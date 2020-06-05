РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4081 посетитель онлайн
Новости
3 593 48

Меркель исключила пятый срок в должности канцлера

Меркель исключила пятый срок в должности канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не планирует остаться канцлером ФРГ на пятый срок.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина,  об этом она заявила в эфире программы телеканала ZDF, пишет 

"Нет. Действительно, нет", - ответила Меркель на вопрос ведущих, рассматривает ли она возможность пятого срока пребывания на посту канцлера.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что твердо приняла такое решение.

В Германии порядка 71% граждан заявили, что довольны работой Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, отмечает телеканал ARD. Ее рейтинг возрос на фоне ситуации с коронавирусом, который по Германии ударил не так сильно, как по другим европейским странам.

В конце 2020 года в партии Христианско-демократический союз должны состояться выборы председателя, они были перенесены с апреля на декабрь из-за вспышки COVID-19.

Ранее этот пост занимала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считалась преемницей Меркель на посту канцлера ФРГ, но в феврале она подала в отставку.

Выборы канцлера ФРГ намечены на осень 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель отклонила приглашение Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате

Автор: 

Германия (6931) Меркель Ангела (2125)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
После Гельмута Коля не было в Германии достойных канцлеров. То продажная тварь Шредер, то любительница чурок и газпрома. И пока не видно на горизонте государственных деятелей, уровня Аденауэра.
показать весь комментарий
05.06.2020 02:26
+7
её аж трисьот, когда к ней Бубочка приезжает.

Зачем это бабушке ?
показать весь комментарий
05.06.2020 02:01
+7
так на него тут канал по телевизору включишь на минуту и уже рвотный рефлекс,

а Меркель с ним несколько часов по протоколу надо проводить.

Кто ж такое выдержит ?
показать весь комментарий
05.06.2020 02:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та вроде и пора уже амнистию для женщины включить....
показать весь комментарий
05.06.2020 02:00 Ответить
её аж трисьот, когда к ней Бубочка приезжает.

Зачем это бабушке ?
показать весь комментарий
05.06.2020 02:01 Ответить
разволновалась, бывает - не каждый же день карлуши миравога уровня
удостаивают своим приездом Германию.....
показать весь комментарий
05.06.2020 02:04 Ответить
так на него тут канал по телевизору включишь на минуту и уже рвотный рефлекс,

а Меркель с ним несколько часов по протоколу надо проводить.

Кто ж такое выдержит ?
показать весь комментарий
05.06.2020 02:09 Ответить
та тут любого затрисет....
"друзззя" - и хлоп - ambulance please....- чорт приперся....
показать весь комментарий
05.06.2020 02:14 Ответить
Тоже обнуляться будет
показать весь комментарий
05.06.2020 02:03 Ответить
но добровольно и не в Дэлавэре )))
показать весь комментарий
05.06.2020 02:10 Ответить
После Гельмута Коля не было в Германии достойных канцлеров. То продажная тварь Шредер, то любительница чурок и газпрома. И пока не видно на горизонте государственных деятелей, уровня Аденауэра.
показать весь комментарий
05.06.2020 02:26 Ответить
ну так а кто будет канцлером? и из ХДС/ХСС ли...
показать весь комментарий
05.06.2020 02:35 Ответить
Головне що б не з АFD
показать весь комментарий
05.06.2020 08:20 Ответить
а ведь это же может случиться.. или нет?
показать весь комментарий
05.06.2020 08:45 Ответить
Теоретично все можливо в демократичній державі, але реально тих 12-13 відсотків що віддали голоси за АФД замало для того, щоб канцлером стала їхня людина
показать весь комментарий
05.06.2020 09:01 Ответить
це поки що на тих виборах що вже були 13%, а згодом на наступних буде 23% мабуть
показать весь комментарий
05.06.2020 23:06 Ответить
До речі багато казадойчев голосували за АФД, ось що означає роками дивитися 75 кацапських телеканалів
показать весь комментарий
05.06.2020 09:06 Ответить
так, я чув, що меркеллю незадоволені багато бюргерів...
показать весь комментарий
05.06.2020 09:18 Ответить
Та нi , зараз її рейтинг піднявся, все-таки це правда - Коронy вірус Нiмеччина нормально прошла, без особливих катастроф
показать весь комментарий
05.06.2020 09:43 Ответить
ти за колишню ДДР?... так вони неезадоволені найбільше, в них є ухил праворуч
показать весь комментарий
05.06.2020 09:20 Ответить
... до речі, хто там лідер в Альтернативі для Дойчланд?
показать весь комментарий
05.06.2020 08:51 Ответить
X3 ,зараз подивлюсь в нетi
показать весь комментарий
05.06.2020 09:08 Ответить
закончилась епоха рейганов и колей - забудьте...
сейчас мелковыпердыши, ну и рыжие, конечно....
какое ето имеет отношение к политике и президенству? - а убей не знаю....
показать весь комментарий
05.06.2020 03:56 Ответить
грех германцам на канцлеров жаловаться !

