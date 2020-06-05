В Киеве увеличат количество общественного транспорта в поминальные дни, - Кличко

Городские власти традиционно организуют перевозки пассажиров к городским кладбищам во время поминальной субботы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Завтра, 6 июня, состоится родительская поминальная суббота. Идти люди на кладбище будут и в воскресенье, и понедельник. О переносе поминальных дней мы договаривались с главами конфессий накануне Пасхи. Городские власти традиционно организуют перевозки пассажиров к городским кладбищам", - отметил Кличко.

По его словам, в эти дни увеличат количество подвижного состава на регулярных маршрутах городского транспорта и будут организованы дополнительные пассажирские маршруты. Больше всего их будет 6 июня.

"7 и 8 июня дополнительные маршруты будут работать с уменьшенным количеством - в зависимости от пассажиропотока. Ознакомиться с графиком работы транспорта можно на официальном сайте КГГА", - рассказал мэр столицы.

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