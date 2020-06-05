С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что будет разрешено
В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, однако с сегодняшнего дня, с 5 июня, решением Кабмина смягчаются некоторые ограничения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в силу вступает постановление правительства "О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 20 мая 2020 года" № 392.
Согласно документу с 5 июня разрешается:
• работа заведений общественного питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мер;
• лицам старше 60 лет не обязательно соблюдать самоизоляцию;
• проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более одного человека на 5 м²;
• проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.
Кроме того, возобновляется авиационное сообщение:
• с 5 июня — внутреннее авиасообщение;
• с 15 июня — международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.
Осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешено в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).
Вместе с тем отмечается, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться на внеочередное заседание и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.
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зачем она тогда вообще нужна? понимаю, когда маску приспускают на улице, когда вокруг никого нет, опускают ниже подбородка, чтобы нормально дышать...
но, когда рот прикрывают в месте скопления народа, а нос нет- это полный таки идиотизм...
тому що карантин вводиться ПІД ЧАС наростання епідемії..
«Дякую. Дуже дякую»
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