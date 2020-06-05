УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12027 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
4 616 44

Проєкт посилення санкцій проти "Північного потоку-2" внесено до Сенату США

Проєкт посилення санкцій проти

У Сенат США в четвер, 4 червня, внесено законопроєкт про розширення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомив на своєму сайті один зі співавторів документа сенатор-республіканець Джон Баррассо.

Документ пропонує посилення санкцій, передбачених законопроєктом "Про енергетичну безпеку Європи", який блокує завершення будівництва газопроводу.

"Трубопровід "Північний потік-2" є пасткою; він робить наших союзників більш залежними від Росії. Ми маємо блокувати спроби завершення будівництва трубопроводу", - заявив Баррассо.

Сенатор вважає, що США зобов'язані блокувати всі російські зусилля для "завершення цього небезпечного трубопроводу".

"Наш законопроєкт розширює цільові санкції щодо тих, хто бере участь у будівництві цього газопроводу. Ці санкції не дозволять Росії посилити свою геополітичну зброю", - зазначив сенатор Баррассо.

На підтримку законопроєкту також висловилися інші сенатори.

Також читайте: Конгрес США планує розширити санкції проти "Північного потоку-2": підготовлено відповідний законопроєкт

Сенатор Круз назвав "Північний потік-2 "критичною загрозою національній безпеці Америки, тому він "не має бути завершений".

"Минулого року обидві партії і обидві палати Конгресу зібралися, щоб ухвалити мій і сенатора Шехіна двопартійний законопроєкт про захист енергетичної безпеки Європи. Утім Путін продовжує намагатися обійти ці санкції, і тому цей новий законопроєкт раз і назавжди уточнить, що ті, хто будь-яким чином бере участь у будівництві трубопроводу, зіткнуться з негайними американськими санкціями", - заявив сенатор.

На думку сенатора Шехіна, США мають гарантувати, що Росія не буде здійснювати прихованого впливу на всю Європу.

"Північний потік-2" загрожує Україні, енергетичній незалежності Європи і дозволить Росії відкрито експлуатувати наших союзників. Конгрес знову має вжити рішучих дій і перешкодити цьому", - резюмував він.

Автор: 

санкції (11782) Сенат США (597)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
наш рыжий головной командувач он, G7 расширяет - не ймется ему без кацапни,
но слава Богу есть Сенат и у Сената есть яйца....
показати весь коментар
05.06.2020 00:44
+10
какая милая кацапская риторика..... не останавливайся. до утра у тебя есть время
показати весь коментар
05.06.2020 00:56
+8
https://tvcenter.ru/politic/kak-vovremya-byl-ubit-afroamerikanets-zabyto-vse-trebovaniya-aresta-billa-geytsa-obamageyt-i-lozhnaya-pandemiya/ русский, ты это вот отсюда скопипастил?

срусь.сру тут не катит. Дай ссылку на СМИ, а не на руспомойку.
показати весь коментар
05.06.2020 00:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наш рыжий головной командувач он, G7 расширяет - не ймется ему без кацапни,
но слава Богу есть Сенат и у Сената есть яйца....
показати весь коментар
05.06.2020 00:44 Відповісти
какая милая кацапская риторика..... не останавливайся. до утра у тебя есть время
показати весь коментар
05.06.2020 00:56 Відповісти
https://tvcenter.ru/politic/kak-vovremya-byl-ubit-afroamerikanets-zabyto-vse-trebovaniya-aresta-billa-geytsa-obamageyt-i-lozhnaya-pandemiya/ русский, ты это вот отсюда скопипастил?

срусь.сру тут не катит. Дай ссылку на СМИ, а не на руспомойку.
показати весь коментар
05.06.2020 00:58 Відповісти
Коли болотяни філософствують на теми США, це завжди нагадує рашкорозвідника з анєкдота, який іде містом і думає - що мене видасть першим рашкоакцент чи парашут який волочиться позаду.
Вас завжди першим видасть рашкоакцент.
показати весь коментар
05.06.2020 01:00 Відповісти
если это так и е, то ты гении и своими трусами поклянись и потом ниной, если тебя разденет и будешь просить покушать.
показати весь коментар
05.06.2020 01:10 Відповісти
Откуда у русдикаря трусы? Там если набедренная повязка, то уже хорошо
показати весь коментар
05.06.2020 01:13 Відповісти
И это все, на шо ты способно? Где ссылка на СМИ, пользователь гугл перекладача?
показати весь коментар
05.06.2020 01:12 Відповісти
Я уже понял, шо ты любитель жрать дерьмо с руспомоек. Как зовут фюрера русни?
показати весь коментар
05.06.2020 01:18 Відповісти
за 13-15 долларов в час работали - офигеть , за час , а руцкому два дня за это похать и ещё не по 7 часов а по 10, но запишет только 8
показати весь коментар
05.06.2020 01:20 Відповісти
русмартышка, я живу в США еще с тех пор, как твой фюрер бегал в лакеях у Собчака. Как погодка в мухосранске, дикарь болотный?
показати весь коментар
05.06.2020 01:21 Відповісти
ладно Мах, накормили руцкого, пусть он идёт получать своии кровные, ведь честно заработал он, повеселил тут нас, тепрь он свободен.
показати весь коментар
05.06.2020 01:25 Відповісти
Так как зовут фюрера русни? Простой вопрос.
показати весь коментар
05.06.2020 01:32 Відповісти
Ух ты, руснявая обезьянка прапорц поменяла. Твоего фюрера зовут *****, дикарь болотный. Запомни это, если хочешь общаться с Людьми. А пока - пшло вон, животное.
показати весь коментар
05.06.2020 01:36 Відповісти
Все...Пропал... Побежал за настойкой боярышника!
показати весь коментар
05.06.2020 05:42 Відповісти
Надеюсь проект включает торпедный удар. Если нет, то это пустой трёп.
показати весь коментар
05.06.2020 00:49 Відповісти
Прекрасная новость!

