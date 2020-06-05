Нові санкції США проти "Північного потоку-2" остаточно зупинять будівництво російського газопроводу, - "Нафтогаз"
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" прокоментувала внесений до Сенату Сполучених Штатів законопроєкт, яким пропонується розширити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". "Нафтогаз" роз'яснив, чому ухвалення цього документа є важливим.
Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про законодавчу ініціативу сенаторів (Теда Круза, Джина Шагіна, Рона Джонсона, Джона Баррассо і Тома Коттона), яка робить більш жорсткими санкції, запроваджені проти цього проєкту в 2019 році. Проєкт називається "Про захист європейської енергетичної безпеки" - PEESA: Protecting the europe's Energy Security Act.
Розширити санкції сенаторів переконали аргументи українського "Нафтогазу", який зумів пояснити, яким чином Росія може самостійно завершити будівництво цього газопроводу навіть в умовах чинних санкцій. Зокрема, Росія може використати для цього трубоукладальні судна "Академік Черський" і "Фортуна".
Ухвалення законопроєкту допоможе "остаточно зупинити будівництво російського газопроводу, небезпечного для Європи", стверджує українська компанія.
"Нафтогаз" буде продовжувати роз'яснювальну кампанію в Сполучених Штатах і країнах ЄС з метою захистити українські, європейські і трансатлантичні інтереси у сфері безпеки", - додали в компанії.
Для набуття чинності законопроєкт має бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.
Новим законопроєктом передбачено санкції проти:
- компаній, які залучені в будь-які "трубоукладальні роботи", зокрема ті компанії, які готують майданчик для робіт, облаштовують траншеї, досліджують дно, зварюють і опускають труби, засипають траншеї;
- компаній, що надають послуги з аналізу страхових ризиків, страхування і перестрахування трубоукладальних суден;
- компаній, які сприяють технологічній модернізації трубоукладальних суден, встановлення на них зварювального обладнання;
- компаній, що надають послуги тестування, перевірки або сертифікації, необхідні для роботи газопроводу "Північний потік-2".
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не все ж гейропейцям газом балуватись. ) нехай і москалі подивляться що воно таке та газова плита
вбухано 10 лярдів в морську частину і 90 -в сухопутну..
плюс лярдів 5 На "лобіювання і юристів"... )
але США начхати.. НА "ІНТЕРЕСИ ЛОБІСТІВ "ГАЗПРОМУ" У гнилій ЄВРОПІ
І це прекрасно,що інтереси США і України у цьому випадку абсолютно тотожні -ЛОБІЮВАНННЯ КОНКУРЕНТНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ В ЄВРОПІ..
рассияне !! ви ж патриоти!!
Правильней будет поддержать "Державу Росийскую" и курс рубля сжиганием хотя би половини собственной зарплати и пенсии
На космодромі Куру у Французькій Гвіані відновилися роботи з підготовки до чергового пуску європейської ракети-носія легкого класу Vega. Роботи свого часу були припинені через пандемію коронавірусу. Дату пуску Arianespace наразі не повідомляється, але за інформацією ресурсу https://spaceflightnow.com/launch-schedule/ spaceflightnow.com , старт заплановано на 19 червня о 04:51:10 за київським часом.
Попередній невдалий пуск РН Vega на замовлення ОАЕ було здійснено 11 липня 2019 року. Приблизно за дві хвилини після старту, одразу після початку роботи двигуна другого ступеня, сталася позаштатна ситуація, яка призвела до передчасного завершення місії. Це був перший невдалий запуск ракети-носія Vega з п'ятнадцяти. Блок маршового двигуна РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки четвертого ступеня РН Vega, розробило ДП «КБ «Південне» та серійно виготовляє ДП «ВО Південний машинобудівний завод». Починаючи з 2012 року український двигун успішно відпрацював 14 разів, вивівши на орбіту 29 супутників.
https://uprom.info/news/space/vidnovylysya-roboty-z-pusku-yevropejskoyi-rakety-z-***********-dvygunom-foto/
- А деньги?
- Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги?
- А как же, за мебель, за ордера!
- Ой, голуба! Клянусь честью покойного батюшки, забыл снять с текущего счета… Тише ты, борец за идею! Говорят тебе завтра, значит завтра. Ну пока, пишите письма.
Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он сам мог обмануть кого угодно, но теперь прогорал на лучшем своем предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости.
Давите тупых балалаечников!
Думаю,за також Дідовик,Пато,Яковлєв,Хмельницький,решта дурантинофілів..))
https://sprotyv.info/video/bolnicy-perepolneny-rossijskij-vrach-soobshhil-o-rezkom-uhudshenii-situacii-s-covid-19-video
достроят северный поток 2
в этом заинтересованы Германия Франция
как всегда немного пошумят
выпустите пар - и на этом все закончится
не было случая чтобы просто так
выбросили такую сумму денег
коли "трубний " газ став дорогшим від зрідженого у танкерах..
Навіть У німців(за винятком певного прошарку продажних бюргерів що кормляться з руки "Газпрому).
пишет Bloomberg.
Если же Катар примет решение снижать цены на сырье для поддержания спроса и развязать ценовую войну, это может привести к тому, что добыча газа окажется невыгодной даже для мировых производителей с невысокими затратами на производство....
По оценке Bloomberg, после восстановления спроса на газ в Азии компании Qatar Petroleum больше не нужно будет перенаправлять СПГ в Европу, однако процесс может занять много месяцев. Избыток предложения на мировом рынке сжиженного природного газа может сохраниться до 2025 года, считают в Международном газовом союзе
ГАЗПРОМУ ПИ..ДЕЦ.
виживать сможет за счет вливаний из бюджета и поднятия цен россиянам раза в три...
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"Расширить санкции сенаторов убедили агрументы украинского "Нафтогаза"
Хоть где-то толком работать умеют !
Вот чем заниматься нужно, а не сопли жевать!
"Не будет там моста никакого. Не будет! Россияне будут эти сваи вбивать еще не одно десятилетие. Был только один человек, который план подготовил и имел реальные, достоверные механизмы строительства там моста, - это министр строительства фашистской Германии Альберт Шпеер. Хотите, возьмите в архивах эти документы", - заявил он.
https://censor.net/news/302558/rossiya_ne_smojet_postroit_kerchenskiyi_most_ekspert
13.09.14 22:09 Россия не сможет построить Керченский мост, - экспертУ России при всем ее желании не получится построить мост через Керченский пролив.