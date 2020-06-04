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Новости Силовики
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Насильник из Кагарлыкского райотдела успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году, - замминистра МВД Геращенко

Насильник из Кагарлыкского райотдела успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году, - замминистра МВД Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что переаттестация полиции, организованная экс-главой Нацполиции Хатией Деканоидзе, привела к розвалу и не дала результата.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух насильников (полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины и пытках по отношению к ней) успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году" - отметил замминистра.

На вопрос, правда ли, что 93 процента старых кадров восстановились в полиции через суды, о чем ранее заявила Деканоидзе, Геращенко ответил, что не имеет точных процентов по этому поводу.

"Но я конкретно и четко заявляю и прошу показать: реформа по переаттестации, организованная Деканоидзе, привела к тому, что насильник из Кагарлыкского райотдела успешно прошел переаттестацию. И в результате после переаттестации, организованной Деканоидзе, совершил пытки и насилие ", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа полиции окончательно провалилась, - экс-глава Нацполиции Деканоидзе

По словам Геращенко, Министерство внутренних дел под руководством Авакова "изменило полицию до неузнаваемости за последние 7 лет".

"Во Врадиевке три дня скрывали факт изнасилования и попытки убийства женщины. А расследование изнасилования и убийства поручили самому насильнику. А когда загорелся райотдел Врадиевский, только тогда об этом узнал министр Захарченко. Мы же действуем иначе. В Кагарлыке с момента информации о том, что есть подозрения о насилии со стороны работника полиции, через час люди уже были задержаны и переданы следствию. Почувствуйте разницу, пожалуйста! " - говорит Геращенко.

Также читайте: Полицейских из Кагарлыка ждет неизбежное наказание, как и милиционеров из Врадиевки, - Геращенко

Ранее Деканоидзе заявляла, что, по ее мнению, реформа полиции в Украинине "не то, что не дошла до конца, но и окончательно, видимо, провалилась".

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Также читайте: Жертва изнасилования в Кагарлыкской полиции рассказала о пытках: Многие сотрудники все слышали, но никто не выходил из кабинетов

Автор: 

изнасилование (916) Нацполиция (16433) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) Геращенко Антон (1438) Деканоидзе Хатия (331) Переаттестация (147)


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Топ комментарии
+65
Мудило жирный, он её потому и прошёл, что принимали у него такие как ты. Исполнением можно испоганить любую идею.
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04.06.2020 23:50
+48
брехливая жирная свинья !!!

Новую Полицию Хатии люди приняли как свою !
И Полиция тогда тоже работала - я тогда первый и последний раз увидел патрульных в дачном массиве

Полицию Хатии развалил Сабаков! в своих корысных целях.

И сейчас мы имеем тех же цепных псов, что и при Януковиче
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05.06.2020 00:35
+37
https://www.facebook.com/olga.khudetska?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDcQhRJimd5N46D2webJ1Tb_ubIv4SsqzFkmiB9Q0DCsqKE3rOgJfZ-8PvoTf7Eqyc3-2Amy4IlrwZN&hc_ref=ARTk2gvyuk_7Yr_U41q_A9TynYbxTTBKsavQP9PEv_uLHBgff4EPpN3RHrkPlbQ_B_k&fref=nf Olga Khudetska
https://www.facebook.com/olga.khudetska/posts/2731963840371862 25 травня о 20:59

