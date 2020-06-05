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Новини Газова війна Санкції проти Росії
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Нові санкції США проти "Північного потоку-2" остаточно зупинять будівництво російського газопроводу, - "Нафтогаз"

Нові санкції США проти

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" прокоментувала внесений до Сенату Сполучених Штатів законопроєкт, яким пропонується розширити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". "Нафтогаз" роз'яснив, чому ухвалення цього документа є важливим.

Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про законодавчу ініціативу сенаторів (Теда Круза, Джина Шагіна, Рона Джонсона, Джона Баррассо і Тома Коттона), яка робить більш жорсткими санкції, запроваджені проти цього проєкту в 2019 році. Проєкт називається "Про захист європейської енергетичної безпеки" - PEESA: Protecting the europe's Energy Security Act.

Розширити санкції сенаторів переконали аргументи українського "Нафтогазу", який зумів пояснити, яким чином Росія може самостійно завершити будівництво цього газопроводу навіть в умовах чинних санкцій. Зокрема, Росія може використати для цього трубоукладальні судна "Академік Черський" і "Фортуна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США представили законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2"

Ухвалення законопроєкту допоможе "остаточно зупинити будівництво російського газопроводу, небезпечного для Європи", стверджує українська компанія.

"Нафтогаз" буде продовжувати роз'яснювальну кампанію в Сполучених Штатах і країнах ЄС з метою захистити українські, європейські і трансатлантичні інтереси у сфері безпеки", - додали в компанії.

Для набуття чинності законопроєкт має бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.

Новим законопроєктом передбачено санкції проти:

- компаній, які залучені в будь-які "трубоукладальні роботи", зокрема ті компанії, які готують майданчик для робіт, облаштовують траншеї, досліджують дно, зварюють і опускають труби, засипають траншеї;

- компаній, що надають послуги з аналізу страхових ризиків, страхування і перестрахування трубоукладальних суден;

- компаній, які сприяють технологічній модернізації трубоукладальних суден, встановлення на них зварювального обладнання;

- компаній, що надають послуги тестування, перевірки або сертифікації, необхідні для роботи газопроводу "Північний потік-2".

Автор: 

Конгрес США (1225) Нафтогаз (4408) росія (64984) санкції (11782) США (22614) Північний потік (2461) Сенат США (597)


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Топ коментарі
+21
може нарешті газифікують расєйку.
не все ж гейропейцям газом балуватись. ) нехай і москалі подивляться що воно таке та газова плита
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05.06.2020 08:51
+17
Раньше только унитазы крали ,а теперь еще и газовые плиты начнут
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05.06.2020 09:11
+15
и что теперь, получаеться целого академика зря через пол света гоняли, ведь он и шторм прошёл и от акул убегал и что, теперь всё зря
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05.06.2020 08:51
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Санкції пішли накористь. НАкАнєц то ***** вирішив дозволити кацапсячому бидлу користуватись газом
Новые санкции США против "Северного потока-2" окончательно остановят строительство российского газопровода, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3569 Новые санкции США против "Северного потока-2" окончательно остановят строительство российского газопровода, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 823
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05.06.2020 08:49 Відповісти
може нарешті газифікують расєйку.
не все ж гейропейцям газом балуватись. ) нехай і москалі подивляться що воно таке та газова плита
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05.06.2020 08:51 Відповісти
Раньше только унитазы крали ,а теперь еще и газовые плиты начнут
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05.06.2020 09:11 Відповісти
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05.06.2020 17:47 Відповісти
ну вряд ли будут газифицировать. дорого. тем более у ***** есть куда простые пути. валежник разрешили же собирать бесплатно. теперь просто нужно подкорректировать это разрешение следующим законом -" если собранный валежник будет использоваться для отопления жилищ, то его нужно будет таки оплачивать по тарифу, - цена куба валежника = цене куба газа по руцкому тарифу" )) дёшево и сердито. могут даже провести референдум по почте. все будут только "за" такое решение. "цену за газ в каждый дом!" )))
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05.06.2020 10:37 Відповісти
Хіба що какцапні прийдеться транспортувати газ в роті
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05.06.2020 08:49 Відповісти
не в роті, а в дупі)
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05.06.2020 08:52 Відповісти
дупа то є джерело !
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05.06.2020 08:53 Відповісти
так, але нехай ще будуть кульками)
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05.06.2020 08:54 Відповісти
та так більше пронесуть ))
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05.06.2020 08:55 Відповісти
и что теперь, получаеться целого академика зря через пол света гоняли, ведь он и шторм прошёл и от акул убегал и что, теперь всё зря
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05.06.2020 08:51 Відповісти
а ви не чув про санкції ? і як вони вплинуть на вашу бєнзоколонку ?
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05.06.2020 08:55 Відповісти
Десь я читав, що кацапня вже бистренько змінила власника цього трубоукладчика. Вертитья кацапня як воша на ребінцю
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05.06.2020 08:54 Відповісти
не остановят,слишком много средств затрачено многими странами европы
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05.06.2020 08:54 Відповісти
ні.. затрачено Газпромом.. )))

