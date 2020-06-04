Канада передали Нацполиции Украины 20 тысяч респираторов. ФОТО
Канадская полицейская миссия в Украине передала для нужд Национальной полиции 20 тыс. респираторов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Учитывая ежедневный непосредственный контакт с гражданами, полицейские подвергаются высокому риску инфицирования COVID-19. Поэтому предоставленые респираторы будут способствовать повышению личной безопасности украинских правоохранителей.
Об этом сказал руководитель Канадской полицейской миссии в Украине Джон Робин: "Мы сейчас все оказались в этой непростой ситуации и сейчас очень важно поддерживать друг друга. Работа полицейского ответственная и в нынешних условиях стала еще более рискованной".
Все средства индивидуальной защиты будут использованы для нужд украинских полицейских при исполнении служебных обязанностей, отметили в Нацполиции.
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а 7,8,9 та 10 хряк ще до сих пір пакує...
Тоді ви про нього правильно сказали, хоч хряк і некошер...
ти так і не розповів, хто такий Смицький?
за вооружение и обмундирование мусоров ?
лучше бы помогли народу, который эти мусора
Я не знал что у "маунтиз" есть миссия в Украине. Хорошо.