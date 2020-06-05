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Новини Коронавірус і карантин
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Готелі та санаторії можуть відкрити з 10 червня, - Ляшко

Готелі та санаторії можуть відкрити з 10 червня, - Ляшко

З 10 червня в Україні можуть відкрити готелі та санаторії, якщо дозволятиме епідеміологічна ситуація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"З 10 червня може бути дозволено відкриття засобів розміщення, отже, що крім готелів можна буде відкривати і санаторії, а також інші місця для відпочинку. Зараз ми маємо тільки відкриті міжобласні перевезення автомобільним і залізничним транспортом", - зазначив головний санлікар.

Ляшко нагадав, що від сьогодні постанова дозволяє запускати й авіаційне міжобласне сполучення - внутрішні перельоти в країні. Але немає можливості пересуватися туристичним групам більш як 10 осіб.

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"Туристичний бізнес звернувся до президента, це було обговорено на нараді, ми найближчим часом будемо ініціювати розгляд цього питання на засідання Кабінету міністрів, щоб дозволити пересування груп до 50 осіб, оскільки вони в більшості їздять на автобусах і автобуси мають до 50 місць. Зможемо ініціювати чергове пом'якшення (карантину. - Ред.) для розвитку внутрішнього туризму", - додав головний санлікар.

Автор: 

готелі (143) карантин (18172) санаторій (59) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Пора, блин!
Завтра уже +26 С обещают!
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05.06.2020 11:19 Відповісти
Турпоїздки, як я розумію, лише по Україні. Під виглядом карантину ЕС фактично ліквідував нам безвіз. Власне вони це давно хотіли зробити але політика заважала. Тепер короновірус допоміг.
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05.06.2020 11:28 Відповісти
Заболеваемость резко возросла! О чём вы думаете? Что вам повезёт и вас пронесёт?
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05.06.2020 11:32 Відповісти
 
 