Меркель відкидає п'ятий термін на посаді канцлера
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не планує залишитися канцлером ФРН на п'ятий термін.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила в ефірі програми телеканалу ZDF.
"Ні. Справді, ні", - відповіла Меркель на запитання ведучих, чи розглядає вона можливість п'ятого терміну перебування на посаді канцлера.
Канцлер ФРН наголосила, що твердо прийняла таке рішення.
У Німеччині близько 71% громадян заявили, що задоволені роботою Ангели Меркель на посаді канцлера ФРН, зазначає телеканал ARD. Її рейтинг зріс на тлі ситуації з коронавірусом, який по Німеччині вдарив не так сильно, як по інших європейських країнах.
Наприкінці 2020 року в партії Християнсько-демократичний союз мають відбутися вибори голови, вони були перенесені з квітня на грудень через спалах COVID-19.
Раніше цю посаду обіймала Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка вважалася наступницею Меркель на посаді канцлера ФРН, але в лютому вона подала у відставку.
Вибори канцлера ФРН намічені на осінь 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зачем это бабушке ?
удостаивают своим приездом Германию.....
а Меркель с ним несколько часов по протоколу надо проводить.
Кто ж такое выдержит ?
"друзззя" - и хлоп - ambulance please....- чорт приперся....
сейчас мелковыпердыши, ну и рыжие, конечно....
какое ето имеет отношение к политике и президенству? - а убей не знаю....
вот разве что шлюшка Шредер....
Тому можуть розраховувати на свою людину.
Курц пока "на побегушках" у вовы!