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Новости Газовая война Санкции против России
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Новые санкции США против "Северного потока-2" окончательно остановят строительство российского газопровода, - "Нафтогаз"

Новые санкции США против

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" прокомментировала внесенный в Сенат Соединенных Штатов законопроект, которым предлагается расширить санкции против российского газопровода "Северный поток 2". "Нафтогаз" разъяснил, почему принятие этого документа является важным.

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о законодательной инициативе сенаторов (Теда Круза, Джина Шагина, Рона Джонсона, Джона Баррассо и Тома Коттона), которая делает более жесткими санкции, принятые против этого проекта в 2019 году. Проект называется "О защите европейской энергетической безопасности" - PEESA: Protecting the europe's Energy Security Act.

Расширить санкции сенаторов убедили агрументы украинского "Нафтогаза", который сумел объяснить, каким образом Россия может самостоятельно завершить строительство этого газопровода даже в условиях действующих санкций. В частности, Россия может использовать для этого трубоукладочные судна "Академик Черский" и "Фортуна".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США представили законопроект о расширении санкций против строительства "Северного потока-2"

Принятие законопроекта поможет "окончательно остановить строительство российского газопровода, опасного для Европы", утверждает украинская компания.

"Нафтогаз" будет продолжать разъяснительную кампанию в Соединенных Штатах и странах ЕС с целью защитить украинские, европейские и трансатлантические интересы в сфере безопасности", - добавили в компании.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

Новым законопроектом предусмотрены санкции против:

компаний, которые вовлечены в любые "трубоукладочные работы", включая те компании, которые готовят площадку для работ, обустраивают траншеи, исследуют дно, сваривают и опускают трубы, засыпают траншеи;

компаний, предоставляющих услуги по анализу страховых рисков, страхования и перестрахования трубоукладочных судов; 

компаний, способствующих технологической модернизации трубоукладочных судов, установлению на них сварочного оборудования;

компаний, предоставляющих услуги тестирования, проверки или сертификации, необходимые для работы газопровода "Северный поток 2".

Автор: 

Конгресс США (1231) Нафтогаз (3112) россия (95402) санкции (11263) США (26489) Северный поток (1449) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+21
може нарешті газифікують расєйку.
не все ж гейропейцям газом балуватись. ) нехай і москалі подивляться що воно таке та газова плита
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05.06.2020 08:51
+17
Раньше только унитазы крали ,а теперь еще и газовые плиты начнут
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05.06.2020 09:11
+15
и что теперь, получаеться целого академика зря через пол света гоняли, ведь он и шторм прошёл и от акул убегал и что, теперь всё зря
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05.06.2020 08:51
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Правила форума Совет форумчан
Санкції пішли накористь. НАкАнєц то ***** вирішив дозволити кацапсячому бидлу користуватись газом
Новые санкции США против "Северного потока-2" окончательно остановят строительство российского газопровода, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3569 Новые санкции США против "Северного потока-2" окончательно остановят строительство российского газопровода, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 823
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05.06.2020 08:49 Ответить
може нарешті газифікують расєйку.
не все ж гейропейцям газом балуватись. ) нехай і москалі подивляться що воно таке та газова плита
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05.06.2020 08:51 Ответить
Раньше только унитазы крали ,а теперь еще и газовые плиты начнут
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05.06.2020 09:11 Ответить
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05.06.2020 17:47 Ответить
ну вряд ли будут газифицировать. дорого. тем более у ***** есть куда простые пути. валежник разрешили же собирать бесплатно. теперь просто нужно подкорректировать это разрешение следующим законом -" если собранный валежник будет использоваться для отопления жилищ, то его нужно будет таки оплачивать по тарифу, - цена куба валежника = цене куба газа по руцкому тарифу" )) дёшево и сердито. могут даже провести референдум по почте. все будут только "за" такое решение. "цену за газ в каждый дом!" )))
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05.06.2020 10:37 Ответить
Хіба що какцапні прийдеться транспортувати газ в роті
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05.06.2020 08:49 Ответить
не в роті, а в дупі)
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05.06.2020 08:52 Ответить
дупа то є джерело !
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05.06.2020 08:53 Ответить
так, але нехай ще будуть кульками)
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05.06.2020 08:54 Ответить
та так більше пронесуть ))
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05.06.2020 08:55 Ответить
и что теперь, получаеться целого академика зря через пол света гоняли, ведь он и шторм прошёл и от акул убегал и что, теперь всё зря
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05.06.2020 08:51 Ответить
а ви не чув про санкції ? і як вони вплинуть на вашу бєнзоколонку ?
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05.06.2020 08:55 Ответить
Десь я читав, що кацапня вже бистренько змінила власника цього трубоукладчика. Вертитья кацапня як воша на ребінцю
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05.06.2020 08:54 Ответить
не остановят,слишком много средств затрачено многими странами европы
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05.06.2020 08:54 Ответить
ні.. затрачено Газпромом.. )))

