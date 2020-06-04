Канада передала Нацполіції України 20 тис. респіраторів. ФОТО

Канадська поліцейська місія в Україні передала для потреб Національної поліції 20 тис. респіраторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

З огляду на щоденний безпосередній контакт із громадянами, поліцейські зазнають високого ризику інфікування COVID-19. Тому надані респіратори сприятимуть підвищенню особистої безпеки українських правоохоронців.

Про це сказав керівник Канадської поліцейської місії в Україні Джон Робін: "Ми зараз всі опинилися в цій непростій ситуації і зараз дуже важливо підтримувати один одного. Робота поліцейського відповідальна і в нинішніх умовах стала ще більш ризикованою".

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Всі засоби індивідуального захисту будуть використані для потреб українських поліцейських під час виконання службових обов'язків, зазначили в Нацполіції.