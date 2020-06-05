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Новости Коронавирус и карантин
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С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что будет разрешено

С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что будет разрешено

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, однако с сегодняшнего дня, с 5 июня, решением Кабмина смягчаются некоторые ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в силу вступает постановление правительства "О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 20 мая 2020 года" № 392.

Согласно документу с 5 июня разрешается:

• работа заведений общественного питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мер;
• лицам старше 60 лет не обязательно соблюдать самоизоляцию;
• проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более одного человека на 5 м²;
• проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Кроме того, возобновляется авиационное сообщение:
• с 5 июня — внутреннее авиасообщение;
• с 15 июня — международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые правила для аэропортов: мобильная регистрация, бесконтактная посадка и никаких очередей

Осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешено в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Вместе с тем отмечается, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться на внеочередное заседание и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.

Кабмин (14025) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+32
Від сьогодні в Україні послаблюють карантин: що буде дозволено - Цензор.НЕТ 8970
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05.06.2020 08:32
+30
а зачем зелупоиды вводили карантин, когда было по 15-20 заболевших в день, если при 588 заболевших вчера они его отменяют?
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05.06.2020 08:26
+14
Слава Бубочке, отважному борцуну с короновирусом!
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05.06.2020 08:21
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Слава Бубочке, отважному борцуну с короновирусом!
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05.06.2020 08:21 Ответить
буба, канеш, чмо, но коронаистерия - это не его изобретение
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05.06.2020 08:24 Ответить
Це ти Г+Г скажи...
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05.06.2020 13:47 Ответить
Как "вовремя" отважный бубочка ослабляет карантин:
05.06.20 В Украине за сутки 553 новых случая COVID-19 https://censor.net/n3200186
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05.06.2020 13:40 Ответить
для чого ці заяви? Загляньте олені в приміську електричку, які там міри і дозволи? Там як тюлька в бочці ..
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05.06.2020 08:22 Ответить
ты сторонник фашистской медицины?
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05.06.2020 08:25 Ответить
в чём её концепция?
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05.06.2020 08:27 Ответить
насильственно обеспечить всех "счастьем". по разумению фашистов от медицины, канеш. на протесты "глупышей", что нарушаются права человека и др. внимания не обращать.
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05.06.2020 08:32 Ответить
ось тут дійсно -прокол влади ,котрий призведе до (як вчора говорилося) до приросту інфікованих у Києві за тиждень у 2-3 рази.. заме за рахунок приміського транспорту..

Бо в магазинах,маршрутках(в чергах на маршрутку наполовину)якось соціальну дистанцію тримати ще можливо..


ПРОПОНУЮ "ДРАКОНІВСЬКІ МІРИ"(і по..уй ,що це назвуть "фашизмом" .ЗАБОРОНИТИ відкривати двер на станціях,де буде натовп пасажирів.
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05.06.2020 08:45 Ответить
ты это... напиши плакатик, выйди на площадь... объясни народу, какое замечательное твоё предложение
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05.06.2020 09:12 Ответить
Электрички на Бучанском и Фастовском направлении в вечернее время. Люди не соблюдают дистанцию, неправильно носят защитные маски и заняли не только сидячие и стоячие места, но и тамбур. Все это строго запрещено, согласно рекомендациям Минздрава.

Від сьогодні в Україні послаблюють карантин: що буде дозволено - Цензор.НЕТ 5223
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05.06.2020 11:06 Ответить
не понимаю идиотов, которые натягивают маску исключительно на рот. а нос? ))
зачем она тогда вообще нужна? понимаю, когда маску приспускают на улице, когда вокруг никого нет, опускают ниже подбородка, чтобы нормально дышать...
но, когда рот прикрывают в месте скопления народа, а нос нет- это полный таки идиотизм...
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05.06.2020 22:26 Ответить
а зачем зелупоиды вводили карантин, когда было по 15-20 заболевших в день, если при 588 заболевших вчера они его отменяют?
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05.06.2020 08:26 Ответить
упоротим порохофілам..
тому що карантин вводиться ПІД ЧАС наростання епідемії..
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05.06.2020 08:40 Ответить
Так ты это должен зедебилам ,внушить.Это они ездят в маршрутках и метро без масок,врываются в супер маркеты с криками какая разница.Дебил он и есть дебил ,хоть и зедебил.
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05.06.2020 08:47 Ответить
И только педебилы никуда не ходят потому, что умерли от голода...
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05.06.2020 09:25 Ответить
Ватный длбб и тут ,*****, помянул Пороха ,ты когда вторую букву *д*из ника уберешь?
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05.06.2020 10:40 Ответить
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05.06.2020 21:12 Ответить
Зебільчику, не плутай *** з огірком: епідемія - це стосовно порохофілів, а стосовно зебілів - епіЗООтія.
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05.06.2020 22:38 Ответить
Не беда, бабы еще нарожают.........
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05.06.2020 09:31 Ответить
бабы все на паРаше, а в Украине жинкам зовсим нэ потрибно плодити Зебiлiв.
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05.06.2020 22:28 Ответить
Хотели устроить жизнь при карантине,но шо то пошло не так. Больных нет одни случаи каккие то- забрехались
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05.06.2020 08:30 Ответить
Від сьогодні в Україні послаблюють карантин: що буде дозволено - Цензор.НЕТ 8970
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05.06.2020 08:32 Ответить
Нарешті Бубочка і його світа зможуть усією кодлою вільно посидіти у кав'ярні, і законно не сплачувати 17 000 штрафу.
«Дякую. Дуже дякую»
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05.06.2020 08:36 Ответить
На шо тока кабмин не пойдет, чтобы гарант штраф не платил
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05.06.2020 09:33 Ответить
Когда начнут сажать всех этих мародёров?
Понятно что главный зиц-председатель этой вакханалии пока на должности президента - неподсуден...
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05.06.2020 08:38 Ответить
🌊 Друга хвиля епідемії коронавируса може виникнути у вересні, до цього необхідно підготуватися - ВООЗ

