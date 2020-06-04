Апелляционный суд принял сторону главреда Цензор.НЕТ Бутусова и разрешил называть "Нариком" Петровского, - адвокаты

Апелляционный суд Днепропетровской области отклонил иск авториета Александра Петровского к главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову о защите чести и деловой репутации.

Как передает Цензор.НЕТ, роб этом сообщется на сайте адвокатской компании.

В сообщении отмечается: "В противостоянии днепровского авторитета Александра Петровского и главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в борьбе за свободу слова и право называть истца "Нариком" сегодня, 04.06.2020, новая победа журналиста и счет становится 2: 2. Апелляционный суд согласился с нашим тезисом о возможности свободно выражать оценочные суждения относительно публичных лиц.

Решением Красногвардейского районного суда Днепра от 31.10.2019 частично удовлетворен иск господина Петровского к господину Бутусову и госпоже Сидоровой о защите чести, достоинства и деловой репутации, признании недостоверной информации, обязательство опровергнуть недостоверную информацию и взыскании морального вреда. Признана недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию истца информация, распространенная ответчиком-1 на своей странице в сети Facebook и распространившаяся ответчиком-2 в сети Facebook. Обязано ответчика-1 "в течение 10 дней со дня вступления судебного решения в законную силу" [стиль решения сохранен] опубликовать на своей странице в сети Facebook опровержение под заголовком "Опровержение" следующего содержания: информация распространенная о Петровском Александре Владимировиче, что следует из названия статьи и самой статье под названием <...> - является недостоверной и не соответствует действительности. Обязано ответчика-2 "в течение 10 дней со дня вступления судебного решения в законную силу" опубликовать аналогичное опровержение. Взыскано с ответчика-1 50 тыс грн (из 100 тыс. заявленных), с ответчика-2 - 10 тыс грн (из 20 тыс. заявленных) возмещение морального вреда. Взыскано с каждого из ответчиков по 1921 грн судебных издержек.

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Адвокат СЕНС Виталий Галенченко подал апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на принципы свободы слова и то, что особый статус, который господин Петровский имеет обществе, автоматически увеличивает уровень давления на приватность его жизни.

Постановлением Днепропетровского апелляционного суда от 04.06.2020 апелляционная жалоба удовлетворена, в иске господина Петровского отказано в полном объеме.

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Напомним, что на настоящее время в судах находится пять производств по искам господина Петровского к Юрию Бутусову лично или к интернет-ресурсу Цензор.НЕТ, четыре из которых вступили в законную силу. Теперь два в пользу господина Петровского, и два в пользу журналиста. Окончательный счет будет решен в Верховном Суде"