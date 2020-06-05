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Станцію метро "Майдан Незалежності" закрито через повідомлення про мінування (оновлено)

Станцію метро

Станцію "Майдан Незалежності" і пересадку закрили на вхід і вихід.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що надійшов анонімний дзвінок про замінування.

"Інформацію про відкриття станції буде опубліковано відразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в метро повідомили, що станцію перевірили і вибухонебезпечних предметів не виявили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасажиропотік у столичному метро зростає. Три станції вже обмежували на вхід, - Макогон

Станцію метро Майдан Незалежності закрито через повідомлення про мінування 01

Автор: 

Київ (19429) Метрополітен (1416) мінування (1217)


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Аваков ты?моста метро мало инсценировать какамикадзе или просто совпадение на фоне протестов?
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05.06.2020 11:51 Відповісти
Кто б удивлялся - на время доклада Авакова в Раде в ближайших районах "внезапно" заминировали станции метро.
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05.06.2020 11:54 Відповісти
Совпадение? Не думаю
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05.06.2020 12:25 Відповісти
 
 