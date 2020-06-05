У Конгресі США представили законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2"
Група сенаторів демократів і республіканців у складі Теда Круза, Джин Шахін, Джона Баррассо, за підтримки Тома Коттона і Рона Джонсона представили в Сенаті США двопартійний законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва трубопроводу "Північний потік-2".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Представлений проєкт закону розширює санкції, запроваджені проти будівництва "Північного потоку-2" за законом США "Про захист енергетичної безпеки Європи", який набув чинності в грудні 2019 року.
"Відповідно до роз'яснень у проєкт закону, санкції США, пов'язані з "Північним потоком-2", застосовуються як до суден, які здійснюють всі роботи з прокладання труб, так і до тих, хто сприяє наданню цих суден, а також надає страхові послуги, портових споруд або послуги з їхнього швартування. Зрештою, санкції будуть стосуватися будь-якої компанії, яка надаватиме сертифікацію, необхідну для запуску "Північного потоку-2"", - йдеться в повідомленні посольства України в США.
Для набуття чинності законопроєкт має бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, виконувач обов'язків директора Національної розвідки США Річард Гренелл оголосив про можливість запровадження нових санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом "Північний потік-2".
Після першої "хвилі" санкцій США підрядник "Газпрому" швейцарська компанія Allseas, яка прокладала труби, зупинила роботу. "Газпром" вирішив задіяти власний трубоукладач - модернізоване в Находці судно "Академік Черський". Нині, за даними інтернет-сервісу www.vesselfinder.com, судно стоїть у порту Мукран на острові Рюген. Неподалік, у Любміні, розташована газоприймальна станція компанії Gascade для обох "Північних потоків".
За даними німецького видання Focus, сенатор США Тед Круз заявив, що якщо "Газпром" задіє судно "Академік Черський" для добудови газопроводу, президент США може і мусить накласти на "Газпром" санкції. Круз, зокрема, пригрозив менеджерам "Газпрому" заборонити в'їзд у США і заморозити фінансові активи.
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