которые говорят, что работа начнётся сразу после пересечения границы (т.к. в приглашении на работу может быть дата хоть в следующем году).
При этом они не освобождаются от карантина, список освобождённых в той же вкладке, но выше.