Про атестацію двох підозрюваних поліцейських з Кагарлика багато хто питає.
Якщо коротко - обидвоє не потрапили на атестацію, в якій брала участь громадськість, один - за черговою схемою уникнення.
Керівник відділку, К. На момент переатестації кінця 2015 - початку 2016, в якій частково брали участь волонтери та представники громадянського суспільства, К служив у Маріуполі.
В цей період атестували центральний апарат поліції, Київ та кілька регіонів, Донеччини серед них не було. Відтак на частково доступну для громадськості атестацію К. не потрапив. Немає його і в записах учасників комісій в той період, ми продивились на всяк випадок.
Вочевидь, суто формально атестацію він пройшов пізніше, уже через комісію, сформовану під контролем самої поліції, після того як громадськість вийшла з процесу у травні 2016 (на той час радники міністра захопили повністю контроль над механізмом атестації та відбором у комісії). Можливо К атестували навіть суто на папері - ми знаємо про такі випадки атестування цілих відділків та підрозділів.
З оперуповноваженим С. цікавіше. Станом на атестацію 2015 року він значився на посаді "інспектор патрульної служби взводу патрульної служби Обухівського районного відділу ГУ МВС України", як і ще з десяток різних персонажів.
У записах атестаційних комісій, списках результатів тестувань, списків поновлених через суд ми його не знайшли, що з вірогідністю 98% каже нам, що С. не проходив атестацію у період участь у ній громадськості та волонтерів.
Якщо я правильно розумію схему - бо його підрозділ був нібито "патрульним", а патрульних не атестували. Але ніт, не поспішайте з виновками.
Це не та, нова патрулька, створена в 2015, про яку ви подумали. Тому що в Обухові не було набору в нову патрульку, який ви бачили в Києві та інших великих містах.
Як бачите з назви посади, цей "взвод патрульної служби", в якому служив С., був підрозділом Обухівського райвідділу. В той час як підрозділи справжньої "нової патрульки" підпорядковувались напряму Департаменту патрульної поліції, а не місцевим відділкам "старої міліції."
Попередній мій особистий висновок такий - в райвідділку Обухівської старої міліції перед атестацією створили підрозділ за назвою дуже схожий на підрозділ нової патрульної поліції. І під приводом "патрульку не атестують" в ньому пересиділи період атестації низка персонажів, включно з С., який нині підозрюється в гвалтуванні свідка.
З цією схемою я ще буду розбиратись, але ви питаєте весь день, то ось коротка попередня інформація.
Оновлено: Антон Геращенко кілька разів отут ( https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8-qqReI70qk%3Ffbclid%3DIwAR3hNMwD7e-dkoNRqaJaPMXYUuHC4X7ZTpQ3ItvflOxp8RxT8njYgu1gAwM&h=AT0Cdnsl6LYqqkAr6HPyKDIUKLhjPC5mDRfu7f79CtI8Z8Pwrl8o4Nwgnq69QqiIzYyTiB70y2m2O2z67RcltjXbDZLgl62EqygdnxNKs5oi2L8dVAM5VyBvWMB-1GZJoC_hh2lT4ankqaFmFVCDRFf2bvR327yGKUo https://youtu.be/8-qqReI70qk на 3.30) стверджує, що обидва підозрюваних прийшли після атестації, на зміну звільнення співробітників. Це цинічна брехня, адже зафіксовано працевлаштування обох в поліції на момент атестації.
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05.06.2020 00:46
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Який там 2016, та "наші мальчікі" ще, 31.08.15 сиділи на передніх сидіннях Примусу тихенько, доки старі мусора на задньому ламали руку активісту.
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05.06.2020 09:56 Ответить
Антоша тоді разом з Чурчхєлою кричав: "Наші мальчікі!"
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05.06.2020 09:37 Ответить
Антошка, ты даже представить не можешь, сколько выпито с 2016 по 2020 годы.
А сколько сожрано в качестве закуски !

Зарплата из наших налогов позволяет.
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05.06.2020 12:00 Ответить
Конечно виновата Деканоидзе. А кто ещё? Только она. А теперь вам, бедненьким, приходится эффективно руководить негодяями которых подсунула Деканоидзе. И это у вас здорово получается, даже как-то дружно.
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05.06.2020 13:51 Ответить
Зрозуміло. В усьому винна Хатія. А от Арсен Рюкзáков - найкращий міністр усіх часів.
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05.06.2020 18:15 Ответить
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