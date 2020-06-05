Київ поки не відкриватиме ресторани, кафе і басейни, - Кличко

У Києві на сьогодні показник кількості хворих на сто тисяч населення перевищує норму

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд, як ви знаєте, дозволив більшості міст, де показники в межах визначених, перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни. У Києві на сьогодні один з трьох показників – щодо кількості хворих на сто тисяч населення - перевищує норму. І сьогодні становить 14,9, - сказав Кличко. - Тому, ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення. Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися до карантину?", - підкреслив мер Києва.

За словами мера, рішення щодо роботи у столиці ресторанів та басейнів місто ухвалюватиме окремо.

"Рішення щодо роботи в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо. - Виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні. Тобто коміся із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня", - пояснив Кличко.

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