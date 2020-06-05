У Києві за добу 82 випадки COVID-19, чотири людини померли, - Кличко

У Києві за минулу добу зафіксували 82 випадки коронавірусної інфекції. Чотири людини померли.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу кількість мешканців Києва, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла на 82 особи. Серед них 14 медиків. Померли від коронавірусу 4 людини. Уперше в нас така кількість летальних випадків за добу. На сьогодні в столиці вже 3292 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед захворілих 47 жінок віком від 19 до 94 років і 5 дівчаток - від 7 місяців до 14 років. А також 28 чоловіків від 22 до 77 років і двоє хлопчиків, яким 9 і 10 років.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 27 киян. Загалом коронавірус перемогли 876 мешканців столиці.

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