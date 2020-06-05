Гостиницы и санатории могут открыть с 10 июня, - Ляшко

С 10 июня в Украине могут открыть гостиницы и санатории, если будет позволять эпидемиологическая ситуация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"С 10 июня может быть разрешено открытие средств размещения, значит, что кроме отелей можно будет открывать и санатории, а также другие места для отдыха. Сейчас мы имеем только открытые межобластные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом", - отметил главный санврач.

Ляшко напомнил, что с сегодняшнего дня постановление позволяет запускать и авиационное межобластное сообщение - внутренние перелеты в стране. Но нет возможности передвигаться туристическим группам более 10 человек.

"Туристический бизнес обратился к президенту, это было обсуждено на совещании, мы в ближайшее время будем инициировать рассмотрение этого вопроса на заседание Кабинета министров, чтобы позволить передвижения групп до 50 человек, поскольку они в большинстве ездят на автобусах и автобусы имеют до 50 мест. Сможем инициировать очередное смягчение (карантина. - Ред.) для развития внутреннего туризма", - добавил главный санврач.

Также читайте: Незначительная динамика роста заболеваемости COVID-19 не помешает выйти из карантина, - Ляшко