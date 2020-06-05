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Новости Санкции против России
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Проект ужесточения санкций против "Северного потока-2" внесен в Сенат США

Проект ужесточения санкций против

В Сенат США в четверг, 4 июня, внесен законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщил на своем сайте один из соавторов документа сенатор-республиканец Джон Баррассо.

Документ предлагает ужесточение санкций, предусмотренных законопроектом "Об энергетической безопасности Европы", который блокирует завершение строительства газопровода.

"Трубопровод "Северный поток-2" является ловушкой; он делает наших союзников более зависимыми от России. Мы должны блокировать попытки завершения строительства трубопровода", - заявил Баррассо.

Сенатор считает, что США обязаны блокировать все российские усилия для "завершения этого опасного трубопровода".

"Наш законопроект расширяет целевые санкции в отношении тех, кто участвует в строительстве этого газопровода. Эти санкции не позволят России усилить свое геополитическое оружие", - отметил сенатор Баррассо.

В поддержку законопроекта также высказались другие сенаторы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США планирует расширить санкции против "Северного потока-2": подготовлен соответствующий законопроект

Сенатор Круз назвал "Северный поток-2" критической угрозой национальной безопасности Америки, поэтому он "не должен быть завершен".

"В прошлом году обе партии и обе палаты Конгресса собрались, чтобы принять мой и сенатора Шехина двухпартийный законопроект о защите энергетической безопасности Европы. Тем не менее, Путин продолжает пытаться обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект раз и навсегда уточнит, что те, кто каким-либо образом участвует в строительстве трубопровода, столкнутся с немедленными американскими санкциями", - заявил сенатор.

По мнению сенатора Шахина, США должны гарантировать, что Россия не будет осуществлять скрытого влияния на всю Европу.

""Северный поток-2" угрожает Украине, энергетической независимости Европы и позволит России открыто эксплуатировать наших союзников. Конгресс вновь должен принять решительные действия и помешать этому", - резюмировал он.

Автор: 

санкции (11260) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+14
наш рыжий головной командувач он, G7 расширяет - не ймется ему без кацапни,
но слава Богу есть Сенат и у Сената есть яйца....
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05.06.2020 00:44
+10
какая милая кацапская риторика..... не останавливайся. до утра у тебя есть время
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05.06.2020 00:56
+8
https://tvcenter.ru/politic/kak-vovremya-byl-ubit-afroamerikanets-zabyto-vse-trebovaniya-aresta-billa-geytsa-obamageyt-i-lozhnaya-pandemiya/ русский, ты это вот отсюда скопипастил?

срусь.сру тут не катит. Дай ссылку на СМИ, а не на руспомойку.
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05.06.2020 00:58
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Правила форума Совет форумчан
наш рыжий головной командувач он, G7 расширяет - не ймется ему без кацапни,
но слава Богу есть Сенат и у Сената есть яйца....
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05.06.2020 00:44 Ответить
какая милая кацапская риторика..... не останавливайся. до утра у тебя есть время
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05.06.2020 00:56 Ответить
https://tvcenter.ru/politic/kak-vovremya-byl-ubit-afroamerikanets-zabyto-vse-trebovaniya-aresta-billa-geytsa-obamageyt-i-lozhnaya-pandemiya/ русский, ты это вот отсюда скопипастил?

срусь.сру тут не катит. Дай ссылку на СМИ, а не на руспомойку.
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05.06.2020 00:58 Ответить
Коли болотяни філософствують на теми США, це завжди нагадує рашкорозвідника з анєкдота, який іде містом і думає - що мене видасть першим рашкоакцент чи парашут який волочиться позаду.
Вас завжди першим видасть рашкоакцент.
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05.06.2020 01:00 Ответить
если это так и е, то ты гении и своими трусами поклянись и потом ниной, если тебя разденет и будешь просить покушать.
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05.06.2020 01:10 Ответить
Откуда у русдикаря трусы? Там если набедренная повязка, то уже хорошо
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05.06.2020 01:13 Ответить
И это все, на шо ты способно? Где ссылка на СМИ, пользователь гугл перекладача?
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05.06.2020 01:12 Ответить
Я уже понял, шо ты любитель жрать дерьмо с руспомоек. Как зовут фюрера русни?
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05.06.2020 01:18 Ответить
за 13-15 долларов в час работали - офигеть , за час , а руцкому два дня за это похать и ещё не по 7 часов а по 10, но запишет только 8
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05.06.2020 01:20 Ответить
русмартышка, я живу в США еще с тех пор, как твой фюрер бегал в лакеях у Собчака. Как погодка в мухосранске, дикарь болотный?
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05.06.2020 01:21 Ответить
ладно Мах, накормили руцкого, пусть он идёт получать своии кровные, ведь честно заработал он, повеселил тут нас, тепрь он свободен.
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05.06.2020 01:25 Ответить
Так как зовут фюрера русни? Простой вопрос.
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05.06.2020 01:32 Ответить
Ух ты, руснявая обезьянка прапорц поменяла. Твоего фюрера зовут *****, дикарь болотный. Запомни это, если хочешь общаться с Людьми. А пока - пшло вон, животное.
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05.06.2020 01:36 Ответить
Все...Пропал... Побежал за настойкой боярышника!
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05.06.2020 05:42 Ответить
Надеюсь проект включает торпедный удар. Если нет, то это пустой трёп.
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05.06.2020 00:49 Ответить
Прекрасная новость!

