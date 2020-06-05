УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11963 відвідувача онлайн
Новини
7 974 107

Україна пройшла кризу в економіці, - міністр Марченко

Україна пройшла кризу в економіці, - міністр Марченко

Україна пройшла кризовий етап в економіці. Це дає підстави очікувати, що державний бюджет на 2020 рік буде виконано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Право на владу" на каналі 1+1.

За його словами, в травні в міністерстві вже зафіксували виконання загального фонду державного бюджету на 100%.

"Ми впевнено дивимося в майбутнє ... Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли кризовий етап в економіці. Я сподіваюся, що червень-місяць буде більше в плані наповнення бюджету. У нас є всі підстави говорити, що бюджет цього року буде виконано. Ми маємо можливість підняти економічну динаміку до кінця року", - підкреслив Марченко.

Також читайте: Очільник Мінфіну Марченко заперечує наявність "гарантованого мінімального доходу" в проєкті меморандуму з МВФ

Автор: 

криза (418) Марченко Сергій (574)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
Украина прошла кризис в экономике, - министр Марченко - Цензор.НЕТ 1252
показати весь коментар
05.06.2020 00:24
+32
Значит, кризис - только начинается.
показати весь коментар
05.06.2020 00:24
+26
Украина прошла кризис в экономике, - министр Марченко - Цензор.НЕТ 7747
показати весь коментар
05.06.2020 00:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
очередной зеленый дурачок)) кризис еще впереди, когда в конце года нечем будет бюджетные выплаты делать
показати весь коментар
05.06.2020 11:15 Відповісти
Сумневаюсь я однако!
Україна пройшла кризу в економіці, - міністр Марченко - Цензор.НЕТ 7942
показати весь коментар
05.06.2020 11:23 Відповісти
К осени налоговая будет кошмарить малый и средний бизнес, чтоб наполнить шантажем бюджет.
показати весь коментар
05.06.2020 11:25 Відповісти
И тут-же - "Падение ВВП достигло 5%, - Минэкономики"
показати весь коментар
05.06.2020 11:27 Відповісти
сомневаюсь, что кризис в экономике пройден, но однозначно уверен, что кризис в правительстве шмыгаля на министров идиотов только в самом начале
показати весь коментар
05.06.2020 12:20 Відповісти
это какой то трешь)))) помнится был у нас уже один дебил зеленый министром экономики, милованов кажется, тоже нес пургу неимоверную. теперь нового назначили, оказывается такой же дегенерат))) и где берут зеленых баранов не адекватов на пост министра экономики? ))))или им в министерстве по должноси положено выкуривать папиросы с заборной травкой?))))

бубочка бедосик опять обгадился с министром))))
показати весь коментар
05.06.2020 13:00 Відповісти
"Только за вчерашний день бензин и ДТ потеряли почти 30% стоимости. «Например, бензин 95 в Северо-Западной Европе теперь стоит 119 долларов за тонну, а дизель - 159 долларов за тонну.Две с половиной гривни за бензин и 3,5 грн за литр на дизтопливо», пишет на своей странице в соцсети Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн."
показати весь коментар
05.06.2020 22:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 