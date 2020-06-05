УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11373 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
22 466 40

Від сьогодні в Україні послаблюють карантин: що буде дозволено

Від сьогодні в Україні послаблюють карантин: що буде дозволено

В Україні продовжує діяти адаптивний карантин, однак від сьогодні, з 5 червня, рішенням Кабміну пом'якшуються деякі обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, набуває чинності постанова уряду "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 20 травня 2020 року" № 392.

Згідно з документом з 5 червня дозволяється:

  • робота закладів громадського харчування, зокрема прийом відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;
  • особам від 60 років не обов'язково дотримуватися самоізоляції;
  • проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше однієї людини на 5 м²;
  • проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Крім того, відновлюється авіаційне сполучення:

  • з 5 червня - внутрішнє авіасполучення;
  • з 15 червня - міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

Також читайте: Нові правила для аеропортів: мобільна реєстрація, безконтактна посадка і жодних черг

Здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволено в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

Водночас наголошується, що в разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ та НС зобов'язана зібратися на позачергове засідання та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень.

Автор: 

Кабмін (14074) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
Від сьогодні в Україні послаблюють карантин: що буде дозволено - Цензор.НЕТ 8970
показати весь коментар
05.06.2020 08:32
+30
а зачем зелупоиды вводили карантин, когда было по 15-20 заболевших в день, если при 588 заболевших вчера они его отменяют?
показати весь коментар
05.06.2020 08:26
+14
Слава Бубочке, отважному борцуну с короновирусом!
показати весь коментар
05.06.2020 08:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Бубочке, отважному борцуну с короновирусом!
показати весь коментар
05.06.2020 08:21 Відповісти
буба, канеш, чмо, но коронаистерия - это не его изобретение
показати весь коментар
05.06.2020 08:24 Відповісти
Це ти Г+Г скажи...
показати весь коментар
05.06.2020 13:47 Відповісти
Как "вовремя" отважный бубочка ослабляет карантин:
05.06.20 В Украине за сутки 553 новых случая COVID-19 https://censor.net/n3200186
показати весь коментар
05.06.2020 13:40 Відповісти
для чого ці заяви? Загляньте олені в приміську електричку, які там міри і дозволи? Там як тюлька в бочці ..
показати весь коментар
05.06.2020 08:22 Відповісти
ты сторонник фашистской медицины?
показати весь коментар
05.06.2020 08:25 Відповісти
в чём её концепция?
показати весь коментар
05.06.2020 08:27 Відповісти
насильственно обеспечить всех "счастьем". по разумению фашистов от медицины, канеш. на протесты "глупышей", что нарушаются права человека и др. внимания не обращать.
показати весь коментар
05.06.2020 08:32 Відповісти
ось тут дійсно -прокол влади ,котрий призведе до (як вчора говорилося) до приросту інфікованих у Києві за тиждень у 2-3 рази.. заме за рахунок приміського транспорту..

Бо в магазинах,маршрутках(в чергах на маршрутку наполовину)якось соціальну дистанцію тримати ще можливо..


ПРОПОНУЮ "ДРАКОНІВСЬКІ МІРИ"(і по..уй ,що це назвуть "фашизмом" .ЗАБОРОНИТИ відкривати двер на станціях,де буде натовп пасажирів.
показати весь коментар
05.06.2020 08:45 Відповісти
ты это... напиши плакатик, выйди на площадь... объясни народу, какое замечательное твоё предложение
показати весь коментар
05.06.2020 09:12 Відповісти
Электрички на Бучанском и Фастовском направлении в вечернее время. Люди не соблюдают дистанцию, неправильно носят защитные маски и заняли не только сидячие и стоячие места, но и тамбур. Все это строго запрещено, согласно рекомендациям Минздрава.

