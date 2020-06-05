С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что будет разрешено

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, однако с сегодняшнего дня, с 5 июня, решением Кабмина смягчаются некоторые ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в силу вступает постановление правительства "О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 20 мая 2020 года" № 392.

Согласно документу с 5 июня разрешается:

• работа заведений общественного питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мер;

• лицам старше 60 лет не обязательно соблюдать самоизоляцию;

• проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более одного человека на 5 м²;

• проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Кроме того, возобновляется авиационное сообщение:

• с 5 июня — внутреннее авиасообщение;

• с 15 июня — международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

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Осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешено в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Вместе с тем отмечается, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться на внеочередное заседание и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.