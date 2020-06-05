Геращенко об отставке Авакова: В Украине в целом порядок, все работает честно и прозрачно
Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко считает, что за события в Кагарлыке, Броварах, Одессе должен отвечать не министр МВД, а прежде всего региональное руководство полиции.
Об этом он сообщил "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Если происходит какая-то проблема в каком-то большом учреждении, то отвечать должен непосредственно начальник, а не тот человек, который занимается вопросами организации эффективной работы", - отметил он.
По словам Геращенко, Аваков "спокойно относится к любым заявлениям депутатов о своей отставке".
При этом, главной заслугой действующего министра МВД его заместитель называет то, что "в стране в целом порядок" и "все работает честно и прозрачно".
"Арсен Аваков находится на своем посту благодаря доверию, которое ему оказывает президент, премьер-министр и Верховная Рада", - сказал Геращенко.
А на замечание относительно низкого уровня доверия у общества к действующему министру МВД Геращенко отреагировал так: "В чем вы ее измеряете? Если измеряете в соцопросах, то у нас доверие полиции в пунктах "доверяю" и "полностью доверяю" доходит, согласно ряду соцопросов, до 40 процентов. Для такой страны, как наша, это - хорошо".
Пожалуйста, подождите...
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Bourgeois sucker...
Дальше одни пиии...
А так все в порядке и честно ...
https://www.facebook.com/sprynskyi/videos/2508819366037987/?notif_id=1591335615638959¬if_t=live_video Геть людей Медведчука з Львівщини і ДПС!!!
Чому Антоше глибше не лизнув, сказавши, "А ви подивіться що відбувається в загниваючих штатах!"?
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10217238559535529?__cft__[0]=AZX-mygR4GG083mZW_5gu1hO4WOiEHfqp7WE2YWllG0B82WUkff55R59QWrTxnfTYk-LkcRSX5FqvXuKN71TNQC6kFKB1jNG2clNuIj42uON0cJtWDD2T8Qs3kWCGYkJeos&__tn__=%2CO%2CP-R 18 год
Сьогодні Верховна Рада пробила чергове дно, допомігши Зеленському зробити ще один крок до перетворення України на авторитарну поліцейську державу. Ухвалення президентського законопроєкту 2513 про злочини, вчинені злочинною спільнотою знову засвідчило, що в Україні немає парламенту. Є слухняна більшість, яка, не аналізуючи тексти законопроєктів і не слухаючи аргументів колег, байдуже тисне на зелені кнопки.
Справа навіть не в тому, що в Кримінальному Кодексі тепер буде бандитська фєня і неіснуюче в українській мові слово «вор». А в тому, що взагалі слова про «злодіїв у законі» - лише димова завіса, що відволікає від реального змісту змін.
За що ж насправді проголосували 236 депутатів (у т.ч. 205 «слуг народу»)?
Досі стаття 255 Кримінального Кодексу передбачала відповідальність за створення злочинної організації, організацію сходок злочинців для планування злочинів чи координації між собою злочинних груп. Тепер же з подачі Зеленського і МВС 236 натискачів зелених кнопок цю статтю змінили й додали кілька нових. Тепер будь-яку людину можна буде ув'язнити на 10-15 років (!) лише за так звану «участь у злочинній спільноті» чи «злочинний вплив».
Визначення «злочинного впливу» більш ніж туманне: «будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність».
Зважаючи на рівень фантазії підлеглих Венедиктової, Авакова чи Бабікова і «незалежності» українських суддів Верховна Рада дала в руки режиму інструмент, який дозволятиме садити ні за що будь-яку людину на термін, більший, аніж за вбивство. Або, як варіант, заарештовувати і вимагати астрономічні хабарі за закриття сфабрикованої справи.
12 моїх поправок, покликаних нівелювати хоча б головні загрози цього проєкту, були відкинуті без жодного обґрунтування з боку голови правоохоронного комітету Монастирського. Ложа уряду була забита лобістами проєкту на чолі з Аваковим, а наостанок депутатам прокрутили уривки з якихось телефонних розмов ні про що й невідомо між ким, які мали б, вочевидь, свідчити, що злодії стурбовані геніальним законопроєктом. Знайомий прийом - саме такі записи ні про що стали приводом для арешту людей, яких Зеленський з Аваковим оголосили вбивцями Шеремета.
Колег, які тиснули зелені кнопки, можу привітати: ви зробили це разом. І тепер режиму буде значно легше фабрикувати будь-які звинувачення, не переймаючись хоча б якимись доказами. Достатньо «авторитету» і «злочинного впливу». І ще не факт, що колись об'єктами сфабрикованих справ не станете ви самі.
Потрібно змінювати всю систему!
"В країні вцілому НЕ порядок, все працює НЕ чесно і НЕ прозрачно", - ось так буде правильно.
Зєлю геть. Авакова у відставку. Дострокові.
Хоча вам ці знання не потрібні, бо тоді рухне ваш всесвіт через те, що Порох не всюди винний