вот разве что шлюшка Шредер....
показать весь комментарий
05.06.2020 06:39 Ответить
закат ери штазіфрау. Шо за нові ліца там з'являця. Чи, бува, не Jüdische Maulkörbe?
показать весь комментарий
05.06.2020 03:34 Ответить
вы когда последний раз на отбулавленый оффис смотрели? - там тока они...
показать весь комментарий
05.06.2020 03:50 Ответить
ЧИГО???))), валотька не велит???)))
показать весь комментарий
05.06.2020 06:14 Ответить
німцям хоч лєніна, аби не було якіхось майданів)))
показать весь комментарий
05.06.2020 06:42 Ответить
??? А нах тут Майдани ??Всі задоволенi своїм життям, ще б поменше біженців з арабоафріканських країн взагалі було б гут
показать весь комментарий
05.06.2020 08:23 Ответить
А я на НГ был в Берлине, так немецкие знакомые говорили, что крайне недовольны меркель, и, в первую очередь, из-за её миграционной политики! кто ездит в Германию регулярно, те видят во что превращаются немецкие города - их заселяют "чёрным" сбродом, по чуть-чуть вытесняя фрицев
показать весь комментарий
05.06.2020 10:00 Ответить
Звичайно широко розкривши двері для біженців Меркель знизила собі рейтинг, невдоволених багато насправді було,но зараз по опитах рейтинг її піднявся, якщо б вона захотіла то й наступні вибори виграла, причому легко
показать весь комментарий
05.06.2020 10:45 Ответить
щовоно виправило з великої літери бурятського вождя(((
показать весь комментарий
05.06.2020 06:44 Ответить
Меркель исключила пятый срок в должности канцлера - Цензор.НЕТ 7706
показать весь комментарий
05.06.2020 07:35 Ответить
Кацапи міцно засіли в Німеччині.
Тому можуть розраховувати на свою людину.
показать весь комментарий
05.06.2020 07:41 Ответить
Хороших управлінців люди добровільно переобирають і не один раз, а у нас деяких гетьманів підсрачниками не виженеш. )
показать весь комментарий
05.06.2020 08:20 Ответить
та краще вже гетьман, аніж нікчемний клован з царськими замашками і комплексом наполеона.
показать весь комментарий
05.06.2020 08:53 Ответить
Комплекс Наполеона - це чисто Петіна фішка
показать весь комментарий
05.06.2020 09:38 Ответить
По яких критеріях ви судите ?
показать весь комментарий
05.06.2020 09:46 Ответить
2/3 українців в курсі, і тільки свідки Святого Петра фанатично все заперечують. Не виставляйте свою дурість на показ.
показать весь комментарий
05.06.2020 09:49 Ответить
Бабулька уже заработала ГАЗПРОМовскую пенсию, теперь со Шредером, "Штангельциркулем" и Кнайсль будут почивать на лаврах!

Курц пока "на побегушках" у вовы!
показать весь комментарий
05.06.2020 09:19 Ответить
 
 