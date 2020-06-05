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У Києві збільшать кількість громадського транспорту в поминальні дні, - Кличко

У Києві збільшать кількість громадського транспорту в поминальні дні, - Кличко

Міська влада традиційно організовує перевезення пасажирів до міських кладовищ під час поминальної суботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Завтра, 6 червня, відбудеться батьківська поминальна субота. Йтимуть люди на кладовища і в неділю та понеділок. Про перенесення поминальних днів ми домовлялися з главами конфесій напередодні Великодня. Міська влада традиційно організує перевезення пасажирів до міських кладовищ", - повідомив Кличко.

За його словами, в ці дні збільшать кількість рухомого складу на регулярних маршрутах міського транспорту та будуть організовані додаткові пасажирські маршрути. Найбільше їх буде 6 червня.

"7 і 8 червня додаткові маршрути працюватимуть зі зменшеною кількістю – в залежності від пасажиропотоку. Ознайомитися з графіком роботи транспорту можна на офіційному сайті КМДА", - розповів мер Києва.

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Автор: 

Київ (19429) цвинтар (192) Кличко Віталій (3509) поминальні дні (14) транспорт (1391)


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На кладбище поминать установлен Церковью ,на Гробки, после Пасхи. то не гражданские праздники, которые , куда хочу, туда и переношу. На Троицкую родительскую субботу и на Троицу, на кладбище не шастают, поминают только в храме, чтобы в роду не было самоубийц.
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05.06.2020 13:38 Відповісти
 
 