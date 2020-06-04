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Польша решила не спешить с открытием границ

Польша решила не спешить с открытием границ

Правительство Польши внимательно анализирует динамику заболеваний COVID-19 внутри страны и в соседних странах. Решение об открытии границ оно примет только когда ситуация станет безопасной.

Об этом заявил глава канцелярии председателя Совета министров Польши Михал Дворчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы анализируем ситуацию во время встреч правительственного штаба по кризисному реагированию, которые происходят раз в несколько дней. Когда мы убедимся, что такое решение (открытие границ. - Ред.) является безопасным, мы его примем", - сказал Дворчик.

Он отметил, что правительство внимательно анализирует ситуацию, складывающуюся с пандемией коронавируса в Польше и других странах.

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Дворчик подчеркнул, что пандемия коронавируса изменила Европу и мир, а с определенными ограничениями и осложнениями "надо будет считаться еще некоторое время".

С 28 мая граждане десяти стран ЕС, в том числе и Польши, могут посещать Хорватию с туристической целью. С 3 июня свои границы открыла Италия, с 4 июня - Австрия. С 15 июня к этим странам присоединятся Германия, Чехия, Франция и Греция, а с 22 июня - Испания.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские заробитчане возвращаются в Польшу, но за это придется хорошо заплатить, - польские СМИ

По состоянию на 4 июня число инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 24 826 человек, из них 1117 человек умерли и 12 227 выздоровели.

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граница (5260) карантин (16729) Польша (8405) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Сьогодні чотири чорних Че для Приват Банку. Хтось положив сервери.
Чорний Четвер Четвертого Червня!!!
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04.06.2020 18:04
+3
"Хтось положив сервери."
криворукие одмины?
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04.06.2020 18:06
+3
А найвеличніший навпаки - збирається відмінити візи... І чомусь в першу чергу згадують Китай, де все й почалося... Воно дійсно Президент України?
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04.06.2020 18:11
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Сьогодні чотири чорних Че для Приват Банку. Хтось положив сервери.
Чорний Четвер Четвертого Червня!!!
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04.06.2020 18:04 Ответить
"Хтось положив сервери."
криворукие одмины?
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04.06.2020 18:06 Ответить
А найвеличніший навпаки - збирається відмінити візи... І чомусь в першу чергу згадують Китай, де все й почалося... Воно дійсно Президент України?
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04.06.2020 18:11 Ответить
Гандон ?
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04.06.2020 18:24 Ответить
На щастя, особисто з ним не знайомий. І бажання познайомитись не маю... Хіба що при супроводі з лави підсудних до місця ув'язнення, але я не працюю в тій структурі. Тож, на моє щастя, з цим мені познайомитись не доведеться
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04.06.2020 18:34 Ответить
То кричали, что клубнику некому собирать, то уже не впускают...
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04.06.2020 18:18 Ответить
Так впускают, просто не всех подряд.

https://www.gov.pl/web/coronavirus-ru/travel Вот тут уже переведённая версия на польском госпортале. Нужная часть - "лица, которым предоставлено право на временное или постоянное проживание на территории Республики Польша или право на работу".
Право на работу - виза категории D + разрешение на работу, которое делается местным работодателем и пересылается почтой.
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04.06.2020 18:42 Ответить
очень старая информация
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04.06.2020 19:21 Ответить
Да, просто это единственный переведённый кусок.
Но ничего не изменилось.

https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19 Вот из оригинала (в котором свежие даты), вкладка "Wjazd do Polski"

Kto może wjechać do Polski?
...
6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
6.1 wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6.2 lub​​​​​​przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

Т.е., если коротко, иностранцы, имеющие право на работу в Польше, которые или уже работают (но выехали в отпуск или еще куда), или имеют документы, которые говорят, что работа начнётся сразу после пересечения границы (т.к. в приглашении на работу может быть дата хоть в следующем году).

При этом они не освобождаются от карантина, список освобождённых в той же вкладке, но выше.
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04.06.2020 19:35 Ответить
https://censor.net/user/404689 Кричали бізнесмени,а не представники влади.
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04.06.2020 18:57 Ответить
в польских новостях ничего похожего я не нашел
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04.06.2020 18:30 Ответить
Та давайте вже вiдкривайте панове бо буряка нема нiде ,не можу нормального борща замутити
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04.06.2020 19:57 Ответить
🤣🤣🤣
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05.06.2020 03:11 Ответить
Ну а шо, до осені в жодному супермаркеті немає живого буряка, лише марінований курва порезаний в пакетиках - поруч Польща там чомусь цілий рік є цей буряк ось і доводиться їздити за буряком,,ну і по ходу ще журек посьорбати та ковбаски з гриля аткушать )
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05.06.2020 08:17 Ответить
 
 