вбухано 10 лярдів в морську частину і 90 -в сухопутну..

плюс лярдів 5 На "лобіювання і юристів"... )

але США начхати.. НА "ІНТЕРЕСИ ЛОБІСТІВ "ГАЗПРОМУ" У гнилій ЄВРОПІ
І це прекрасно,що інтереси США і України у цьому випадку абсолютно тотожні -ЛОБІЮВАНННЯ КОНКУРЕНТНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ В ЄВРОПІ..
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05.06.2020 09:10 Відповісти
Где ответные зеркальные санкции России. Или опять кацапы будут скрежета зубами довить бульдозерами польские яблока.
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05.06.2020 08:56 Відповісти
НАДО ФСЕ АЙФОНИ В РАССИИ -ПОД БУЛЬДОЗЕР !!И ПЕРЕЙТИ НА Xiaomi !!
рассияне !! ви ж патриоти!!
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05.06.2020 09:12 Відповісти
И все свои наличные баксы - в топку, назло пендосам.
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05.06.2020 09:57 Відповісти
неправильно.. це лише посилить долар..

Правильней будет поддержать "Державу Росийскую" и курс рубля сжиганием хотя би половини собственной зарплати и пенсии

Нові санкції США проти "Північного потоку-2" остаточно зупинять будівництво російського газопроводу, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5320
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05.06.2020 10:03 Відповісти
Відновилися роботи з пуску ракети класу Vega з українським двигуном

На космодромі Куру у Французькій Гвіані відновилися роботи з підготовки до чергового пуску європейської ракети-носія легкого класу Vega. Роботи свого часу були припинені через пандемію коронавірусу. Дату пуску Arianespace наразі не повідомляється, але за інформацією ресурсу https://spaceflightnow.com/launch-schedule/ spaceflightnow.com , старт заплановано на 19 червня о 04:51:10 за київським часом.
Попередній невдалий пуск РН Vega на замовлення ОАЕ було здійснено 11 липня 2019 року. Приблизно за дві хвилини після старту, одразу після початку роботи двигуна другого ступеня, сталася позаштатна ситуація, яка призвела до передчасного завершення місії. Це був перший невдалий запуск ракети-носія Vega з п'ятнадцяти. Блок маршового двигуна РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки четвертого ступеня РН Vega, розробило ДП «КБ «Південне» та серійно виготовляє ДП «ВО Південний машинобудівний завод». Починаючи з 2012 року український двигун успішно відпрацював 14 разів, вивівши на орбіту 29 супутників.
https://uprom.info/news/space/vidnovylysya-roboty-z-pusku-yevropejskoyi-rakety-z-***********-dvygunom-foto/
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05.06.2020 08:57 Відповісти
Непонятно как то договаривается наша власть на на переговорах в Минске 2,все понимают в Украине что у нас не Гражданская война в Украине.чтобы приглашать за стол переговоров переселенцев для маскировки вместе с представителями ЛДНР и под наблюдением представителей представителей воюющей Московии Пусть кремлёвский Фюрер придумает другой сценарий выхода из войны и не кидает в грязь президента Украины,ему ещё надо подымать Украину после падения Мацквы
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05.06.2020 09:01 Відповісти
Не смею больше обременять вас своим присутствием.
- А деньги?
- Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги?
- А как же, за мебель, за ордера!
- Ой, голуба! Клянусь честью покойного батюшки, забыл снять с текущего счета… Тише ты, борец за идею! Говорят тебе завтра, значит завтра. Ну пока, пишите письма.
Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он сам мог обмануть кого угодно, но теперь прогорал на лучшем своем предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости.
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05.06.2020 09:02 Відповісти
Нафтогазу и лично Колобову, Витренко и Зеркаль - респект!
Давите тупых балалаечников!
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05.06.2020 09:03 Відповісти
Нові санкції США проти "Північного потоку-2" остаточно зупинять будівництво російського газопроводу, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2088
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05.06.2020 09:05 Відповісти
Дайте путину тазик со льдом.в ответ амирикосам рассеюшка проведет парад.
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05.06.2020 09:08 Відповісти
Я ЗА те,щоб расіюшка провела Парад Побєдобєсія з максимальним розмахом !

Думаю,за також Дідовик,Пато,Яковлєв,Хмельницький,решта дурантинофілів..))
https://sprotyv.info/video/bolnicy-perepolneny-rossijskij-vrach-soobshhil-o-rezkom-uhudshenii-situacii-s-covid-19-video
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05.06.2020 09:23 Відповісти
А что такое "рассеюшка"? Вы имеете ввиду зловонная клоака "ПаРаша"? Козломордовское болото? Резервация быдловатников? Как вас самого не тошнит эту мокшанскую мерзость называть так ласково и любя ? Или Вы из ПаРаши ? Или Вы из ОПЗЖ? Тогда понятно и простительно....
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05.06.2020 10:01 Відповісти
Розшифровка слова рассеюшка,це такий великий смердючий хлів.
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05.06.2020 10:34 Відповісти
купите себе губозакаточную машинку
достроят северный поток 2
в этом заинтересованы Германия Франция
как всегда немного пошумят
выпустите пар - и на этом все закончится
не было случая чтобы просто так
выбросили такую сумму денег
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05.06.2020 09:50 Відповісти
економічного інтересу вже немає..
коли "трубний " газ став дорогшим від зрідженого у танкерах..
Навіть У німців(за винятком певного прошарку продажних бюргерів що кормляться з руки "Газпрому).

пишет Bloomberg.

Если же Катар примет решение снижать цены на сырье для поддержания спроса и развязать ценовую войну, это может привести к тому, что добыча газа окажется невыгодной даже для мировых производителей с невысокими затратами на производство....

По оценке Bloomberg, после восстановления спроса на газ в Азии компании Qatar Petroleum больше не нужно будет перенаправлять СПГ в Европу, однако процесс может занять много месяцев. Избыток предложения на мировом рынке сжиженного природного газа может сохраниться до 2025 года, считают в Международном газовом союзе

ГАЗПРОМУ ПИ..ДЕЦ.
виживать сможет за счет вливаний из бюджета и поднятия цен россиянам раза в три...

.
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05.06.2020 09:59 Відповісти
Не плач, коцап...
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05.06.2020 10:01 Відповісти
Gut Waldemar!
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05.06.2020 10:49 Відповісти
То ти за адресою прийшов. Главдебіл...
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05.06.2020 11:19 Відповісти
100 років збирали, росія світовий лідер по кількості дебілів.
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05.06.2020 11:56 Відповісти
Опять США чуток полезных санкций отгрузили. Везет же росияндии!
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05.06.2020 12:08 Відповісти
Вот!
"Расширить санкции сенаторов убедили агрументы украинского "Нафтогаза"
Хоть где-то толком работать умеют !
Вот чем заниматься нужно, а не сопли жевать!
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05.06.2020 12:58 Відповісти
Очередная победа Нафтогаза,! Ура!!! Коболев опять себе премию выпишет.
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05.06.2020 13:39 Відповісти
Хорошо, что ещё долго можно будет качать кровавый газ ахресора.
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05.06.2020 14:26 Відповісти
Россияне не смогут построить керченский мост в Крым, заявил в эфире программы https://www.youtube.com/watch?v=9DQ-fb7Bj5E "Шустер LIVE" представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.

"Не будет там моста никакого. Не будет! Россияне будут эти сваи вбивать еще не одно десятилетие. Был только один человек, который план подготовил и имел реальные, достоверные механизмы строительства там моста, - это министр строительства фашистской Германии Альберт Шпеер. Хотите, возьмите в архивах эти документы", - заявил он.

https://censor.net/news/302558/rossiya_ne_smojet_postroit_kerchenskiyi_most_ekspert
13.09.14 22:09 Россия не сможет построить Керченский мост, - экспертУ России при всем ее желании не получится построить мост через Керченский пролив.
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05.06.2020 18:05 Відповісти
 
 