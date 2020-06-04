Канада передала Нацполіції України 20 тис. респіраторів. ФОТО
Канадська поліцейська місія в Україні передала для потреб Національної поліції 20 тис. респіраторів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
З огляду на щоденний безпосередній контакт із громадянами, поліцейські зазнають високого ризику інфікування COVID-19. Тому надані респіратори сприятимуть підвищенню особистої безпеки українських правоохоронців.
Про це сказав керівник Канадської поліцейської місії в Україні Джон Робін: "Ми зараз всі опинилися в цій непростій ситуації і зараз дуже важливо підтримувати один одного. Робота поліцейського відповідальна і в нинішніх умовах стала ще більш ризикованою".
Всі засоби індивідуального захисту будуть використані для потреб українських поліцейських під час виконання службових обов'язків, зазначили в Нацполіції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а 7,8,9 та 10 хряк ще до сих пір пакує...
Тоді ви про нього правильно сказали, хоч хряк і некошер...
ти так і не розповів, хто такий Смицький?
за вооружение и обмундирование мусоров ?
лучше бы помогли народу, который эти мусора
Я не знал что у "маунтиз" есть миссия в Украине. Хорошо.