У Києві збільшать кількість громадського транспорту в поминальні дні, - Кличко

Міська влада традиційно організовує перевезення пасажирів до міських кладовищ під час поминальної суботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Завтра, 6 червня, відбудеться батьківська поминальна субота. Йтимуть люди на кладовища і в неділю та понеділок. Про перенесення поминальних днів ми домовлялися з главами конфесій напередодні Великодня. Міська влада традиційно організує перевезення пасажирів до міських кладовищ", - повідомив Кличко.

За його словами, в ці дні збільшать кількість рухомого складу на регулярних маршрутах міського транспорту та будуть організовані додаткові пасажирські маршрути. Найбільше їх буде 6 червня.

"7 і 8 червня додаткові маршрути працюватимуть зі зменшеною кількістю – в залежності від пасажиропотоку. Ознайомитися з графіком роботи транспорту можна на офіційному сайті КМДА", - розповів мер Києва.

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