Україна пройшла кризу в економіці, - міністр Марченко
Україна пройшла кризовий етап в економіці. Це дає підстави очікувати, що державний бюджет на 2020 рік буде виконано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Право на владу" на каналі 1+1.
За його словами, в травні в міністерстві вже зафіксували виконання загального фонду державного бюджету на 100%.
"Ми впевнено дивимося в майбутнє ... Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли кризовий етап в економіці. Я сподіваюся, що червень-місяць буде більше в плані наповнення бюджету. У нас є всі підстави говорити, що бюджет цього року буде виконано. Ми маємо можливість підняти економічну динаміку до кінця року", - підкреслив Марченко.
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бубочка бедосик опять обгадился с министром))))