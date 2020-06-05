Нові санкції США проти "Північного потоку-2" остаточно зупинять будівництво російського газопроводу, - "Нафтогаз"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" прокоментувала внесений до Сенату Сполучених Штатів законопроєкт, яким пропонується розширити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". "Нафтогаз" роз'яснив, чому ухвалення цього документа є важливим.

Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про законодавчу ініціативу сенаторів (Теда Круза, Джина Шагіна, Рона Джонсона, Джона Баррассо і Тома Коттона), яка робить більш жорсткими санкції, запроваджені проти цього проєкту в 2019 році. Проєкт називається "Про захист європейської енергетичної безпеки" - PEESA: Protecting the europe's Energy Security Act.

Розширити санкції сенаторів переконали аргументи українського "Нафтогазу", який зумів пояснити, яким чином Росія може самостійно завершити будівництво цього газопроводу навіть в умовах чинних санкцій. Зокрема, Росія може використати для цього трубоукладальні судна "Академік Черський" і "Фортуна".

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Ухвалення законопроєкту допоможе "остаточно зупинити будівництво російського газопроводу, небезпечного для Європи", стверджує українська компанія.

"Нафтогаз" буде продовжувати роз'яснювальну кампанію в Сполучених Штатах і країнах ЄС з метою захистити українські, європейські і трансатлантичні інтереси у сфері безпеки", - додали в компанії.

Для набуття чинності законопроєкт має бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.

Новим законопроєктом передбачено санкції проти:

- компаній, які залучені в будь-які "трубоукладальні роботи", зокрема ті компанії, які готують майданчик для робіт, облаштовують траншеї, досліджують дно, зварюють і опускають труби, засипають траншеї;

- компаній, що надають послуги з аналізу страхових ризиків, страхування і перестрахування трубоукладальних суден;

- компаній, які сприяють технологічній модернізації трубоукладальних суден, встановлення на них зварювального обладнання;

- компаній, що надають послуги тестування, перевірки або сертифікації, необхідні для роботи газопроводу "Північний потік-2".