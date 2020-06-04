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Апелляционный суд принял сторону главреда Цензор.НЕТ Бутусова и разрешил называть "Нариком" Петровского, - адвокаты

Апелляционный суд принял сторону главреда Цензор.НЕТ Бутусова и разрешил называть

Апелляционный суд Днепропетровской области отклонил иск авториета Александра Петровского к главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову о защите чести и деловой репутации.

Как передает Цензор.НЕТ, роб этом сообщется на сайте адвокатской компании.

В сообщении отмечается: "В противостоянии днепровского авторитета Александра Петровского и главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в борьбе за свободу слова и право называть истца "Нариком" сегодня, 04.06.2020, новая победа журналиста и счет становится 2: 2. Апелляционный суд согласился с нашим тезисом о возможности свободно выражать оценочные суждения относительно публичных лиц.

Решением Красногвардейского районного суда Днепра от 31.10.2019 частично удовлетворен иск господина Петровского к господину Бутусову и госпоже Сидоровой о защите чести, достоинства и деловой репутации, признании недостоверной информации, обязательство опровергнуть недостоверную информацию и взыскании морального вреда. Признана недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию истца информация, распространенная ответчиком-1 на своей странице в сети Facebook и распространившаяся ответчиком-2 в сети Facebook. Обязано ответчика-1 "в течение 10 дней со дня вступления судебного решения в законную силу" [стиль решения сохранен] опубликовать на своей странице в сети Facebook опровержение под заголовком "Опровержение" следующего содержания: информация распространенная о Петровском Александре Владимировиче, что следует из названия статьи и самой статье под названием <...> - является недостоверной и не соответствует действительности. Обязано ответчика-2 "в течение 10 дней со дня вступления судебного решения в законную силу" опубликовать аналогичное опровержение. Взыскано с ответчика-1 50 тыс грн (из 100 тыс. заявленных), с ответчика-2 - 10 тыс грн (из 20 тыс. заявленных) возмещение морального вреда. Взыскано с каждого из ответчиков по 1921 грн судебных издержек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов выиграл апелляцию в тяжбе с бизнесменом Петровским, которого также называют криминальным авторитетом Нариком

Адвокат СЕНС Виталий Галенченко подал апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на принципы свободы слова и то, что особый статус, который господин Петровский имеет обществе, автоматически увеличивает уровень давления на приватность его жизни.

Постановлением Днепропетровского апелляционного суда от 04.06.2020 апелляционная жалоба удовлетворена, в иске господина Петровского отказано в полном объеме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Авторитет" Петровский (Нарик) не явился на рассмотрение апелляции о штрафе главреду Цензор.НЕТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Авторитет" Петровский (Нарик) не явился на рассмотрение апелляции о штрафе главреду Цензор.НЕТ

Напомним, что на настоящее время в судах находится пять производств по искам господина Петровского к Юрию Бутусову лично или к интернет-ресурсу Цензор.НЕТ, четыре из которых вступили в законную силу. Теперь два в пользу господина Петровского, и два в пользу журналиста. Окончательный счет будет решен в Верховном Суде"

Автор: 

Бутусов Юрий (4349) Петровский Александр (31)


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Топ комментарии
+23
Речі мають називатися своїми іменами.
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04.06.2020 22:10
+12
Юра, не того ты Нариком назвал 😂
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04.06.2020 22:43
+10
Ну Нарик и есть Нарик , он же Петровский ,кстати это Парошенко его вытянул на свет Божий , прилепил его к Томасу как может президент Украины , дружить с вором в законе . это что Колумбия
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04.06.2020 23:12
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Речі мають називатися своїми іменами.
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04.06.2020 22:10 Ответить
Юра, не того ты Нариком назвал 😂
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04.06.2020 22:43 Ответить
2х2 всё еще 4 или уже как скажут такие как петровский ?
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04.06.2020 22:13 Ответить
вещи должны называться своими именами
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04.06.2020 22:17 Ответить
"nomen est omen". нары плачут по нарику.
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04.06.2020 22:20 Ответить
Ну, все ведь помнят чем прославился этот...гражданин?
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04.06.2020 22:22 Ответить
чим?
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04.06.2020 22:30 Ответить
https://censor.net/news/3105155/na_podpisanii_tomosa_byl_zamechen_biznesmen_petrovskiyi_kotorogo_nazyvayut_kriminalnym_avtoritetom_narikom
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04.06.2020 22:34 Ответить
Опередил)))
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04.06.2020 22:35 Ответить
Тобто, він був присутній серед православних вірян у Константинопольскій Патріархії, на підписанні документу, який фактично, ліквідував Московську Церкву в Україні.
І що?
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04.06.2020 22:52 Ответить
А то, что как минимум возникает вопрос, а что же он там делал (учитывая, что ни к церкви, ни к государству, он не имеет аж никакого отношения)?
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04.06.2020 22:56 Ответить
К церкви он как раз имеет прямое отношение. Он в Днепре строил украинские церкви ещё до открытого украинофобства московских церквей.
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05.06.2020 08:14 Ответить
Бандюк потратил часть "заработанных" средств на богоугодное дело?Анекдотично.
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05.06.2020 08:21 Ответить
Я не сомневаюсь, что ограниченные люди будут первым делом кидаться на реально противостоящих москве, чем на воспевающих "братский народ", вне зависимости от их криминального прошлого.
Такова их природа - тупо рефлексорно реагировать на штампы подаваемые вражескими СМИ.
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05.06.2020 08:43 Ответить
"Я не люблю когда хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи"©
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05.06.2020 08:56 Ответить
Ты написал, что он не имеет отношение к церкви.
Очевидно спи&дел.
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05.06.2020 09:05 Ответить
У меня собственник предприятия тоже верующий шо писец, сейчас тоже строит церковь. Почему его не пригласили на подписание Томочка, он ведь тоже имеет отношение к церкви?
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05.06.2020 09:17 Ответить
https://censor.net/user/235566

