Новые санкции США против "Северного потока-2" окончательно остановят строительство российского газопровода, - "Нафтогаз"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" прокомментировала внесенный в Сенат Соединенных Штатов законопроект, которым предлагается расширить санкции против российского газопровода "Северный поток 2". "Нафтогаз" разъяснил, почему принятие этого документа является важным.

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о законодательной инициативе сенаторов (Теда Круза, Джина Шагина, Рона Джонсона, Джона Баррассо и Тома Коттона), которая делает более жесткими санкции, принятые против этого проекта в 2019 году. Проект называется "О защите европейской энергетической безопасности" - PEESA: Protecting the europe's Energy Security Act.

Расширить санкции сенаторов убедили агрументы украинского "Нафтогаза", который сумел объяснить, каким образом Россия может самостоятельно завершить строительство этого газопровода даже в условиях действующих санкций. В частности, Россия может использовать для этого трубоукладочные судна "Академик Черский" и "Фортуна".

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Принятие законопроекта поможет "окончательно остановить строительство российского газопровода, опасного для Европы", утверждает украинская компания.

"Нафтогаз" будет продолжать разъяснительную кампанию в Соединенных Штатах и странах ЕС с целью защитить украинские, европейские и трансатлантические интересы в сфере безопасности", - добавили в компании.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

Новым законопроектом предусмотрены санкции против:

компаний, которые вовлечены в любые "трубоукладочные работы", включая те компании, которые готовят площадку для работ, обустраивают траншеи, исследуют дно, сваривают и опускают трубы, засыпают траншеи;

компаний, предоставляющих услуги по анализу страховых рисков, страхования и перестрахования трубоукладочных судов;

компаний, способствующих технологической модернизации трубоукладочных судов, установлению на них сварочного оборудования;

компаний, предоставляющих услуги тестирования, проверки или сертификации, необходимые для работы газопровода "Северный поток 2".