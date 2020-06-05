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Меркель відкидає п'ятий термін на посаді канцлера

Меркель відкидає п'ятий термін на посаді канцлера

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не планує залишитися канцлером ФРН на п'ятий термін.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила в ефірі програми телеканалу ZDF.

"Ні. Справді, ні", - відповіла Меркель на запитання ведучих, чи розглядає вона можливість п'ятого терміну перебування на посаді канцлера.

Канцлер ФРН наголосила, що твердо прийняла таке рішення.

У Німеччині близько 71% громадян заявили, що задоволені роботою Ангели Меркель на посаді канцлера ФРН, зазначає телеканал ARD. Її рейтинг зріс на тлі ситуації з коронавірусом, який по Німеччині вдарив не так сильно, як по інших європейських країнах.

Наприкінці 2020 року в партії Християнсько-демократичний союз мають відбутися вибори голови, вони були перенесені з квітня на грудень через спалах COVID-19.

Раніше цю посаду обіймала Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка вважалася наступницею Меркель на посаді канцлера ФРН, але в лютому вона подала у відставку.

Вибори канцлера ФРН намічені на осінь 2021 року.

Також читайте: Меркель відхилила запрошення Трампа взяти участь у саміті G7 в очному форматі

Автор: 

Німеччина (7330) Меркель Ангела (1139)


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Топ коментарі
+11
После Гельмута Коля не было в Германии достойных канцлеров. То продажная тварь Шредер, то любительница чурок и газпрома. И пока не видно на горизонте государственных деятелей, уровня Аденауэра.
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05.06.2020 02:26
+7
её аж трисьот, когда к ней Бубочка приезжает.

Зачем это бабушке ?
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05.06.2020 02:01
+7
так на него тут канал по телевизору включишь на минуту и уже рвотный рефлекс,

а Меркель с ним несколько часов по протоколу надо проводить.

Кто ж такое выдержит ?
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05.06.2020 02:09
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та вроде и пора уже амнистию для женщины включить....
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05.06.2020 02:00 Відповісти
её аж трисьот, когда к ней Бубочка приезжает.

Зачем это бабушке ?
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05.06.2020 02:01 Відповісти
разволновалась, бывает - не каждый же день карлуши миравога уровня
удостаивают своим приездом Германию.....
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05.06.2020 02:04 Відповісти
так на него тут канал по телевизору включишь на минуту и уже рвотный рефлекс,

а Меркель с ним несколько часов по протоколу надо проводить.

Кто ж такое выдержит ?
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05.06.2020 02:09 Відповісти
та тут любого затрисет....
"друзззя" - и хлоп - ambulance please....- чорт приперся....
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05.06.2020 02:14 Відповісти
Тоже обнуляться будет
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05.06.2020 02:03 Відповісти
но добровольно и не в Дэлавэре )))
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05.06.2020 02:10 Відповісти
После Гельмута Коля не было в Германии достойных канцлеров. То продажная тварь Шредер, то любительница чурок и газпрома. И пока не видно на горизонте государственных деятелей, уровня Аденауэра.
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05.06.2020 02:26 Відповісти
ну так а кто будет канцлером? и из ХДС/ХСС ли...
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05.06.2020 02:35 Відповісти
Головне що б не з АFD
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05.06.2020 08:20 Відповісти
а ведь это же может случиться.. или нет?
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05.06.2020 08:45 Відповісти
Теоретично все можливо в демократичній державі, але реально тих 12-13 відсотків що віддали голоси за АФД замало для того, щоб канцлером стала їхня людина
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05.06.2020 09:01 Відповісти
це поки що на тих виборах що вже були 13%, а згодом на наступних буде 23% мабуть
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05.06.2020 23:06 Відповісти
До речі багато казадойчев голосували за АФД, ось що означає роками дивитися 75 кацапських телеканалів
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05.06.2020 09:06 Відповісти
так, я чув, що меркеллю незадоволені багато бюргерів...
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05.06.2020 09:18 Відповісти
Та нi , зараз її рейтинг піднявся, все-таки це правда - Коронy вірус Нiмеччина нормально прошла, без особливих катастроф
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05.06.2020 09:43 Відповісти
ти за колишню ДДР?... так вони неезадоволені найбільше, в них є ухил праворуч
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05.06.2020 09:20 Відповісти
... до речі, хто там лідер в Альтернативі для Дойчланд?
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05.06.2020 08:51 Відповісти
X3 ,зараз подивлюсь в нетi
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05.06.2020 09:08 Відповісти
закончилась епоха рейганов и колей - забудьте...
сейчас мелковыпердыши, ну и рыжие, конечно....
какое ето имеет отношение к политике и президенству? - а убей не знаю....
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05.06.2020 03:56 Відповісти
грех германцам на канцлеров жаловаться !

вот разве что шлюшка Шредер....
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05.06.2020 06:39 Відповісти
закат ери штазіфрау. Шо за нові ліца там з'являця. Чи, бува, не Jüdische Maulkörbe?
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05.06.2020 03:34 Відповісти
вы когда последний раз на отбулавленый оффис смотрели? - там тока они...
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05.06.2020 03:50 Відповісти
ЧИГО???))), валотька не велит???)))
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05.06.2020 06:14 Відповісти
німцям хоч лєніна, аби не було якіхось майданів)))
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05.06.2020 06:42 Відповісти
??? А нах тут Майдани ??Всі задоволенi своїм життям, ще б поменше біженців з арабоафріканських країн взагалі було б гут
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05.06.2020 08:23 Відповісти
А я на НГ был в Берлине, так немецкие знакомые говорили, что крайне недовольны меркель, и, в первую очередь, из-за её миграционной политики! кто ездит в Германию регулярно, те видят во что превращаются немецкие города - их заселяют "чёрным" сбродом, по чуть-чуть вытесняя фрицев
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05.06.2020 10:00 Відповісти
Звичайно широко розкривши двері для біженців Меркель знизила собі рейтинг, невдоволених багато насправді було,но зараз по опитах рейтинг її піднявся, якщо б вона захотіла то й наступні вибори виграла, причому легко
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05.06.2020 10:45 Відповісти
щовоно виправило з великої літери бурятського вождя(((
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05.06.2020 06:44 Відповісти
Меркель исключила пятый срок в должности канцлера - Цензор.НЕТ 7706
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05.06.2020 07:35 Відповісти
Кацапи міцно засіли в Німеччині.
Тому можуть розраховувати на свою людину.
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05.06.2020 07:41 Відповісти
Хороших управлінців люди добровільно переобирають і не один раз, а у нас деяких гетьманів підсрачниками не виженеш. )
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05.06.2020 08:20 Відповісти
та краще вже гетьман, аніж нікчемний клован з царськими замашками і комплексом наполеона.
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05.06.2020 08:53 Відповісти
Комплекс Наполеона - це чисто Петіна фішка
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05.06.2020 09:38 Відповісти
По яких критеріях ви судите ?
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05.06.2020 09:46 Відповісти
2/3 українців в курсі, і тільки свідки Святого Петра фанатично все заперечують. Не виставляйте свою дурість на показ.
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05.06.2020 09:49 Відповісти
Бабулька уже заработала ГАЗПРОМовскую пенсию, теперь со Шредером, "Штангельциркулем" и Кнайсль будут почивать на лаврах!

Курц пока "на побегушках" у вовы!
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05.06.2020 09:19 Відповісти
 
 