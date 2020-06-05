Україна пройшла кризу в економіці, - міністр Марченко

Україна пройшла кризовий етап в економіці. Це дає підстави очікувати, що державний бюджет на 2020 рік буде виконано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Право на владу" на каналі 1+1.

За його словами, в травні в міністерстві вже зафіксували виконання загального фонду державного бюджету на 100%.

"Ми впевнено дивимося в майбутнє ... Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли кризовий етап в економіці. Я сподіваюся, що червень-місяць буде більше в плані наповнення бюджету. У нас є всі підстави говорити, що бюджет цього року буде виконано. Ми маємо можливість підняти економічну динаміку до кінця року", - підкреслив Марченко.

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