🇩🇪 Доступ до вакцини від COVID-19 повинен бути незалежним від країни проживання - Ангела Меркель

🕵️♂️ Колишній глава британської розвідки MI6 Річард Дірлав вважає, що коронавірус COVID-19 з'явився в лабораторії в китайському місті Ухань і поширився через нещасного випадку в лабораторії - газета Telegraph


🇹🇷 Міністерство транспорту Туреччини в четвер повідомило, що планує протягом червня відновити авіарейси по 40 міжнародними напрямками. Росія в даному списку не фігурує Зате росіянці зможуть літати в дорогу Італію..)


🇦🇿 Всі аеропорти в Азербайджані будуть закриті до 1 липня через загрозу поширення COVID-19 - Азербайджанські авіалінії. Раніше оперативний штаб при кабміні продовжив термін закриття кордонів до 15 червня

🇦🇲 Влада Вірменії обговорюють можливість введення строгих обмежень і комендантської години в зв'язку з погіршенням ситуації з пандемією коронавируса - прем'єр республіки Нікол Пашинян


🇬🇪 Парламент Грузії в прискореному порядку має намір розглянути і прийняти законопроект, що передбачає введення грошових штрафів за відмову носити маски в закритих громадських місцях
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05.06.2020 08:38 Ответить
для справки: в Грузии уголовная ответственность на нарушение "карантина"
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05.06.2020 09:13 Ответить
да здравствует мудрый нарід!!! да зравствует виликий **********!!
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05.06.2020 09:17 Ответить
Логика хромает .
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05.06.2020 09:33 Ответить
Руководить карантином от короновируса - это всё равно что залезть на дерево с веником и разгонять облака. Вот теперь представьте себе какие "спецы" нами руководят.
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05.06.2020 09:36 Ответить
за месяц снова КАРАНТИН
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05.06.2020 10:18 Ответить
В этом государстве всё шиворот-навыворот .При 588 заболевших они ослабляют вожжи.Слов нет. Подберите слова для них. У меня уже ни слов ни выражений НЕТ ..........................
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05.06.2020 11:08 Ответить
Раньше говорили до революции, до войны, до майдана, а теперь до карантина
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05.06.2020 13:23 Ответить
ни о чём если честно .....
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05.06.2020 13:55 Ответить
кто в курсе когда заработают коллцентры?
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05.06.2020 16:15 Ответить
Пора на улицы выводить национальную гвардию, с полномочиями - избивать нарушителей масочного режима. Лазишь без маски - 20 палок, лазишь без дела - 30 палок ... И каждый маршрут, необходимо обеспечить бойцами. Иначе, это стадо так и будет заражать людей и карантин не закончиться никогда ...
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05.06.2020 20:05 Ответить
Поразительно, русские, русскоязычные сидят по домам.

Может, хоть так природа очистится от безмозглых ...

Личное наблюдение, я выхожу в магазин и "бессмертных" вижу своими глазами ... в грязнющих масках, которые, они носят по очереди. И все, поголовно украиномовные ...
Хотите честно, радуюсь ... чем больше "склеят ласты", тем лучше ...

Извините, злой ...
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05.06.2020 20:16 Ответить
ВИнторогий скот тебе пора 20 палок то козломордой монголоидной харе дать..
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05.06.2020 23:07 Ответить
 
 