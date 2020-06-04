Ґвалтівник із Кагарлицького райвідділу успішно пройшов переатестацію, організовану Деканоідзе в 2016 році, - заступник міністра МВС Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що переатестація поліції, організована ексочільницею Нацполіції Хатією Деканоідзе, привела до розвалу і не дала результату.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, ​інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоідзе, призвела до розвалу поліції і, в тому числі, не дала жодного результату. Наприклад, один із двух ґвалтівників (поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні жінки і тортурах щодо неї) успішно пройшов переатестацію, організовану Хатією Деканоідзе у 2016 році" – зазначив заступник міністра.

На запитання, чи правда, що 93 відсотки старих кадрів поновилися в поліції через суди, про що раніше заявила Деканоідзе, Геращенко відповів, що не має точних відсотків щодо цього.

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"Але я конкретно та чітко заявляю і прошу це показати: реформа з переатестації, організована Хатією Деканоідзе, призвела до того, що ґвалтівник із Кагарлицького відділку успішно пройшов переатестацію. І в результаті після переатестації, організованою Хатією Деканоідзе, вчинив тортури і насилля", – наголосив він.

За словами Геращенка, Міністерство внутрішніх справ під керівництвом Авакова "змінило поліцію до невпізнаваності за останні 7 років".

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"У Врадіївці три дні приховували факт зґвалтування і спроби вбивства жінки. А розслідування зґвалтування і вбивства доручили самому ґвалтівнику. А коли запалав райвідділок врадіївський, тільки тоді про це дізнався міністр Захарченко. Ми ж діємо інакше. В Кагарлику від моменту інформації про те, що є підозри щодо насильства з боку працівника поліції, через годину люди уже були затримані та передані слідству. Відчуйте різницю, будь ласка!" – каже Геращенко. ​

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру і за рішенням суду їх було заарештовано.

Пізніше в ефірі одного з телеканалів сама потерпіла розповіла, що свідками катувань і зґвалтування були багато співробітників, які перебували в приміщенні і чули звуки знущань.