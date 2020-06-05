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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу 82 випадки COVID-19, чотири людини померли, - Кличко

У Києві за добу 82 випадки COVID-19, чотири людини померли, - Кличко

У Києві за минулу добу зафіксували 82 випадки коронавірусної інфекції. Чотири людини померли.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу кількість мешканців Києва, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла на 82 особи. Серед них 14 медиків. Померли від коронавірусу 4 людини. Уперше в нас така кількість летальних випадків за добу. На сьогодні в столиці вже 3292 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Серед захворілих 47 жінок віком від 19 до 94 років і 5 дівчаток - від 7 місяців до 14 років. А також 28 чоловіків від 22 до 77 років і двоє хлопчиків, яким 9 і 10 років.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 27 киян. Загалом коронавірус перемогли 876 мешканців столиці.

Також читайте: Тестування мешканців Києва на COVID-19: охоплення в п'ять разів перевищило норму

Автор: 

карантин (18172) Київ (19429) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Походу корона набирает обороты. И вторая волна окажется страшнее чем первая
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05.06.2020 12:12
+3
Будут вам и открытые садики и метро и рестораны и игровые площадки. Не могли всего пару недель посидеть на карантине, так теперь годами будете расхлебывать
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05.06.2020 12:13
+2
Херасе "снижение".😨
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05.06.2020 12:17
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Походу корона набирает обороты. И вторая волна окажется страшнее чем первая
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05.06.2020 12:12 Відповісти
А какого Кличко недавно с Зеленым и Ляшком пили кофе в Хмельницком кафе? Или к власти коронавирус не липнет? Или может они врут? Заплатили все штрафы за нарушение карантина? Сидят, суки , без масок и улыбаются. А народ за быдло считаете?
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05.06.2020 13:32 Відповісти
Лучше бы занимался хаотичной застройкой Киева:

https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/03/zemelna-komisiya-kyyivrady-progolosuvala-za-zabudovu-chkalivskogo-skveru-perelik-deputativ/?fbclid=IwAR0UxVSWLLoOKgg64G_R48dc2PjX0_ukZgoBac2zEi3akMfdedgxA1vweOY
о вот и все поименно проголосовавшие за этот домище:
https://www.facebook.com/811897972172523/posts/3516588348370125/?app=fbl
был Чкаловский сквер... а теперь его не будет...
У Києві за добу 82 випадки COVID-19, чотири людини померли, - Кличко - Цензор.НЕТ 7572
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05.06.2020 12:13 Відповісти
Будут вам и открытые садики и метро и рестораны и игровые площадки. Не могли всего пару недель посидеть на карантине, так теперь годами будете расхлебывать
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05.06.2020 12:13 Відповісти
В Киев стоить ехать?
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05.06.2020 12:14 Відповісти
Это сейчас - как игра в русскую рулетку. 100 раз подумай - стоит ли рисковать..
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05.06.2020 12:19 Відповісти
В барабане на 7 патронов - 6 боевых...
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05.06.2020 13:22 Відповісти
Херасе "снижение".😨
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05.06.2020 12:17 Відповісти
Тут некоторые рассказывают что смертность от коронавируса в 5% не такая уже и высокая и ее можно игнорировать. Тоесть когда вы едете в полном автобусе пассажиров, и если автобус остановить и вытащить из него 5 человек и расстрелять прямо на дороге, то никто и не заметит потерю, а автобус и пассажиры поедут дальше на работу, в рестораны, в садики итд по своим делам
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05.06.2020 12:22 Відповісти
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05.06.2020 12:28 Відповісти
Накінець Кличко найшов посильне по свому розуму заняття - щоденно оповіщати нас,скільки в Києві захворіли на вірус...
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05.06.2020 12:34 Відповісти
Для наглядности параллельно со статистикой смерти от ковид неплохо бы приводить то же от других заболеваний.
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05.06.2020 13:17 Відповісти
И какая смертность была год-два назад.
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05.06.2020 13:23 Відповісти
 
 