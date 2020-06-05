Станцію метро "Майдан Незалежності" закрито через повідомлення про мінування (оновлено)

Станцію "Майдан Незалежності" і пересадку закрили на вхід і вихід.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що надійшов анонімний дзвінок про замінування.

"Інформацію про відкриття станції буде опубліковано відразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в метро повідомили, що станцію перевірили і вибухонебезпечних предметів не виявили.

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