Люстрированный брат представителя Зеленского в КС Вениславский получил руководящую должность в Офисе Генпрокурора, пока прокуратура продолжает с ним судиться в ВС

Вадим Вениславский, который в 2014 году был уволен из органов прокуратуры из-за Закона "Об очищении власти", но обжаловал свое увольнение в суде, назначен на должность заместителя начальника Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службы Офиса Генпрокурора.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

Вадим Вениславский, который является родным братом народного депутата от "Слуги народа", представителя Президента в Конституционном Суде Федора Вениславского, начал свою карьеру в органах прокуратуры еще в 2000 году. На тот момент он занимал должность помощника прокурора Маневицкого района Волынской области.

За годы работы он дослужился до должности заместителя прокурора Волынской области, которую занимал с июля 2012 по май 2014 года. А потом он перевелся в ГПУ, где работал на должности начальника отдела обеспечения конституционных основ предпринимательской деятельности и защиты интеллектуальной собственности и авторских прав управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства.

Решение об его увольнении в 2014 году из-за люстрации было мотивировано тем, что Вениславский во времена президентства Виктора Януковича больше года занимал руководящую должность в органах прокуратуры. Он обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева. В начале декабря прошлого года суд вынес решение в его пользу, обязав ГПУ восстановить его в должности и выплатить Вениславскому денежное обеспечение за время вынужденного прогула в размере 877 254,42 грн. Решение размещено в Едином реестре судебных решений.

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Прокуратура подала апелляцию на это решение, однако в конце февраля этого года Шестой апелляционный административный суд ее отклонил. В то же время Офис генерального прокурора 30 марта подал кассационную жалобу на решение судов предыдущих инстанций. Сейчас это дело рассматривается в Верховном Суде.

Прокурор Вениславский не единственный, кто оспорил свое увольнение из-за люстрации и выиграл суд. Восстановления на прежней должности удалось добиться и бывшему прокурор города Киева Сергей Юлдашев, который тоже попал под люстрацию. Но он снова был вынужден обратиться с иском в Окружной админсуд города Киева, поскольку был уволен по приказу Генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая отменила приказ предыдущего руководителя ОГПУ о его восстановлении.

Напомним, Конституционный Суд продолжает рассматривать вопрос соответствия Конституции Закона Украины "Об очищении власти". Комментируя этот процесс в интервью Цензор.НЕТ, Федор Вениславский, который в 2014 году возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату, отметил: "Как специалист по конституционному праву имею большие сомнения в конституционности ряда положений, которые есть в законе "О очистки власти". Но как представитель президента в КС не могу говорить категорически. Иначе это может быть признано давлением на суд".