Від сьогодні в Україні послаблюють карантин: що буде дозволено - Цензор.НЕТ 5223
показати весь коментар
05.06.2020 11:06 Відповісти
не понимаю идиотов, которые натягивают маску исключительно на рот. а нос? ))
зачем она тогда вообще нужна? понимаю, когда маску приспускают на улице, когда вокруг никого нет, опускают ниже подбородка, чтобы нормально дышать...
но, когда рот прикрывают в месте скопления народа, а нос нет- это полный таки идиотизм...
показати весь коментар
05.06.2020 22:26 Відповісти
а зачем зелупоиды вводили карантин, когда было по 15-20 заболевших в день, если при 588 заболевших вчера они его отменяют?
показати весь коментар
05.06.2020 08:26 Відповісти
упоротим порохофілам..
тому що карантин вводиться ПІД ЧАС наростання епідемії..
показати весь коментар
05.06.2020 08:40 Відповісти
Так ты это должен зедебилам ,внушить.Это они ездят в маршрутках и метро без масок,врываются в супер маркеты с криками какая разница.Дебил он и есть дебил ,хоть и зедебил.
показати весь коментар
05.06.2020 08:47 Відповісти
И только педебилы никуда не ходят потому, что умерли от голода...
показати весь коментар
05.06.2020 09:25 Відповісти
Ватный длбб и тут ,*****, помянул Пороха ,ты когда вторую букву *д*из ника уберешь?
показати весь коментар
05.06.2020 10:40 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2020 21:12 Відповісти
Зебільчику, не плутай *** з огірком: епідемія - це стосовно порохофілів, а стосовно зебілів - епіЗООтія.
показати весь коментар
05.06.2020 22:38 Відповісти
Не беда, бабы еще нарожают.........
показати весь коментар
05.06.2020 09:31 Відповісти
бабы все на паРаше, а в Украине жинкам зовсим нэ потрибно плодити Зебiлiв.
показати весь коментар
05.06.2020 22:28 Відповісти
Хотели устроить жизнь при карантине,но шо то пошло не так. Больных нет одни случаи каккие то- забрехались
показати весь коментар
05.06.2020 08:30 Відповісти
Від сьогодні в Україні послаблюють карантин: що буде дозволено - Цензор.НЕТ 8970
показати весь коментар
05.06.2020 08:32 Відповісти
Нарешті Бубочка і його світа зможуть усією кодлою вільно посидіти у кав'ярні, і законно не сплачувати 17 000 штрафу.
«Дякую. Дуже дякую»
показати весь коментар
05.06.2020 08:36 Відповісти
На шо тока кабмин не пойдет, чтобы гарант штраф не платил
показати весь коментар
05.06.2020 09:33 Відповісти
Когда начнут сажать всех этих мародёров?
Понятно что главный зиц-председатель этой вакханалии пока на должности президента - неподсуден...
показати весь коментар
05.06.2020 08:38 Відповісти
🌊 Друга хвиля епідемії коронавируса може виникнути у вересні, до цього необхідно підготуватися - ВООЗ

🇩🇪 Доступ до вакцини від COVID-19 повинен бути незалежним від країни проживання - Ангела Меркель

🕵️♂️ Колишній глава британської розвідки MI6 Річард Дірлав вважає, що коронавірус COVID-19 з'явився в лабораторії в китайському місті Ухань і поширився через нещасного випадку в лабораторії - газета Telegraph


🇹🇷 Міністерство транспорту Туреччини в четвер повідомило, що планує протягом червня відновити авіарейси по 40 міжнародними напрямками. Росія в даному списку не фігурує Зате росіянці зможуть літати в дорогу Італію..)


🇦🇿 Всі аеропорти в Азербайджані будуть закриті до 1 липня через загрозу поширення COVID-19 - Азербайджанські авіалінії. Раніше оперативний штаб при кабміні продовжив термін закриття кордонів до 15 червня

🇦🇲 Влада Вірменії обговорюють можливість введення строгих обмежень і комендантської години в зв'язку з погіршенням ситуації з пандемією коронавируса - прем'єр республіки Нікол Пашинян


🇬🇪 Парламент Грузії в прискореному порядку має намір розглянути і прийняти законопроект, що передбачає введення грошових штрафів за відмову носити маски в закритих громадських місцях
показати весь коментар
05.06.2020 08:38 Відповісти
для справки: в Грузии уголовная ответственность на нарушение "карантина"
показати весь коментар
05.06.2020 09:13 Відповісти
да здравствует мудрый нарід!!! да зравствует виликий **********!!
показати весь коментар
05.06.2020 09:17 Відповісти
Логика хромает .
показати весь коментар
05.06.2020 09:33 Відповісти
Руководить карантином от короновируса - это всё равно что залезть на дерево с веником и разгонять облака. Вот теперь представьте себе какие "спецы" нами руководят.
показати весь коментар
05.06.2020 09:36 Відповісти
за месяц снова КАРАНТИН
показати весь коментар
05.06.2020 10:18 Відповісти
В этом государстве всё шиворот-навыворот .При 588 заболевших они ослабляют вожжи.Слов нет. Подберите слова для них. У меня уже ни слов ни выражений НЕТ ..........................
показати весь коментар
05.06.2020 11:08 Відповісти
Раньше говорили до революции, до войны, до майдана, а теперь до карантина
показати весь коментар
05.06.2020 13:23 Відповісти
ни о чём если честно .....
показати весь коментар
05.06.2020 13:55 Відповісти
кто в курсе когда заработают коллцентры?
показати весь коментар
05.06.2020 16:15 Відповісти
Пора на улицы выводить национальную гвардию, с полномочиями - избивать нарушителей масочного режима. Лазишь без маски - 20 палок, лазишь без дела - 30 палок ... И каждый маршрут, необходимо обеспечить бойцами. Иначе, это стадо так и будет заражать людей и карантин не закончиться никогда ...
показати весь коментар
05.06.2020 20:05 Відповісти
Поразительно, русские, русскоязычные сидят по домам.

Может, хоть так природа очистится от безмозглых ...

Личное наблюдение, я выхожу в магазин и "бессмертных" вижу своими глазами ... в грязнющих масках, которые, они носят по очереди. И все, поголовно украиномовные ...
Хотите честно, радуюсь ... чем больше "склеят ласты", тем лучше ...

Извините, злой ...
показати весь коментар
05.06.2020 20:16 Відповісти
ВИнторогий скот тебе пора 20 палок то козломордой монголоидной харе дать..
показати весь коментар
05.06.2020 23:07 Відповісти
 
 