Від сьогодні в Україні послаблюють карантин: що буде дозволено

В Україні продовжує діяти адаптивний карантин, однак від сьогодні, з 5 червня, рішенням Кабміну пом'якшуються деякі обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, набуває чинності постанова уряду "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 20 травня 2020 року" № 392.

Згідно з документом з 5 червня дозволяється:

робота закладів громадського харчування, зокрема прийом відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;

особам від 60 років не обов'язково дотримуватися самоізоляції;

проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше однієї людини на 5 м²;

проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Крім того, відновлюється авіаційне сполучення:

з 5 червня - внутрішнє авіасполучення;

з 15 червня - міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

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Здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволено в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

Водночас наголошується, що в разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ та НС зобов'язана зібратися на позачергове засідання та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень.