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Украина прошла кризис в экономике, - министр Марченко

Украина прошла кризис в экономике, - министр Марченко

Украиной пройден кризисный этап в экономике. Это дает основания ожидать, что государственный бюджет на 2020 год будет выполнен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Право на владу" на канале 1+1.

По его словам, в мае в министерстве уже зафиксировали выполнение общего фонда государственного бюджета на 100%.

"Мы уверенно смотрим в будущее... Сейчас есть все основания считать, что мы прошли кризисный этап в экономике. Я надеюсь, что июнь-месяц будет больше в плане наполнения бюджета. У нас есть все основания говорить, что бюджет этого года будет выполнен. Мы имеем возможность поднять экономическую динамику до конца года", - подчеркнул Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минфина Марченко отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с МВФ

Автор: 

кризис (3070) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+44
Украина прошла кризис в экономике, - министр Марченко - Цензор.НЕТ 1252
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05.06.2020 00:24
+32
Значит, кризис - только начинается.
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05.06.2020 00:24
+26
Украина прошла кризис в экономике, - министр Марченко - Цензор.НЕТ 7747
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05.06.2020 00:31
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очередной зеленый дурачок)) кризис еще впереди, когда в конце года нечем будет бюджетные выплаты делать
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05.06.2020 11:15 Ответить
Сумневаюсь я однако!
Україна пройшла кризу в економіці, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 7942
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05.06.2020 11:23 Ответить
К осени налоговая будет кошмарить малый и средний бизнес, чтоб наполнить шантажем бюджет.
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05.06.2020 11:25 Ответить
И тут-же - "Падение ВВП достигло 5%, - Минэкономики"
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05.06.2020 11:27 Ответить
сомневаюсь, что кризис в экономике пройден, но однозначно уверен, что кризис в правительстве шмыгаля на министров идиотов только в самом начале
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05.06.2020 12:20 Ответить
это какой то трешь)))) помнится был у нас уже один дебил зеленый министром экономики, милованов кажется, тоже нес пургу неимоверную. теперь нового назначили, оказывается такой же дегенерат))) и где берут зеленых баранов не адекватов на пост министра экономики? ))))или им в министерстве по должноси положено выкуривать папиросы с заборной травкой?))))

бубочка бедосик опять обгадился с министром))))
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05.06.2020 13:00 Ответить
"Только за вчерашний день бензин и ДТ потеряли почти 30% стоимости. «Например, бензин 95 в Северо-Западной Европе теперь стоит 119 долларов за тонну, а дизель - 159 долларов за тонну.Две с половиной гривни за бензин и 3,5 грн за литр на дизтопливо», пишет на своей странице в соцсети Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн."
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05.06.2020 22:27 Ответить
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