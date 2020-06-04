Канада передали Нацполиции Украины 20 тысяч респираторов. ФОТО

Канадская полицейская миссия в Украине передала для нужд Национальной полиции 20 тыс. респираторов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Учитывая ежедневный непосредственный контакт с гражданами, полицейские подвергаются высокому риску инфицирования COVID-19. Поэтому предоставленые респираторы будут способствовать повышению личной безопасности украинских правоохранителей.

Об этом сказал руководитель Канадской полицейской миссии в Украине Джон Робин: "Мы сейчас все оказались в этой непростой ситуации и сейчас очень важно поддерживать друг друга. Работа полицейского ответственная и в нынешних условиях стала еще более рискованной".

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Все средства индивидуальной защиты будут использованы для нужд украинских полицейских при исполнении служебных обязанностей, отметили в Нацполиции.