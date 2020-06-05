Меркель исключила пятый срок в должности канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не планирует остаться канцлером ФРГ на пятый срок.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила в эфире программы телеканала ZDF, пишет
"Нет. Действительно, нет", - ответила Меркель на вопрос ведущих, рассматривает ли она возможность пятого срока пребывания на посту канцлера.
Канцлер ФРГ подчеркнула, что твердо приняла такое решение.
В Германии порядка 71% граждан заявили, что довольны работой Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, отмечает телеканал ARD. Ее рейтинг возрос на фоне ситуации с коронавирусом, который по Германии ударил не так сильно, как по другим европейским странам.
В конце 2020 года в партии Христианско-демократический союз должны состояться выборы председателя, они были перенесены с апреля на декабрь из-за вспышки COVID-19.
Ранее этот пост занимала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считалась преемницей Меркель на посту канцлера ФРГ, но в феврале она подала в отставку.
Выборы канцлера ФРГ намечены на осень 2021 года.
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Зачем это бабушке ?
удостаивают своим приездом Германию.....
а Меркель с ним несколько часов по протоколу надо проводить.
Кто ж такое выдержит ?
"друзззя" - и хлоп - ambulance please....- чорт приперся....
сейчас мелковыпердыши, ну и рыжие, конечно....
какое ето имеет отношение к политике и президенству? - а убей не знаю....
вот разве что шлюшка Шредер....
Тому можуть розраховувати на свою людину.
Курц пока "на побегушках" у вовы!