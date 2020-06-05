У Конгресі США представили законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2"

Група сенаторів демократів і республіканців у складі Теда Круза, Джин Шахін, Джона Баррассо, за підтримки Тома Коттона і Рона Джонсона представили в Сенаті США двопартійний законопроєкт про розширення санкцій проти будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Представлений проєкт закону розширює санкції, запроваджені проти будівництва "Північного потоку-2" за законом США "Про захист енергетичної безпеки Європи", який набув чинності в грудні 2019 року.

"Відповідно до роз'яснень у проєкт закону, санкції США, пов'язані з "Північним потоком-2", застосовуються як до суден, які здійснюють всі роботи з прокладання труб, так і до тих, хто сприяє наданню цих суден, а також надає страхові послуги, портових споруд або послуги з їхнього швартування. Зрештою, санкції будуть стосуватися будь-якої компанії, яка надаватиме сертифікацію, необхідну для запуску "Північного потоку-2"", - йдеться в повідомленні посольства України в США.

Для набуття чинності законопроєкт має бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2" наступного тижня

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, виконувач обов'язків директора Національної розвідки США Річард Гренелл оголосив про можливість запровадження нових санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом "Північний потік-2".

Після першої "хвилі" санкцій США підрядник "Газпрому" швейцарська компанія Allseas, яка прокладала труби, зупинила роботу. "Газпром" вирішив задіяти власний трубоукладач - модернізоване в Находці судно "Академік Черський". Нині, за даними інтернет-сервісу www.vesselfinder.com, судно стоїть у порту Мукран на острові Рюген. Неподалік, у Любміні, розташована газоприймальна станція компанії Gascade для обох "Північних потоків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції США проти "Північного потоку-2" не змінять планів Кремля, - Пєсков

За даними німецького видання Focus, сенатор США Тед Круз заявив, що якщо "Газпром" задіє судно "Академік Черський" для добудови газопроводу, президент США може і мусить накласти на "Газпром" санкції. Круз, зокрема, пригрозив менеджерам "Газпрому" заборонити в'їзд у США і заморозити фінансові активи.