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Новини Силовики
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Ґвалтівник із Кагарлицького райвідділу успішно пройшов переатестацію, організовану Деканоідзе в 2016 році, - заступник міністра МВС Геращенко

Ґвалтівник із Кагарлицького райвідділу успішно пройшов переатестацію, організовану Деканоідзе в 2016 році, - заступник міністра МВС Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що переатестація поліції, організована ексочільницею Нацполіції Хатією Деканоідзе, привела до розвалу і не дала результату.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, ​інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоідзе, призвела до розвалу поліції і, в тому числі, не дала жодного результату. Наприклад, один із двух ґвалтівників (поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні жінки і тортурах щодо неї) успішно пройшов переатестацію, організовану Хатією Деканоідзе у 2016 році" – зазначив заступник міністра.

На запитання, чи правда, що 93 відсотки старих кадрів поновилися в поліції через суди, про що раніше заявила Деканоідзе, Геращенко відповів, що не має точних відсотків щодо цього.

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"Але я конкретно та чітко заявляю і прошу це показати: реформа з переатестації, організована Хатією Деканоідзе, призвела до того, що ґвалтівник із Кагарлицького відділку успішно пройшов переатестацію. І в результаті після переатестації, організованою Хатією Деканоідзе, вчинив тортури і насилля", – наголосив він.

За словами Геращенка, Міністерство внутрішніх справ під керівництвом Авакова "змінило поліцію до невпізнаваності за останні 7 років".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР вивчає дії всіх поліцейських, які були в Кагарлицькому відділенні поліції, коли там ґвалтували і катували жінку

"У Врадіївці три дні приховували факт зґвалтування і спроби вбивства жінки. А розслідування зґвалтування і вбивства доручили самому ґвалтівнику. А коли запалав райвідділок врадіївський, тільки тоді про це дізнався міністр Захарченко. Ми ж діємо інакше. В Кагарлику від моменту інформації про те, що є підозри щодо насильства з боку працівника поліції, через годину люди уже були затримані та передані слідству. Відчуйте різницю, будь ласка!" – каже Геращенко. ​

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру і за рішенням суду їх було заарештовано.

Пізніше в ефірі одного з телеканалів сама потерпіла розповіла, що свідками катувань і зґвалтування були багато співробітників, які перебували в приміщенні і чули звуки знущань.

Автор: 

зґвалтування (384) Нацполіція (15139) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) Геращенко Антон (935) Деканоідзе Хатія (226) Переатестація (102)


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Топ коментарі
+65
Мудило жирный, он её потому и прошёл, что принимали у него такие как ты. Исполнением можно испоганить любую идею.
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04.06.2020 23:50
+48
брехливая жирная свинья !!!

Новую Полицию Хатии люди приняли как свою !
И Полиция тогда тоже работала - я тогда первый и последний раз увидел патрульных в дачном массиве

Полицию Хатии развалил Сабаков! в своих корысных целях.

И сейчас мы имеем тех же цепных псов, что и при Януковиче
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05.06.2020 00:35
+37
https://www.facebook.com/olga.khudetska?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDcQhRJimd5N46D2webJ1Tb_ubIv4SsqzFkmiB9Q0DCsqKE3rOgJfZ-8PvoTf7Eqyc3-2Amy4IlrwZN&hc_ref=ARTk2gvyuk_7Yr_U41q_A9TynYbxTTBKsavQP9PEv_uLHBgff4EPpN3RHrkPlbQ_B_k&fref=nf Olga Khudetska
https://www.facebook.com/olga.khudetska/posts/2731963840371862 25 травня о 20:59

