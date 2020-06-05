Меркель исключила пятый срок в должности канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не планирует остаться канцлером ФРГ на пятый срок.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила в эфире программы телеканала ZDF, пишет

"Нет. Действительно, нет", - ответила Меркель на вопрос ведущих, рассматривает ли она возможность пятого срока пребывания на посту канцлера.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что твердо приняла такое решение.

В Германии порядка 71% граждан заявили, что довольны работой Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, отмечает телеканал ARD. Ее рейтинг возрос на фоне ситуации с коронавирусом, который по Германии ударил не так сильно, как по другим европейским странам.

В конце 2020 года в партии Христианско-демократический союз должны состояться выборы председателя, они были перенесены с апреля на декабрь из-за вспышки COVID-19.

Ранее этот пост занимала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считалась преемницей Меркель на посту канцлера ФРГ, но в феврале она подала в отставку.

Выборы канцлера ФРГ намечены на осень 2021 года.

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