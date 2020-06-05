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Новини Санкції проти Росії
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У Конгресі США представили законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2"

У Конгресі США представили законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва

Група сенаторів демократів і республіканців у складі Теда Круза, Джин Шахін, Джона Баррассо, за підтримки Тома Коттона і Рона Джонсона представили в Сенаті США двопартійний законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Представлений проєкт закону розширює санкції, запроваджені проти будівництва "Північного потоку-2" за законом США "Про захист енергетичної безпеки Європи", який набув чинності в грудні 2019 року.

"Відповідно до роз'яснень у проєкт закону, санкції США, пов'язані з "Північним потоком-2", застосовуються як до суден, які здійснюють всі роботи з прокладання труб, так і до тих, хто сприяє наданню цих суден, а також надає страхові послуги, портових споруд або послуги з їхнього швартування. Зрештою, санкції будуть стосуватися будь-якої компанії, яка надаватиме сертифікацію, необхідну для запуску "Північного потоку-2"", - йдеться в повідомленні посольства України в США.

Для набуття чинності законопроєкт має бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2" наступного тижня

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, виконувач обов'язків директора Національної розвідки США Річард Гренелл оголосив про можливість запровадження нових санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом "Північний потік-2".

Після першої "хвилі" санкцій США підрядник "Газпрому" швейцарська компанія Allseas, яка прокладала труби, зупинила роботу. "Газпром" вирішив задіяти власний трубоукладач - модернізоване в Находці судно "Академік Черський". Нині, за даними інтернет-сервісу www.vesselfinder.com, судно стоїть у порту Мукран на острові Рюген. Неподалік, у Любміні, розташована газоприймальна станція компанії Gascade для обох "Північних потоків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції США проти "Північного потоку-2" не змінять планів Кремля, - Пєсков

За даними німецького видання Focus, сенатор США Тед Круз заявив, що якщо "Газпром" задіє судно "Академік Черський" для добудови газопроводу, президент США може і мусить накласти на "Газпром" санкції. Круз, зокрема, пригрозив менеджерам "Газпрому" заборонити в'їзд у США і заморозити фінансові активи.

Автор: 

газ (10411) газопровід (1546) Конгрес США (1225) санкції (11782) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+15
У Конгресі підтвердили, що вважають путіна х**лом.
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05.06.2020 07:36
+13
У Конгресі США представили законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5281
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05.06.2020 07:51
+7
В Конгрессе США представили законопроект о расширении санкций против строительства "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2339
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05.06.2020 07:33
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В Конгрессе США представили законопроект о расширении санкций против строительства "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2339
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05.06.2020 07:33 Відповісти
У Конгресі підтвердили, що вважають путіна х**лом.
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05.06.2020 07:36 Відповісти
Трамп вето наложит. Он влюблен в *****.
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05.06.2020 07:40 Відповісти
У Конгресі США представили законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6547
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05.06.2020 07:51 Відповісти
У Конгресі США представили законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5281
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05.06.2020 07:51 Відповісти
а то уже это корыто "Академик Черский" доплыло до бывшей ГДР...
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05.06.2020 07:59 Відповісти
Какой там, у них навигатора нет, плывут наобум. Вообще тема этого корыта не раскрыта
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05.06.2020 08:10 Відповісти
пропоносило?
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05.06.2020 10:10 Відповісти
Вы думаете, поэтому они не могут доплыть? Я думаю, просто кремль закопал очередные ваши трильены деревянных 😁
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05.06.2020 10:19 Відповісти
Во поперло московитам. Санкции только на пользу, а по трубе терь можно будет ШПИОНОВ в Европу засылать.
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05.06.2020 08:03 Відповісти
рогаті заворушеннями у Штатах бажали щоб не було санкцій, ось нате, виродки, чекайте на нові!!!!
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05.06.2020 08:20 Відповісти
Це все що потрібно знати про капіталізм вільної конкуренції
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05.06.2020 08:26 Відповісти
Подонки требуют справедливой свободной конкуренции ,будете,твари, жестоко наказаны за все свои преступления ,ваш Нюрнберг-Гаага уже маячит на горизонте....
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05.06.2020 09:46 Відповісти
Трамп наложил санкции на Путина, а Путин наложил на Трампа
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05.06.2020 08:32 Відповісти
КанеШна,канеШна,чебураха драная, и что такого ***** может сделать Трампу, смешной-потешный ты...
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05.06.2020 09:48 Відповісти
Представленный проект закона расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы. То есть США беспокоится о защите энергетической безопасности Европы и об существовании транзита газа через Украину и поступлении денег в бюджет Украины. Такой закон необходимо приветствовать и сказать США большое спасибо. Но почему молчит Европа и Украина и не вводят свои санкции или им все равно, что будет с безопасностью Европы и с поступлениями в бюджет Украины. Странная ситуация
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05.06.2020 08:41 Відповісти
надеюсь когда-нибудь количество пользы для паРаши от санкций достигнет критической массы и ее разорвет нахрен.
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05.06.2020 08:49 Відповісти
Запад яростно не хочет этого.
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05.06.2020 11:50 Відповісти
Про украинские санкции роскажи, не надоело по ногам стрелять?
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05.06.2020 12:17 Відповісти
вам, кацапсинам, только в бошку. какие ноги?
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05.06.2020 12:27 Відповісти
А где николаевский, судостроитедьный, Гда припортовый, где ЮМЗ, где "Мотор сIч"? Хороняка, где все это?А Рашка как-то выжила.
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05.06.2020 12:40 Відповісти
Это судно уже сменило владельца. Делают как по Крыму: Аэрофлот не летает, опасаясь санкций, сделали ноунейм компании, Сбербанк не работает в Крыму, сделали другие карты, которые не страшно под санкции навлечь... Конечно, все это тормозит СП-2, но не нужно преждевременно зрадить или переможить. По СП-2 идет чисто экономическая борьба за рынок газа между американцами и россиянами, Украина там фигурирует постольку поскольку, но конечно прямо заинтересована в сохранении транзита и заработка на нем.
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05.06.2020 12:03 Відповісти
Самое время Зебеле арестовать Петю за плёнки!
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05.06.2020 12:04 Відповісти
Пецю убить пора.
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05.06.2020 12:18 Відповісти
Эти американцы очень упоротые ребята, уж если чего решили, то добьются своего.
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05.06.2020 12:50 Відповісти
 
 