"Я не люблю когда хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи"©
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05.06.2020 09:20 Ответить
Ну вот ты сам себе и ответил)))
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05.06.2020 09:28 Ответить
С тобой любой спор кончается эпичным - "сам дурак".
Очередное подтверждение истины - не спорьте с дураками...
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05.06.2020 09:35 Ответить
Да какой тут спор...Нарик-бандюк, типа сделал богоугодное дело. А ты его оправдываешь.
Ну, это, не стесняйся, следующим пунктом можешь озвучить что олигархи помогают развивать экономику. А там глядишь и обоснуешь, что украинцы и рабсеяне это два братских народа
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05.06.2020 09:57 Ответить
Я его не оправдываю а привожу пример обыдлячивания масс.
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05.06.2020 10:46 Ответить
Знаешь, человек на то и зовётся человек, что у него есть разум, а не голые инстинкты. Если у человека, любого, если хоть капля мозгов в башке, то он себя не позволит обыдлять (то бишь опускать ниже своего уровня восприятия окружающей реальности). Другое дело, что уровень культуры, воспитания и прочее у всех разный.
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05.06.2020 12:38 Ответить
Прошлые выборы прекрасно показали, насколько общество пользуется разумом и на сколько оно манипулируемо (обыдляемо).
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05.06.2020 12:55 Ответить
Я не сказал общество, я сказал человек. Процесс шевеления мозгами-вещь индивидуальная. Когда за тебя шевелят мозгами другие, да ещё и рассказываеют тебе по СМИ. Это уже не процесс думанья, это пропаганда.
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05.06.2020 13:03 Ответить
А я тебе про проценты думающих людей (человек) в этом обществе.
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05.06.2020 14:20 Ответить
Их немного. Не 25. И даже не 8, объяснял уже недавно одному из сторонников Порошенко.
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05.06.2020 16:11 Ответить
Это смотря где планку ставить....
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05.06.2020 16:50 Ответить
Все хорошие каламбуры уже придуманы, нам остались только плохие(с)
Может неудачно скаламбурю, но всё же: там не планку, там клеймо ставить уже некуда.
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05.06.2020 19:04 Ответить
Ну тут с зебилами не поспоришь...
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05.06.2020 19:59 Ответить
Не в зебильности/порохобности тут смысл. Много можешь назвать людей, которых можно было бы считать элтой в Украине?
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05.06.2020 20:25 Ответить
Извини, но говорить с тобой об элите, пусть даже несовершенной, это уже за гранью моего мазохизма...
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05.06.2020 20:48 Ответить
Господи, экие мы пренежные. А знаешь в чём фигля-мигля?Нету её, той самой элиты. Вернее её настолько мало, что дело швах.
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05.06.2020 20:50 Ответить
Я знал твой ответ. Пытаться доказывать ТЕБЕ обратное - ну тут уж увольте...
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05.06.2020 21:01 Ответить
Да скажи прямым текстом-я слился за недостатком аргументов Или давай обсудим тех, кого можно считать элитой. Я среди таковых счтаю лишь отдельных индивидов. Интересно, совпадут ли мнения,м?
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05.06.2020 21:16 Ответить
Хотя бы те кто адекватно анализирует и видит всё наперёд. Волонтёры, добровольцы да просто не равнодушные.
Апеляційний суд став на бік головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова і дозволив називати "Нариком" Петровського, - адвокати - Цензор.НЕТ 156
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05.06.2020 22:13 Ответить
Ох...ну вот скажи, "Господи, за что ты меня наградил этой скотиной"(с) подпоручик Лукаш в романе Гашека.
Ок, давай начнём с простейшёго. У нас тут считай 25 лет (с 91 по 2014) творилось черт те что. Скажи, вот как мог прийти например тот же Порошенко и сразу забацать "шоп усьо было зашибись"?
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05.06.2020 22:18 Ответить
Так и я про то. Быстро только кошки...
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05.06.2020 22:51 Ответить
Ну так взять даже простейшее: смог Порошенко взять за абрикосики бОльшую часть этих сукиных снов и заставить жить как положено, а не как...?Нет. Так в чём же вина Зеленского, которого не смог того же (или пока не смог, за прошедший год)?
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05.06.2020 22:56 Ответить
А ты направления реально не видишь?
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05.06.2020 22:57 Ответить
В темноте все направления, в сущности, одинаковы.
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05.06.2020 23:06 Ответить
Ну и какой смысл с тобой тут трепаться.
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05.06.2020 23:46 Ответить
Для тебя темнота, а я все сегодняшние процессы предсказывал тут ещё полтора года назад.
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05.06.2020 23:49 Ответить
Вот когда будет " фактично"...
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05.06.2020 00:29 Ответить
При Зелемойских "фактично" точно не будет.
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05.06.2020 08:17 Ответить
При зеленском, скорее на томосе сало порежут и выкинут...
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05.06.2020 09:21 Ответить
Нынешняя "культура" к этому и ведёт.
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05.06.2020 09:36 Ответить
Угу
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05.06.2020 09:47 Ответить
А чем прославился твой зеленский и охфис президента, аааааа? троллик "неизвестній" А ну ка расскажи, и пускай друзя по вашей кухне трогающие друг друга лайками расскажут.
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04.06.2020 22:44 Ответить
а точнее ? В натуре Нарик ,или пля буду Нарик ?
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04.06.2020 22:22 Ответить
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04.06.2020 22:35 Ответить
Мальчики в поле гранату нашел ...

