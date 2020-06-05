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Новости Коронавирус и карантин
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Незначительная динамика роста заболеваемости COVID-19 не помешает выйти из карантина, - Ляшко

Незначительная динамика роста заболеваемости COVID-19 не помешает выйти из карантина, - Ляшко

В Украине наблюдается незначительная динамика роста заболеваемости COVID-19, что не помешает выйти из карантина, введенного из-за первой волны заболеваемости.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Насколько мне известно, эти прогнозы (прогнозы KSE, согласно которым ситуация в Украине с COVID-19 может ухудшиться до возврата жесткого карантина в конце июня. - Ред.) были рассчитаны до 24 апреля. И в них отмечалось, что если бы мы 24 апреля отменили все карантинные меры без внедрения поэтапного выхода из карантина, то это могло бы привести к значительным всплескам коронавирусной болезни. Такие случаи уже есть в некоторых странах, когда очень резко отменили карантинные меры и это привело к значительному всплеску. Мы сейчас видим динамику к росту, но она небольшая и позволяет справляться с этим количеством случаев заболевания коронавирусом", - сказал он.

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Замминистра не исключает внедрение адаптивного карантина во время второй волны заболеваемости, которая ожидается осенью 2020 года.

"Общими усилиями с экономистами и научными учреждениями мы внедрили адаптивный карантин, чтобы посмотреть и спокойно выйти из первой волны карантина, разработать четкий план и понимание того, как нам внедрять противоэпидемические меры, если у нас будет появление второй волны заболевания, без введения общенационального карантина ", - сказал Ляшко.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Как называются руководители страны, которые объявляют карантин при уровне заболевания 40 человек в день, а прекращают карантин при уровне почти 600 в день ?
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05.06.2020 10:53
+8
Потім буде -1000 це не показник.
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05.06.2020 10:56
+8
Та це просто прикольчики зеленого царствва.
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05.06.2020 11:02
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Как называются руководители страны, которые объявляют карантин при уровне заболевания 40 человек в день, а прекращают карантин при уровне почти 600 в день ?
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05.06.2020 10:53 Ответить
долбодятлы!!
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05.06.2020 11:01 Ответить
Та це просто прикольчики зеленого царствва.
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05.06.2020 11:02 Ответить
Карантин объявляют в начале появления вируса или даже заранее. Именно поэтому не произошло лавинообразного процесса и наши больницы не захлебнулись. А смягчают карантин, когда уже не ожидается сильного роста и можно поэтапно открывать предприятия.
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05.06.2020 11:31 Ответить
Повторюсь еще раз. Карантин нужно было вводить дифференцировано, в зависимости от ситуации и по регионам. Как в Финляндии, например. А не сразу останавливать всю страну и лишать людей средств существования. Но для этого нужно иметь мозги и знать реальную картину по регионам. А для этого нужны были адекватные тест-системы и быстрое массовое тестирование. Чего, кстати, нету и до сих пор.
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05.06.2020 11:57 Ответить
І при тому привозить у країну сотні тисяч потенційно інфікованих громадян без будь яких застережувальних заходів! Браво!
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05.06.2020 11:58 Ответить
Потім буде -1000 це не показник.
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05.06.2020 10:56 Ответить
слава Богу, ляшок, не видеть бы тебя после этого еще много лет...
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05.06.2020 10:56 Ответить
Имеете шанс скоро увидеть этого "интеллектуала" в роли кандидата в меры Киева.
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05.06.2020 14:43 Ответить
о госпади... надеюсь это будет в последний раз, когда мы его увидим)
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05.06.2020 22:56 Ответить
Планку підвищимо?)
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05.06.2020 10:57 Ответить
варто би було перейти від абсолютних цифр до відносних...
і більш диференційовано по Україні...

Миколаївській,Херсонській,Полтавській областям залишити лише обов"язкове носіння масок в закритих приміщеннях громадських місць.ВСЕ.
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05.06.2020 11:06 Ответить
чи варто відкривати міжміське сполучення(за винятком 8-ми областей і міста КИЄва)?
Скоріше ТАК.
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05.06.2020 11:08 Ответить
ЩЕ з 10-ток областей теж можливо варто обмежитись лише носінням масок....На.уя всіх"грести під один гребінь" !?
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05.06.2020 11:10 Ответить
Наоборот закрыть Киев. Иначе Киев станет эпицентром.
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05.06.2020 11:17 Ответить
Министр самообманывается. Если не вернуть карантин, то лето у нас будет, как было в Италии.
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05.06.2020 11:14 Ответить
ще би хто тобі мозги повернув.було би просто чудово....
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05.06.2020 11:18 Ответить
А ты знаешь, что такое мозги?
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05.06.2020 11:22 Ответить
так .на відміну від тебе)))
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05.06.2020 11:27 Ответить
Він їх їсть. А щодо розуму - то зовсім інше...
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05.06.2020 11:46 Ответить
пиплу дали демо версию КОВИД-19, тренировку, маски не хотите носить, карантин снимаем, а более жесткий штамм вируса идет косить миллионы.
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05.06.2020 11:16 Ответить
труси собі на голову одінь і носи .і не заважай нормальним людям жити і насолоджуватись життям
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05.06.2020 11:19 Ответить
помирати не буду заважати від летучого СНІДУ.
Навіщо стільки нанароджували, пройти немає місця від безглуздих тіл.
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05.06.2020 12:30 Ответить
гарна самокритика.таких як ти дійсно не треба було народжувати )
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05.06.2020 17:00 Ответить
"А как глянул в стороны - и-и, гроб с покойничком летает над крестами! А вдоль дороги мёртвые с косами стоять! И тишина!" (с)
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05.06.2020 11:19 Ответить
Где идет и куда? Шо за паника? И что это за новый более жесткий штамм?
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05.06.2020 14:42 Ответить
Тот редкий случай, когда я с ним согласен. Не совсем дословно, но согласен с основным моментом: из того, что не надо было вводить, можно выходить когда угодно.
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05.06.2020 11:17 Ответить
Ну да. Вверх по лестнице, ведущей вниз.
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05.06.2020 11:36 Ответить
Дощ йде, а ми скірдуем...

