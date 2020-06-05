Встречи руководителей Евросоюза вживую могут возобновиться не раньше сентября, - постпред Германии при ЕС

Кризис коронавируса внес свои коррективы в деятельность руководящих институций Евросоюза, поэтому физические встречи на политическом уровне между представителями стран-членов смогут начаться не ранее сентября текущего года.

Об этом в четверг во время вебинара под эгидой Центра европейской политики (EPC), который был посвящен программе действий будущего германского председательства, сказал Постоянный представитель Германии при ЕС посол Михаэль Клаусс (Michael Clauss), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это не будет тем председательством, к которому мы готовились годами. С начала пандемии, с марта, мы не имеем никаких физических встреч на политическом уровне. Обычная интенсивность действий Европейского Совета уменьшились на около 10 процентов. В диалоге с Европейским парламентом многие вещи были поставлены на паузу. Я не думаю, что эта ситуация претерпит фундаментальных изменений, когда начнется немецкое председательство. Мы надеемся, что с начала сентября мы, в целом, будем способными восстановить физические встречи представителей столиц", - сказал немецкий дипломат.

Он отметил, что при этом в работе Европейского Совета правило социального дистанцирования будет придерживаться, по крайней мере, до завершения немецкого председательства в ЕС и, вероятно, после него. Это означает, что способности немецкого председательства в том, что касается организации политических встреч, будут, по максимуму, не выше 30 процентов от обычного объема такой деятельности.

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"Разумеется, мы сможем частично компенсировать это с использованием видеоконференций. Но опыт свидетельствует, что такие конференции имеют только 20 процентов эффективности в сравнении с физическими встречами. Обычно, когда вы пытаетесь достичь согласия среди 27 человек, которые присутствуют в комнате, дело не ограничивается тем, что они говорят в микрофон. Могут проводиться встречи в кулуарах, попытки сблизить позиции. Сейчас, в условиях виртуальных конференций, это не является возможным", - подчеркнул Клаусс.

Как сообщалось, Германия начнет полугодовое председательство с 1 июля, перебрав его от Хорватии. Перед тем страна председательствовала в Совете ЕС в первой половине 2007 года.