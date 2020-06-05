Станция метро "Майдан Незалежности" закрыта из-за сообщения о минировании (обновлено)

Станцию "Майдан Незалежности" и пересадку закрыли на вход и выход.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поступил анонимный звонок о минировании.

"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Позже в метро сообщили, что станцию проверили и взрывоопасных предметов не обнаружили.

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