Что дальше было не помню, но Пороха таки "мальчики" скинули🤔
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04.06.2020 22:47 Ответить
Ета успєх ясчітаю !Пара аткривать шампанскоє !
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04.06.2020 22:39 Ответить
"новые лица" по сравнению со старыми похожи на задницы 🙄
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04.06.2020 22:51 Ответить
Твой вброс крольченок, давно никому не интересен. Лучше сними со своей задници очки обсе, и посмотри в сторону охфиса президента.
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04.06.2020 22:49 Ответить
Другого Нарика легализовал Бабломойский

Да ещё как легализовал !
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04.06.2020 22:49 Ответить
Ну Нарик и есть Нарик , он же Петровский ,кстати это Парошенко его вытянул на свет Божий , прилепил его к Томасу как может президент Украины , дружить с вором в законе . это что Колумбия
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04.06.2020 23:12 Ответить
ты православный, иудей, католик, мусульманин ? как ты можешь быть в одной церкви с вором в законе(мафиози, крестным отцом, террористом)))) это же не колумбия )))
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05.06.2020 07:40 Ответить
РПЦ и РПЦвУ вообще часто является пристанищем бандитов, шпионов, ворья и садистов. Особенно после "освящения" Сталиным. Подразделение ФСБ.
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05.06.2020 07:56 Ответить
Нормальные люди понимают, что это ватные помойки типа "страны.уа" вложили в свою паству этот бред.

Апеляційний суд став на бік головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова і дозволив називати "Нариком" Петровського, - адвокати - Цензор.НЕТ 4244
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05.06.2020 08:07 Ответить
Протестую! Почему "Нарик", а не "*******" как положено!?!
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04.06.2020 23:22 Ответить
Вітаю
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04.06.2020 23:35 Ответить
Пока преступность у нас во власти мы будем дружно соо=ть
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04.06.2020 23:42 Ответить
Юра!Это пэрэмога!!!.
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04.06.2020 23:49 Ответить
Нарик, за отказ от погремухи могут посадить на парашу...
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05.06.2020 06:31 Ответить
нарик+++++)))
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05.06.2020 07:35 Ответить
Как это Бутусов посмел обидеть подельника петуха сладкодупого?!
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05.06.2020 09:03 Ответить
Нарик - это вера по-порошенковскому.
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05.06.2020 15:07 Ответить
 
 