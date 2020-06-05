У Києві за добу 82 випадки COVID-19, чотири людини померли, - Кличко
У Києві за минулу добу зафіксували 82 випадки коронавірусної інфекції. Чотири людини померли.
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу кількість мешканців Києва, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла на 82 особи. Серед них 14 медиків. Померли від коронавірусу 4 людини. Уперше в нас така кількість летальних випадків за добу. На сьогодні в столиці вже 3292 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.
Серед захворілих 47 жінок віком від 19 до 94 років і 5 дівчаток - від 7 місяців до 14 років. А також 28 чоловіків від 22 до 77 років і двоє хлопчиків, яким 9 і 10 років.
До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 27 киян. Загалом коронавірус перемогли 876 мешканців столиці.
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https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/03/zemelna-komisiya-kyyivrady-progolosuvala-za-zabudovu-chkalivskogo-skveru-perelik-deputativ/?fbclid=IwAR0UxVSWLLoOKgg64G_R48dc2PjX0_ukZgoBac2zEi3akMfdedgxA1vweOY
о вот и все поименно проголосовавшие за этот домище:
https://www.facebook.com/811897972172523/posts/3516588348370125/?app=fbl
был Чкаловский сквер... а теперь его не будет...