В Киеве за сутки 82 случая COVID-19, четыре человека умерли, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 82 случая коронавирусной инфекции. Четыре человека умерли.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, возросло на 82 человека. Среди них 14 медиков. Умерли от коронавируса 4 человека. Впервые у нас такое количество летальных случаев за сутки. На сегодня в столице уже 3 292 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.
Среди заболевших 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет и 5 девочек - от 7 месяцев до 14 лет. А также 28 мужчин от 22 до 77 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.
В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 27 киевлян. Всего коронавирус побороли 876 жителей столицы.
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https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/03/zemelna-komisiya-kyyivrady-progolosuvala-za-zabudovu-chkalivskogo-skveru-perelik-deputativ/?fbclid=IwAR0UxVSWLLoOKgg64G_R48dc2PjX0_ukZgoBac2zEi3akMfdedgxA1vweOY
о вот и все поименно проголосовавшие за этот домище:
https://www.facebook.com/811897972172523/posts/3516588348370125/?app=fbl
был Чкаловский сквер... а теперь его не будет...