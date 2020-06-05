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В Киеве увеличат количество общественного транспорта в поминальные дни, - Кличко

В Киеве увеличат количество общественного транспорта в поминальные дни, - Кличко

Городские власти традиционно организуют перевозки пассажиров к городским кладбищам во время поминальной субботы.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Завтра, 6 июня, состоится родительская поминальная суббота. Идти люди на кладбище будут и в воскресенье, и понедельник. О переносе поминальных дней мы договаривались с главами конфессий накануне Пасхи. Городские власти традиционно организуют перевозки пассажиров к городским кладбищам", - отметил Кличко.

По его словам, в эти дни увеличат количество подвижного состава на регулярных маршрутах городского транспорта и будут организованы дополнительные пассажирские маршруты. Больше всего их будет 6 июня.

"7 и 8 июня дополнительные маршруты будут работать с уменьшенным количеством - в зависимости от пассажиропотока. Ознакомиться с графиком работы транспорта можно на официальном сайте КГГА", - рассказал мэр столицы.

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Автор: 

Киев (25489) кладбище (279) Кличко Виталий (4637) поминальные дни (18) транспорт (1757)


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На кладбище поминать установлен Церковью ,на Гробки, после Пасхи. то не гражданские праздники, которые , куда хочу, туда и переношу. На Троицкую родительскую субботу и на Троицу, на кладбище не шастают, поминают только в храме, чтобы в роду не было самоубийц.
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05.06.2020 13:38 Ответить
 
 