Еще немножечко таких полезных санкций...
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05.06.2020 01:06 Ответить
Вот и прозвучала сама матушка-ПРАВДА.Хоть в чем-то и где-то штаты всё же правы - да и на том - мерси большое с кисточкой, ув. янки (хотя как всегда под свои интересы копаете).
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05.06.2020 01:08 Ответить
везёт же ванькам, опять на благо подкатило, кстати, они надувает щёки и говорят мол не хочет ни газ ни нафту торговать, они мол за экологию всей руцкой душой
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05.06.2020 01:13 Ответить
Слухай, круто у вас в Норге наш Б-52 ваши истребители сопроводили вдоль границы с дикарями. Красавцы,да! Слава летучим Викингам!
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05.06.2020 01:16 Ответить
я как то не понял сейчас. а нашим пилотам спасибо не хочешь высказать за сопровождение "лансеров" над территорией Украины?

Проект ужесточения санкций против "Северного потока-2" внесен в Сенат США - Цензор.НЕТ 8394
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05.06.2020 01:24 Ответить
Та высказывал жеж, ну. Вот сейчас обидно было, да
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05.06.2020 01:25 Ответить
ну мог бы еще раз высказаться. чай не убудет
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05.06.2020 01:32 Ответить
Вымогатель. Слава Украинским ВВС!
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05.06.2020 01:34 Ответить
Отож синку. не забывай корни.
Проект ужесточения санкций против "Северного потока-2" внесен в Сенат США - Цензор.НЕТ 5083
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05.06.2020 01:37 Ответить
Слава Украiнi!
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05.06.2020 01:39 Ответить
Ну это ж не ВВС кырымлы.
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05.06.2020 03:08 Ответить
а тебе ещё припомню твои совет, надо же, посоветовал мне просмотреть всю пресконференции зебила, мол интересно и стоит того, кстати, моего терпения хватило на три минуты, и подумал я - это за что ты мне так.
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05.06.2020 01:28 Ответить
не ну ты сам сказал "блин пропустил". вот я и расстарался. я то смотрел всю в прямом эфире.
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05.06.2020 01:33 Ответить
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05.06.2020 01:42 Ответить
Итить у тебя нервы железные.
Капу хоть вставлял, шоб зубы не скрошить от этого бессмысленного и беспощадного зеленого скрипа?
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05.06.2020 03:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Hq_kobtujZU Беда с башкой: отпускники Путина по привычке своровали кабель в Ливии...
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05.06.2020 02:57 Ответить
Санкциями "поднимут" сруцкую матрешку на заоблачные высоты и резко опустят на скалы где нибуть в Сирии(как в Афгане совковую).Они им только на пользу.
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05.06.2020 04:46 Ответить
Трамп - приходь!!!
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05.06.2020 07:00 Ответить
Pravilno nado vesti bolse sankciji protiv SP2.Teper raska tocno ne glavni postavcik po gazu.Vot vizu Litva za prosli god 70% norvezski gaz,okolo 20% amerika,i tam okolo 10% raski gaz.Kogda to bylo 100% s raski teper eto meloc
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05.06.2020 07:21 Ответить
Ecio I trofeji LIbiji uze udarnyje vertalioti Mi35 turki otnimajet s raski,tanki, I drugoje.Pantcyr poslednyje uspeli vyvesti a to I ix otniali.
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05.06.2020 07:34 Ответить
Даже про-российский Трапп который как и наш ...резидент ЗЕбил - капитулянт который на саммите большой 7 хочет заискивающие заглянуть и увидеть что нибудь хорошего в глазах кровавого фашиста )(уйла . Даже он никак не может помочь своему другану маньяку )(уйлу из за твердой антифашистской позиции по кровавой паРаше позиции Конгресса и Сената. А у нас в Украине все как на беду анти-украинское и про-кремлёвское: что ЗРада что Офис - ...резидента что Кабмин. Один только украинский народ сильно беспокоится за долю своей суверенной европейской Украинской державы , Народ который сам и виноват что поверил обещаниям ЗЕлёных Иуд и дал зелёный свет а оказалось что такой продажной власти ЗЕбилов -капитулянтов.
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05.06.2020 08:31 Ответить
 
 