вбухано 10 лярдів в морську частину і 90 -в сухопутну..

плюс лярдів 5 На "лобіювання і юристів"... )

але США начхати.. НА "ІНТЕРЕСИ ЛОБІСТІВ "ГАЗПРОМУ" У гнилій ЄВРОПІ
І це прекрасно,що інтереси США і України у цьому випадку абсолютно тотожні -ЛОБІЮВАНННЯ КОНКУРЕНТНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ В ЄВРОПІ..
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05.06.2020 09:10 Ответить
Где ответные зеркальные санкции России. Или опять кацапы будут скрежета зубами довить бульдозерами польские яблока.
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05.06.2020 08:56 Ответить
НАДО ФСЕ АЙФОНИ В РАССИИ -ПОД БУЛЬДОЗЕР !!И ПЕРЕЙТИ НА Xiaomi !!
рассияне !! ви ж патриоти!!
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05.06.2020 09:12 Ответить
И все свои наличные баксы - в топку, назло пендосам.
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05.06.2020 09:57 Ответить
неправильно.. це лише посилить долар..

Правильней будет поддержать "Державу Росийскую" и курс рубля сжиганием хотя би половини собственной зарплати и пенсии

Нові санкції США проти "Північного потоку-2" остаточно зупинять будівництво російського газопроводу, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5320
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05.06.2020 10:03 Ответить
Відновилися роботи з пуску ракети класу Vega з українським двигуном

На космодромі Куру у Французькій Гвіані відновилися роботи з підготовки до чергового пуску європейської ракети-носія легкого класу Vega. Роботи свого часу були припинені через пандемію коронавірусу. Дату пуску Arianespace наразі не повідомляється, але за інформацією ресурсу https://spaceflightnow.com/launch-schedule/ spaceflightnow.com , старт заплановано на 19 червня о 04:51:10 за київським часом.
Попередній невдалий пуск РН Vega на замовлення ОАЕ було здійснено 11 липня 2019 року. Приблизно за дві хвилини після старту, одразу після початку роботи двигуна другого ступеня, сталася позаштатна ситуація, яка призвела до передчасного завершення місії. Це був перший невдалий запуск ракети-носія Vega з п'ятнадцяти. Блок маршового двигуна РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки четвертого ступеня РН Vega, розробило ДП «КБ «Південне» та серійно виготовляє ДП «ВО Південний машинобудівний завод». Починаючи з 2012 року український двигун успішно відпрацював 14 разів, вивівши на орбіту 29 супутників.
https://uprom.info/news/space/vidnovylysya-roboty-z-pusku-yevropejskoyi-rakety-z-***********-dvygunom-foto/
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05.06.2020 08:57 Ответить
Непонятно как то договаривается наша власть на на переговорах в Минске 2,все понимают в Украине что у нас не Гражданская война в Украине.чтобы приглашать за стол переговоров переселенцев для маскировки вместе с представителями ЛДНР и под наблюдением представителей представителей воюющей Московии Пусть кремлёвский Фюрер придумает другой сценарий выхода из войны и не кидает в грязь президента Украины,ему ещё надо подымать Украину после падения Мацквы
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05.06.2020 09:01 Ответить
Не смею больше обременять вас своим присутствием.
- А деньги?
- Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги?
- А как же, за мебель, за ордера!
- Ой, голуба! Клянусь честью покойного батюшки, забыл снять с текущего счета… Тише ты, борец за идею! Говорят тебе завтра, значит завтра. Ну пока, пишите письма.
Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он сам мог обмануть кого угодно, но теперь прогорал на лучшем своем предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости.
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05.06.2020 09:02 Ответить
Нафтогазу и лично Колобову, Витренко и Зеркаль - респект!
Давите тупых балалаечников!
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05.06.2020 09:03 Ответить
Нові санкції США проти "Північного потоку-2" остаточно зупинять будівництво російського газопроводу, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2088
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05.06.2020 09:05 Ответить
Дайте путину тазик со льдом.в ответ амирикосам рассеюшка проведет парад.
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05.06.2020 09:08 Ответить
Я ЗА те,щоб расіюшка провела Парад Побєдобєсія з максимальним розмахом !

