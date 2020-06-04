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Канада передали Нацполиции Украины 20 тысяч респираторов. ФОТО

Канада передали Нацполиции Украины 20 тысяч респираторов. ФОТО

Канадская полицейская миссия в Украине передала для нужд Национальной полиции 20 тыс. респираторов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Учитывая ежедневный непосредственный контакт с гражданами, полицейские подвергаются высокому риску инфицирования COVID-19. Поэтому предоставленые респираторы будут способствовать повышению личной безопасности украинских правоохранителей.

Об этом сказал руководитель Канадской полицейской миссии в Украине Джон Робин: "Мы сейчас все оказались в этой непростой ситуации и сейчас очень важно поддерживать друг друга. Работа полицейского ответственная и в нынешних условиях стала еще более рискованной".

Канада передали Нацполиции Украины 20 тысяч респираторов 01

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Все средства индивидуальной защиты будут использованы для нужд украинских полицейских при исполнении служебных обязанностей, отметили в Нацполиции.

Автор: 

Канада (2075) Нацполиция (16433)


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Топ комментарии
+6
У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ЗЕЛЕНСЬКИЙ СФОТОГРАФУВАВСЯ З МЕДИКАМИ В ЗАХИСНИХ КОСТЮМАХ ВІД ФОНДУ ПОРОШЕНКА
Канада передали Нацполиции Украины 20 тыс респираторов - Цензор.НЕТ 9039
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04.06.2020 22:25
+4
Канаде, конечно спасибо. Молодцы. Вопрос в другом, где эти респираторы в итоге окажутся? В Эпицентре?
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04.06.2020 22:29
+4
Потерпілому теж видали костюм "від Порошенка"?)
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04.06.2020 22:29
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У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ЗЕЛЕНСЬКИЙ СФОТОГРАФУВАВСЯ З МЕДИКАМИ В ЗАХИСНИХ КОСТЮМАХ ВІД ФОНДУ ПОРОШЕНКА
Канада передали Нацполиции Украины 20 тыс респираторов - Цензор.НЕТ 9039
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04.06.2020 22:25 Ответить
Потерпілому теж видали костюм "від Порошенка"?)
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04.06.2020 22:29 Ответить
тыссссссс .........внутри намазали кровью кентавра .........
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04.06.2020 22:40 Ответить
Дивно. За законами фізики має статися анігіляція
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04.06.2020 22:29 Ответить
так - всі 6 костюмів

а 7,8,9 та 10 хряк ще до сих пір пакує...
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04.06.2020 22:33 Ответить
Що, Коломойський зхмиздив чотири костюми?
Тоді ви про нього правильно сказали, хоч хряк і некошер...
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04.06.2020 22:35 Ответить
Кожен з олігархів накрав достатньо, щоб частину грошей витрачати на особистий піар у вигляді подачок, на ботів, змі, та на суддів з прокурорами. Чи може Петя не такий, бо у Форбс не вся власність задекларована?
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04.06.2020 23:47 Ответить
Ні, ;Смицький;. По всіх лікарнях надходять. Мені у вівторок отримувати їхати.
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04.06.2020 22:35 Ответить
а кнурисько в кожну лікарню приїзджає та інформує про це?

ти так і не розповів, хто такий Смицький?
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04.06.2020 22:40 Ответить
Смицький-один з твоїх старих ніків.
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04.06.2020 22:46 Ответить
ааааа... хай буде так...
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04.06.2020 22:47 Ответить
Канаде, конечно спасибо. Молодцы. Вопрос в другом, где эти респираторы в итоге окажутся? В Эпицентре?
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04.06.2020 22:29 Ответить
зачем? их реализуют прямо в отделах ......
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04.06.2020 22:43 Ответить
Для чого? Вони здорові, здатні побудувати завода і випускати респіратори і передавати Канаді. Просто вони ліниві, тупі й шахраюваті. Тому ні на що, окрім протирати штани й відрощувати пузо не здатні.
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04.06.2020 22:33 Ответить
А вот средство защиты от тубика не помешало бы...только его пока нет ...
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04.06.2020 22:39 Ответить
...навіщо ?!...це ненажери !
Канада передали Нацполиции Украины 20 тыс респираторов - Цензор.НЕТ 1843

Канада передали Нацполиции Украины 20 тыс респираторов - Цензор.НЕТ 9735
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04.06.2020 22:47 Ответить
Дякуємо
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04.06.2020 22:49 Ответить
за что ?
за вооружение и обмундирование мусоров ?
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05.06.2020 00:26 Ответить
Скоро во всех Эпицентрах страны.. с накруткой х3
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04.06.2020 22:56 Ответить
Канадцы просто не в курсе, что аваковская полиция так контактирует с людьми, что нужны скорее презервативы, а не респираторы.
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04.06.2020 23:06 Ответить
а Канада мусорам противогазы тоже поставляет ?
лучше бы помогли народу, который эти мусора
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05.06.2020 00:30 Ответить
Хтось знає бодай одного мєнта. який "заразився" фейковірусом?)
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05.06.2020 01:05 Ответить
Строго говоря, это не полиция. В Канаде вообще-то нет полиции федерального уровня. Кроме показанных на фото офицеров RCMP (Royal Canadian Mounted Police, или Канадская Королевская Конная Полиция), тех самых у которых парадная форма - красные камзолы, галифе и широкополые шляпы с плоскими полями. Это аналог американского ФБР, хотя в некоторых провинциях они и несут полицейскую службу (где нет провинциальной полиции).

Я не знал что у "маунтиз" есть миссия в Украине. Хорошо.
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05.06.2020 07:11 Ответить
 
 