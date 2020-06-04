Польща вирішила не поспішати з відкриттям кордонів
Уряд Польщі уважно аналізує динаміку захворювань на COVID-19 в середині країни та у сусідніх країнах. Рішення про відкриття кордонів він ухвалить лише коли ситуація стане безпечною.
Про це заявив голова канцелярії голови Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми аналізуємо ситуацію під час зустрічей урядового штабу з кризового реагування, який відбувається раз на кілька днів. Коли ми переконаємося, що таке рішення (відкриття кордонів - ред.) є безпечним, ми його приймемо", - заявив Дворчик.
Він зазначив, що уряд уважно аналізує ситуацію, яка складається з пандемією коронавірусу в Польщі і сусідніх країнах.
Дворчик підкреслив, що пандемія коронавірусу змінила Європу та світ, а з певними обмеженнями і ускладненнями "потрібно буде рахуватися ще деякий час".
З 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.
Станом на 4 червня кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 24 826 осіб, з них 1117 людей померли і 12 227 одужали.
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криворукие одмины?
https://www.gov.pl/web/coronavirus-ru/travel Вот тут уже переведённая версия на польском госпортале. Нужная часть - "лица, которым предоставлено право на временное или постоянное проживание на территории Республики Польша или право на работу".
Право на работу - виза категории D + разрешение на работу, которое делается местным работодателем и пересылается почтой.
Но ничего не изменилось.
https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19 Вот из оригинала (в котором свежие даты), вкладка "Wjazd do Polski"
Kto może wjechać do Polski?
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6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
6.1 wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6.2 lubprzedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
Т.е., если коротко, иностранцы, имеющие право на работу в Польше, которые или уже работают (но выехали в отпуск или еще куда), или имеют документы, которые говорят, что работа начнётся сразу после пересечения границы (т.к. в приглашении на работу может быть дата хоть в следующем году).
При этом они не освобождаются от карантина, список освобождённых в той же вкладке, но выше.