Думаю,за також Дідовик,Пато,Яковлєв,Хмельницький,решта дурантинофілів..))
https://sprotyv.info/video/bolnicy-perepolneny-rossijskij-vrach-soobshhil-o-rezkom-uhudshenii-situacii-s-covid-19-video
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05.06.2020 09:23 Ответить
А что такое "рассеюшка"? Вы имеете ввиду зловонная клоака "ПаРаша"? Козломордовское болото? Резервация быдловатников? Как вас самого не тошнит эту мокшанскую мерзость называть так ласково и любя ? Или Вы из ПаРаши ? Или Вы из ОПЗЖ? Тогда понятно и простительно....
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05.06.2020 10:01 Ответить
Розшифровка слова рассеюшка,це такий великий смердючий хлів.
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05.06.2020 10:34 Ответить
купите себе губозакаточную машинку
достроят северный поток 2
в этом заинтересованы Германия Франция
как всегда немного пошумят
выпустите пар - и на этом все закончится
не было случая чтобы просто так
выбросили такую сумму денег
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05.06.2020 09:50 Ответить
економічного інтересу вже немає..
коли "трубний " газ став дорогшим від зрідженого у танкерах..
Навіть У німців(за винятком певного прошарку продажних бюргерів що кормляться з руки "Газпрому).

пишет Bloomberg.

Если же Катар примет решение снижать цены на сырье для поддержания спроса и развязать ценовую войну, это может привести к тому, что добыча газа окажется невыгодной даже для мировых производителей с невысокими затратами на производство....

По оценке Bloomberg, после восстановления спроса на газ в Азии компании Qatar Petroleum больше не нужно будет перенаправлять СПГ в Европу, однако процесс может занять много месяцев. Избыток предложения на мировом рынке сжиженного природного газа может сохраниться до 2025 года, считают в Международном газовом союзе

ГАЗПРОМУ ПИ..ДЕЦ.
виживать сможет за счет вливаний из бюджета и поднятия цен россиянам раза в три...

.
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05.06.2020 09:59 Ответить
Не плач, коцап...
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05.06.2020 10:01 Ответить
Gut Waldemar!
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05.06.2020 10:49 Ответить
То ти за адресою прийшов. Главдебіл...
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05.06.2020 11:19 Ответить
100 років збирали, росія світовий лідер по кількості дебілів.
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05.06.2020 11:56 Ответить
Опять США чуток полезных санкций отгрузили. Везет же росияндии!
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05.06.2020 12:08 Ответить
Вот!
"Расширить санкции сенаторов убедили агрументы украинского "Нафтогаза"
Хоть где-то толком работать умеют !
Вот чем заниматься нужно, а не сопли жевать!
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05.06.2020 12:58 Ответить
Очередная победа Нафтогаза,! Ура!!! Коболев опять себе премию выпишет.
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05.06.2020 13:39 Ответить
Хорошо, что ещё долго можно будет качать кровавый газ ахресора.
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05.06.2020 14:26 Ответить
Россияне не смогут построить керченский мост в Крым, заявил в эфире программы https://www.youtube.com/watch?v=9DQ-fb7Bj5E "Шустер LIVE" представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.

"Не будет там моста никакого. Не будет! Россияне будут эти сваи вбивать еще не одно десятилетие. Был только один человек, который план подготовил и имел реальные, достоверные механизмы строительства там моста, - это министр строительства фашистской Германии Альберт Шпеер. Хотите, возьмите в архивах эти документы", - заявил он.

https://censor.net/news/302558/rossiya_ne_smojet_postroit_kerchenskiyi_most_ekspert
13.09.14 22:09 Россия не сможет построить Керченский мост, - экспертУ России при всем ее желании не получится построить мост через Керченский пролив.
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05.06.2020 18:05 Ответить
 
 