Еще немножечко таких полезных санкций...
показати весь коментар
05.06.2020 01:06 Відповісти
Вот и прозвучала сама матушка-ПРАВДА.Хоть в чем-то и где-то штаты всё же правы - да и на том - мерси большое с кисточкой, ув. янки (хотя как всегда под свои интересы копаете).
показати весь коментар
05.06.2020 01:08 Відповісти
везёт же ванькам, опять на благо подкатило, кстати, они надувает щёки и говорят мол не хочет ни газ ни нафту торговать, они мол за экологию всей руцкой душой
показати весь коментар
05.06.2020 01:13 Відповісти
Слухай, круто у вас в Норге наш Б-52 ваши истребители сопроводили вдоль границы с дикарями. Красавцы,да! Слава летучим Викингам!
показати весь коментар
05.06.2020 01:16 Відповісти
я как то не понял сейчас. а нашим пилотам спасибо не хочешь высказать за сопровождение "лансеров" над территорией Украины?

Проект ужесточения санкций против "Северного потока-2" внесен в Сенат США - Цензор.НЕТ 8394
показати весь коментар
05.06.2020 01:24 Відповісти
Та высказывал жеж, ну. Вот сейчас обидно было, да
показати весь коментар
05.06.2020 01:25 Відповісти
ну мог бы еще раз высказаться. чай не убудет
показати весь коментар
05.06.2020 01:32 Відповісти
Вымогатель. Слава Украинским ВВС!
показати весь коментар
05.06.2020 01:34 Відповісти
Отож синку. не забывай корни.
Проект ужесточения санкций против "Северного потока-2" внесен в Сенат США - Цензор.НЕТ 5083
показати весь коментар
05.06.2020 01:37 Відповісти
Слава Украiнi!
показати весь коментар
05.06.2020 01:39 Відповісти
Ну это ж не ВВС кырымлы.
показати весь коментар
05.06.2020 03:08 Відповісти
а тебе ещё припомню твои совет, надо же, посоветовал мне просмотреть всю пресконференции зебила, мол интересно и стоит того, кстати, моего терпения хватило на три минуты, и подумал я - это за что ты мне так.
показати весь коментар
05.06.2020 01:28 Відповісти
не ну ты сам сказал "блин пропустил". вот я и расстарался. я то смотрел всю в прямом эфире.
показати весь коментар
05.06.2020 01:33 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2020 01:42 Відповісти
Итить у тебя нервы железные.
Капу хоть вставлял, шоб зубы не скрошить от этого бессмысленного и беспощадного зеленого скрипа?
показати весь коментар
05.06.2020 03:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Hq_kobtujZU Беда с башкой: отпускники Путина по привычке своровали кабель в Ливии...
показати весь коментар
05.06.2020 02:57 Відповісти
Санкциями "поднимут" сруцкую матрешку на заоблачные высоты и резко опустят на скалы где нибуть в Сирии(как в Афгане совковую).Они им только на пользу.
показати весь коментар
05.06.2020 04:46 Відповісти
Трамп - приходь!!!
показати весь коментар
05.06.2020 07:00 Відповісти
Pravilno nado vesti bolse sankciji protiv SP2.Teper raska tocno ne glavni postavcik po gazu.Vot vizu Litva za prosli god 70% norvezski gaz,okolo 20% amerika,i tam okolo 10% raski gaz.Kogda to bylo 100% s raski teper eto meloc
показати весь коментар
05.06.2020 07:21 Відповісти
Ecio I trofeji LIbiji uze udarnyje vertalioti Mi35 turki otnimajet s raski,tanki, I drugoje.Pantcyr poslednyje uspeli vyvesti a to I ix otniali.
показати весь коментар
05.06.2020 07:34 Відповісти
Даже про-российский Трапп который как и наш ...резидент ЗЕбил - капитулянт который на саммите большой 7 хочет заискивающие заглянуть и увидеть что нибудь хорошего в глазах кровавого фашиста )(уйла . Даже он никак не может помочь своему другану маньяку )(уйлу из за твердой антифашистской позиции по кровавой паРаше позиции Конгресса и Сената. А у нас в Украине все как на беду анти-украинское и про-кремлёвское: что ЗРада что Офис - ...резидента что Кабмин. Один только украинский народ сильно беспокоится за долю своей суверенной европейской Украинской державы , Народ который сам и виноват что поверил обещаниям ЗЕлёных Иуд и дал зелёный свет а оказалось что такой продажной власти ЗЕбилов -капитулянтов.
показати весь коментар
05.06.2020 08:31 Відповісти
 
 