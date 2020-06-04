Насильник из Кагарлыкского райотдела успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году, - замминистра МВД Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что переаттестация полиции, организованная экс-главой Нацполиции Хатией Деканоидзе, привела к розвалу и не дала результата.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух насильников (полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины и пытках по отношению к ней) успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году" - отметил замминистра.

На вопрос, правда ли, что 93 процента старых кадров восстановились в полиции через суды, о чем ранее заявила Деканоидзе, Геращенко ответил, что не имеет точных процентов по этому поводу.

"Но я конкретно и четко заявляю и прошу показать: реформа по переаттестации, организованная Деканоидзе, привела к тому, что насильник из Кагарлыкского райотдела успешно прошел переаттестацию. И в результате после переаттестации, организованной Деканоидзе, совершил пытки и насилие ", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа полиции окончательно провалилась, - экс-глава Нацполиции Деканоидзе

По словам Геращенко, Министерство внутренних дел под руководством Авакова "изменило полицию до неузнаваемости за последние 7 лет".

"Во Врадиевке три дня скрывали факт изнасилования и попытки убийства женщины. А расследование изнасилования и убийства поручили самому насильнику. А когда загорелся райотдел Врадиевский, только тогда об этом узнал министр Захарченко. Мы же действуем иначе. В Кагарлыке с момента информации о том, что есть подозрения о насилии со стороны работника полиции, через час люди уже были задержаны и переданы следствию. Почувствуйте разницу, пожалуйста! " - говорит Геращенко.

Также читайте: Полицейских из Кагарлыка ждет неизбежное наказание, как и милиционеров из Врадиевки, - Геращенко

Ранее Деканоидзе заявляла, что, по ее мнению, реформа полиции в Украинине "не то, что не дошла до конца, но и окончательно, видимо, провалилась".

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Также читайте: Жертва изнасилования в Кагарлыкской полиции рассказала о пытках: Многие сотрудники все слышали, но никто не выходил из кабинетов