Про атестацію двох підозрюваних поліцейських з Кагарлика багато хто питає.
Якщо коротко - обидвоє не потрапили на атестацію, в якій брала участь громадськість, один - за черговою схемою уникнення.
Керівник відділку, К. На момент переатестації кінця 2015 - початку 2016, в якій частково брали участь волонтери та представники громадянського суспільства, К служив у Маріуполі.
В цей період атестували центральний апарат поліції, Київ та кілька регіонів, Донеччини серед них не було. Відтак на частково доступну для громадськості атестацію К. не потрапив. Немає його і в записах учасників комісій в той період, ми продивились на всяк випадок.
Вочевидь, суто формально атестацію він пройшов пізніше, уже через комісію, сформовану під контролем самої поліції, після того як громадськість вийшла з процесу у травні 2016 (на той час радники міністра захопили повністю контроль над механізмом атестації та відбором у комісії). Можливо К атестували навіть суто на папері - ми знаємо про такі випадки атестування цілих відділків та підрозділів.
З оперуповноваженим С. цікавіше. Станом на атестацію 2015 року він значився на посаді "інспектор патрульної служби взводу патрульної служби Обухівського районного відділу ГУ МВС України", як і ще з десяток різних персонажів.
У записах атестаційних комісій, списках результатів тестувань, списків поновлених через суд ми його не знайшли, що з вірогідністю 98% каже нам, що С. не проходив атестацію у період участь у ній громадськості та волонтерів.
Якщо я правильно розумію схему - бо його підрозділ був нібито "патрульним", а патрульних не атестували. Але ніт, не поспішайте з виновками.
Це не та, нова патрулька, створена в 2015, про яку ви подумали. Тому що в Обухові не було набору в нову патрульку, який ви бачили в Києві та інших великих містах.
Як бачите з назви посади, цей "взвод патрульної служби", в якому служив С., був підрозділом Обухівського райвідділу. В той час як підрозділи справжньої "нової патрульки" підпорядковувались напряму Департаменту патрульної поліції, а не місцевим відділкам "старої міліції."
Попередній мій особистий висновок такий - в райвідділку Обухівської старої міліції перед атестацією створили підрозділ за назвою дуже схожий на підрозділ нової патрульної поліції. І під приводом "патрульку не атестують" в ньому пересиділи період атестації низка персонажів, включно з С., який нині підозрюється в гвалтуванні свідка.
З цією схемою я ще буду розбиратись, але ви питаєте весь день, то ось коротка попередня інформація.
Оновлено: Антон Геращенко кілька разів отут ( https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8-qqReI70qk%3Ffbclid%3DIwAR3hNMwD7e-dkoNRqaJaPMXYUuHC4X7ZTpQ3ItvflOxp8RxT8njYgu1gAwM&h=AT0Cdnsl6LYqqkAr6HPyKDIUKLhjPC5mDRfu7f79CtI8Z8Pwrl8o4Nwgnq69QqiIzYyTiB70y2m2O2z67RcltjXbDZLgl62EqygdnxNKs5oi2L8dVAM5VyBvWMB-1GZJoC_hh2lT4ankqaFmFVCDRFf2bvR327yGKUo https://youtu.be/8-qqReI70qk на 3.30) стверджує, що обидва підозрюваних прийшли після атестації, на зміну звільнення співробітників. Це цинічна брехня, адже зафіксовано працевлаштування обох в поліції на момент атестації.
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05.06.2020 00:46
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Який там 2016, та "наші мальчікі" ще, 31.08.15 сиділи на передніх сидіннях Примусу тихенько, доки старі мусора на задньому ламали руку активісту.
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05.06.2020 09:56 Відповісти
Антоша тоді разом з Чурчхєлою кричав: "Наші мальчікі!"
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05.06.2020 09:37 Відповісти
Антошка, ты даже представить не можешь, сколько выпито с 2016 по 2020 годы.
А сколько сожрано в качестве закуски !

Зарплата из наших налогов позволяет.
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05.06.2020 12:00 Відповісти
Конечно виновата Деканоидзе. А кто ещё? Только она. А теперь вам, бедненьким, приходится эффективно руководить негодяями которых подсунула Деканоидзе. И это у вас здорово получается, даже как-то дружно.
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05.06.2020 13:51 Відповісти
Зрозуміло. В усьому винна Хатія. А от Арсен Рюкзáков - найкращий міністр усіх часів.
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05.06.2020 18:15 Відповісти
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