Проект ужесточения санкций против "Северного потока-2" внесен в Сенат США

В Сенат США в четверг, 4 июня, внесен законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщил на своем сайте один из соавторов документа сенатор-республиканец Джон Баррассо.

Документ предлагает ужесточение санкций, предусмотренных законопроектом "Об энергетической безопасности Европы", который блокирует завершение строительства газопровода.

"Трубопровод "Северный поток-2" является ловушкой; он делает наших союзников более зависимыми от России. Мы должны блокировать попытки завершения строительства трубопровода", - заявил Баррассо.

Сенатор считает, что США обязаны блокировать все российские усилия для "завершения этого опасного трубопровода".

"Наш законопроект расширяет целевые санкции в отношении тех, кто участвует в строительстве этого газопровода. Эти санкции не позволят России усилить свое геополитическое оружие", - отметил сенатор Баррассо.

В поддержку законопроекта также высказались другие сенаторы.

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Сенатор Круз назвал "Северный поток-2" критической угрозой национальной безопасности Америки, поэтому он "не должен быть завершен".

"В прошлом году обе партии и обе палаты Конгресса собрались, чтобы принять мой и сенатора Шехина двухпартийный законопроект о защите энергетической безопасности Европы. Тем не менее, Путин продолжает пытаться обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект раз и навсегда уточнит, что те, кто каким-либо образом участвует в строительстве трубопровода, столкнутся с немедленными американскими санкциями", - заявил сенатор.

По мнению сенатора Шахина, США должны гарантировать, что Россия не будет осуществлять скрытого влияния на всю Европу.

""Северный поток-2" угрожает Украине, энергетической независимости Европы и позволит России открыто эксплуатировать наших союзников. Конгресс вновь должен принять решительные действия и помешать этому", - резюмировал он.