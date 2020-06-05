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Станция метро "Майдан Незалежности" закрыта из-за сообщения о минировании (обновлено)

Станция метро

Станцию "Майдан Незалежности" и пересадку закрыли на вход и выход.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поступил анонимный звонок о минировании.

"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Позже в метро сообщили, что станцию проверили и взрывоопасных предметов не обнаружили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажиропоток в столичном метро растет. Три станции уже ограничивали на вход, - Макогон

Станция метро Майдан Незалежности закрыта из-за сообщения о минировании 01

Автор: 

Киев (25489) Метрополитен (1014) минирование (1445)


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Аваков ты?моста метро мало инсценировать какамикадзе или просто совпадение на фоне протестов?
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05.06.2020 11:51 Ответить
Кто б удивлялся - на время доклада Авакова в Раде в ближайших районах "внезапно" заминировали станции метро.
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05.06.2020 11:54 Ответить
Совпадение? Не думаю
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05.06.2020 12:25 Ответить
 
 