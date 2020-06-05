Меркель відкидає п'ятий термін на посаді канцлера

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не планує залишитися канцлером ФРН на п'ятий термін.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила в ефірі програми телеканалу ZDF.

"Ні. Справді, ні", - відповіла Меркель на запитання ведучих, чи розглядає вона можливість п'ятого терміну перебування на посаді канцлера.

Канцлер ФРН наголосила, що твердо прийняла таке рішення.

У Німеччині близько 71% громадян заявили, що задоволені роботою Ангели Меркель на посаді канцлера ФРН, зазначає телеканал ARD. Її рейтинг зріс на тлі ситуації з коронавірусом, який по Німеччині вдарив не так сильно, як по інших європейських країнах.

Наприкінці 2020 року в партії Християнсько-демократичний союз мають відбутися вибори голови, вони були перенесені з квітня на грудень через спалах COVID-19.

Раніше цю посаду обіймала Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка вважалася наступницею Меркель на посаді канцлера ФРН, але в лютому вона подала у відставку.

Вибори канцлера ФРН намічені на осінь 2021 року.

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