Ширится, растёт заболеваемость, но мы ослабляем карантинные меры
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05.06.2020 11:44 Ответить
... Дощ пройшов - додому йдем.
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05.06.2020 11:47 Ответить
Ляшко, хватит врать!
Что значит незначительный рост???? А где падение было????

28.03 - новых 92
29.03 - новых 108
30.03 - новых 62 v - Пн
31.03 - новых 69
01.04 - новых 120
02.04 - новых 135
03.04 - новых 138
04.04 - новых 154
05.04 - новых 155
06.04 - новых 68 v - Пн
07.04 - новых 143
08.04 - новых 206
09.04 - новых 224
10.04 - новых 311
11.04 - новых 308
12.04 - новых 266 v - Вс
13.04 - новых 325
14.04 - новых 270
15.04 - новых 392
16.04 - новых 397
17.04 - новых 501
18.04 - новых 444
19.04 - новых 343
20.04 - новых 261 v - Пн
21.04 - новых 415
22.04 - новых 467
23.04 - новых 578
24.04 - новых 477
25.04 - новых 478
26.04 - новых 492
27.04 - новых 392 v - Пн
28.04 - новых 401
29.04 - новых 456
30.04 - новых 540
01.05 - новых 455
02.05 - новых 550
03.05 - новых 502
04.05 - новых 418
05.05 - новых 366 v - Вт
06.05 - новых 487
07.05 - новых 507
08.05 - новых 504
09.05 - новых 515
10.05 - новых 525
11.05 - новых 416
12.05 - новых 375 v - Вт
13.05 - новых 402
14.05 - новых 422
15.05 - новых 483
16.05 - новых 528
17.05 - новых 433
18.05 - новых 325
19.05 - новых 260 v - Вт
20.05 - новых 354
21.05 - новых 476
22.05 - новых 442
23.05 - новых 432
24.05 - новых 406
25.05 - новых 259
26.05 - новых 339 v - Вт
27.05 - новых 321
28.05 - новых 477
29.05 - новых 429
30.05 - новых 393
31.05 - новых 468
01.06 - новых 340
02.06 - новых 328 v - Вт
03.06 - новых 483
04.06 - новых 588 - рекорд заболеваемости
05.06 - новых 553
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05.06.2020 11:56 Ответить
Ну вот даже по Вашим цифрам выходит, что нифига не давал этот карантин. Практически одинаковая заболеваемость начиная с 15-го апреля от 300 до 550. Плюс-минус. Но тогда в карантине все сидели. Сейчас нет.
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05.06.2020 14:45 Ответить
Цифры не мои, официальные данные.
И Вы правы, мы идем на уровне, снижения нет.....
А тут вопрос к ЗЕленым.
Похоже они смотрят на Европу и просто смягчают карантин, т.к. там это сделали..... Но там есть снижение, там врачи обеспечены. А нас послабили без снижения и ждем, чем это закончится.....
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05.06.2020 14:54 Ответить
Та просто думаю, что все уже поняли, что карантин не дает никакого эффекта. Вон возьмем ту же Беларусь там и заболеваемость и смертность на уровне обычного сезонного гриппа. И там никакого карантина не было и массовые мероприятия были.
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05.06.2020 15:46 Ответить
Если рост не мешает выходить, то нахрена его было вообще вводить?
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05.06.2020 12:03 Ответить
Ответ простой. Непонимание момента, паника и перестраховка.
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05.06.2020 15:47 Ответить
Хренасе: почти +600 ежедневно - не значительная динамика"??? Надо чтоб как в Италии или Испании, идиот???😨
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05.06.2020 12:14 Ответить
А почему тогда почти также было когда был поголовный карантин и основная часть людей сидела дома?
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05.06.2020 14:46 Ответить
Ляшко, когда пик? Молчишь сраный гадальщик? Тогда лучше расскажи сколько переболевших коронавирусом стали фактически непризнанными инвалидами? Может это повлияет на сознание людей в плане санитарии.
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05.06.2020 13:32 Ответить
 
 