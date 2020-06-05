Від сьогодні в Україні послаблюють карантин: що буде дозволено
В Україні продовжує діяти адаптивний карантин, однак від сьогодні, з 5 червня, рішенням Кабміну пом'якшуються деякі обмеження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, набуває чинності постанова уряду "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 20 травня 2020 року" № 392.
Згідно з документом з 5 червня дозволяється:
- робота закладів громадського харчування, зокрема прийом відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;
- особам від 60 років не обов'язково дотримуватися самоізоляції;
- проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше однієї людини на 5 м²;
- проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.
Крім того, відновлюється авіаційне сполучення:
- з 5 червня - внутрішнє авіасполучення;
- з 15 червня - міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.
Здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволено в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).
Водночас наголошується, що в разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ та НС зобов'язана зібратися на позачергове засідання та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень.
Будь ласка, зачекайте...
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зачем она тогда вообще нужна? понимаю, когда маску приспускают на улице, когда вокруг никого нет, опускают ниже подбородка, чтобы нормально дышать...
но, когда рот прикрывают в месте скопления народа, а нос нет- это полный таки идиотизм...
тому що карантин вводиться ПІД ЧАС наростання епідемії..
«Дякую. Дуже дякую»
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