Украина прошла кризис в экономике, - министр Марченко
Украиной пройден кризисный этап в экономике. Это дает основания ожидать, что государственный бюджет на 2020 год будет выполнен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Право на владу" на канале 1+1.
По его словам, в мае в министерстве уже зафиксировали выполнение общего фонда государственного бюджета на 100%.
"Мы уверенно смотрим в будущее... Сейчас есть все основания считать, что мы прошли кризисный этап в экономике. Я надеюсь, что июнь-месяц будет больше в плане наполнения бюджета. У нас есть все основания говорить, что бюджет этого года будет выполнен. Мы имеем возможность поднять экономическую динамику до конца года", - подчеркнул Марченко.
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бубочка бедосик опять обгадился с министром))))