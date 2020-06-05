Проєкт посилення санкцій проти "Північного потоку-2" внесено до Сенату США

У Сенат США в четвер, 4 червня, внесено законопроєкт про розширення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомив на своєму сайті один зі співавторів документа сенатор-республіканець Джон Баррассо.

Документ пропонує посилення санкцій, передбачених законопроєктом "Про енергетичну безпеку Європи", який блокує завершення будівництва газопроводу.

"Трубопровід "Північний потік-2" є пасткою; він робить наших союзників більш залежними від Росії. Ми маємо блокувати спроби завершення будівництва трубопроводу", - заявив Баррассо.

Сенатор вважає, що США зобов'язані блокувати всі російські зусилля для "завершення цього небезпечного трубопроводу".

"Наш законопроєкт розширює цільові санкції щодо тих, хто бере участь у будівництві цього газопроводу. Ці санкції не дозволять Росії посилити свою геополітичну зброю", - зазначив сенатор Баррассо.

На підтримку законопроєкту також висловилися інші сенатори.

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Сенатор Круз назвав "Північний потік-2 "критичною загрозою національній безпеці Америки, тому він "не має бути завершений".

"Минулого року обидві партії і обидві палати Конгресу зібралися, щоб ухвалити мій і сенатора Шехіна двопартійний законопроєкт про захист енергетичної безпеки Європи. Утім Путін продовжує намагатися обійти ці санкції, і тому цей новий законопроєкт раз і назавжди уточнить, що ті, хто будь-яким чином бере участь у будівництві трубопроводу, зіткнуться з негайними американськими санкціями", - заявив сенатор.

На думку сенатора Шехіна, США мають гарантувати, що Росія не буде здійснювати прихованого впливу на всю Європу.

"Північний потік-2" загрожує Україні, енергетичній незалежності Європи і дозволить Росії відкрито експлуатувати наших союзників. Конгрес знову має вжити рішучих дій і перешкодити цьому", - резюмував він.