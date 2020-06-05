Київ поки не відкриватиме ресторани, кафе і басейни, - Кличко
У Києві на сьогодні показник кількості хворих на сто тисяч населення перевищує норму
Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд, як ви знаєте, дозволив більшості міст, де показники в межах визначених, перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни. У Києві на сьогодні один з трьох показників – щодо кількості хворих на сто тисяч населення - перевищує норму. І сьогодні становить 14,9, - сказав Кличко. - Тому, ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення. Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися до карантину?", - підкреслив мер Києва.
За словами мера, рішення щодо роботи у столиці ресторанів та басейнів місто ухвалюватиме окремо.
"Рішення щодо роботи в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо. - Виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні. Тобто коміся із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня", - пояснив Кличко.
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Это очень благоприятно сказывается на здоровье, когда человек по 3-4 часа в день проводит в городском транспорте.
Повідомлення, як з лінії фронту!
Кому потрібна паніка? І для чого?Я задавав собі це запитання не один раз. Паніка потрібна тим, хто нею вміло маніпулює. Мова не йде про лікування пацієнтів, мова іде про масовість "інфікування".
Для чого? Проводиться експеримент для тиску на держави і уряди з метою тотального примусу і контролю.
Ціль - збагачення тих, хто це все замутив. Зараз вони заробляють на засобах індивідуального захисту, тестах на коронавірус і реактивах для ПЛР.
Але головна ціль - сиворотка, на якій ВООЗ і ті, хто за нею стоїть, зароблять сотні млрд.₴.
На думку Романа Коваля, у цьому всьому є світова змова:
Чи є в цьому світова змова? Є!
По-перше, карантин запроваджено в усіх країнах світу з порушенням медичних норм і правил.
По - друге, СOVID19 не відноситься до особливо небезпечних інфекцій.
По-третє - смертність від цієї інфекції - нижча у всіх відношеннях, ніж від ряду смертоносних інфекцій - чуми, холери, тифу і чорної віспи.
На питання "що далі чекає нас? він відповідає:
Продовження експерименту можливе тільки тоді, коли будемо сліпо вірити в масовий мор по намальованих картинках в ЗМІ і інтернеті.
І до того часу, поки не включимо мізки і не заявимо, що ми - не стадо, яке підпорядковується купці світових аферистів, а люди, які вміють думати.
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-1
та показники найбільш авторитетного центру Університету Джонса Хопкінса
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Різниця становить 578 захворівших за минулу добу, і не кажіть, що це статистична похибка.
Це є пряма брехня МОЗу, що вже спостерігається більше ніж тиждень. Такого раніше не було. Про якусь заборону відкриття ресторанів та барів у Києві не йдеться, все вже відкрито, особливо "козирні" заклади. Тобто, Віталику, або ти сам в брехні приймаєш участь, або тебе мають за дурника недолугого.
https://ads.adfox.ru/170239/goLink?hash=97**************&rand=ljeppc&rqs=Iku8d6Gsg232HNpercapm2rXJxGcuIF8&p5=hwlkm&pr=ircutvf&p1=butor&p2=fhkn&sj=ihYLq2cUwaIj08KC-Iaiyt7SVxoeY26p8OTEo5X057Pi9ZEJLJ4pfTa16AT2V1QFL262GIeUxX_KKa1Knk6_92gNmDHpLFDTxZE3rSXqjw%3D%3D
В Нью-Йорке, на который приходится более трети всех заявленных смертей от COVID-19 в США, коэффициент смертности людей в возрасте до 18 лет практически равен нулю. В возрастной группе от 18 до 45 лет этот показатель равен 0,01%. Это означает 10 человек в расчете на 100 тысяч. А вот в возрастной группе от 75 лет показатель смертности в 80 раз выше - 0,8% Это значит, что умирает 800 человек на 100 тысяч, инфицированных COVID-19.
А вот статистика по штату Нью-Йорк. 2/3 всех умерших от коронавируса в этом штате - лица старше 70 лет. Более 95% - старше 50 лет. Примерно 90% летальных исходов приходится на лиц, имевших до инфицирования какие-то серьезные заболевания. Автор отмечает, что в Стэнфордском университете было проведено обстоятельное изучение 6570 случаев смертельных исходов с диагнозом COVID-19. Выяснилось, что по 6520 случаям (99,2% всех случаев) у умерших имелись весьма серьезные заболевания. Иначе говоря, умерли они не от коронавируса, а с коронавирусом. Т.е. первоначальные диагнозы (COVID-19) оказались, мягко говоря, сомнительными.
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/468307
«Новые проблемы возникают из самого факта ее существования. Будучи однажды созданной, она не исчезает, а растет и ширится, начиная делать вещи странные и чудесные»: выходит из строя немыслимыми способами, мешает своей работе, искажает ваше виденье ситуации. Вы начинаете считать, что тот негодный продукт, который она нехотя выдает, - то, что вы хотели от нее получить. После этого можно считать, что система вас поглотила. Вы стали человеком системы». - автор теории системных сбоев Джон Галл