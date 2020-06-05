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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки 82 случая COVID-19, четыре человека умерли, - Кличко

В Киеве за сутки 82 случая COVID-19, четыре человека умерли, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 82 случая коронавирусной инфекции. Четыре человека умерли.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, возросло на 82 человека. Среди них 14 медиков. Умерли от коронавируса 4 человека. Впервые у нас такое количество летальных случаев за сутки. На сегодня в столице уже 3 292 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет и 5 девочек - от 7 месяцев до 14 лет. А также 28 мужчин от 22 до 77 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 киевлян. Всего коронавирус побороли 876 жителей столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестирование жителей Киева на COVID-19: охват в пять раз превысил норму

Автор: 

карантин (16729) Киев (25489) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Походу корона набирает обороты. И вторая волна окажется страшнее чем первая
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05.06.2020 12:12
+3
Будут вам и открытые садики и метро и рестораны и игровые площадки. Не могли всего пару недель посидеть на карантине, так теперь годами будете расхлебывать
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05.06.2020 12:13
+2
Херасе "снижение".😨
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05.06.2020 12:17
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Походу корона набирает обороты. И вторая волна окажется страшнее чем первая
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05.06.2020 12:12 Ответить
А какого Кличко недавно с Зеленым и Ляшком пили кофе в Хмельницком кафе? Или к власти коронавирус не липнет? Или может они врут? Заплатили все штрафы за нарушение карантина? Сидят, суки , без масок и улыбаются. А народ за быдло считаете?
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05.06.2020 13:32 Ответить
Лучше бы занимался хаотичной застройкой Киева:

https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/03/zemelna-komisiya-kyyivrady-progolosuvala-za-zabudovu-chkalivskogo-skveru-perelik-deputativ/?fbclid=IwAR0UxVSWLLoOKgg64G_R48dc2PjX0_ukZgoBac2zEi3akMfdedgxA1vweOY
о вот и все поименно проголосовавшие за этот домище:
https://www.facebook.com/811897972172523/posts/3516588348370125/?app=fbl
был Чкаловский сквер... а теперь его не будет...
У Києві за добу 82 випадки COVID-19, чотири людини померли, - Кличко - Цензор.НЕТ 7572
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05.06.2020 12:13 Ответить
Будут вам и открытые садики и метро и рестораны и игровые площадки. Не могли всего пару недель посидеть на карантине, так теперь годами будете расхлебывать
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05.06.2020 12:13 Ответить
В Киев стоить ехать?
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05.06.2020 12:14 Ответить
Это сейчас - как игра в русскую рулетку. 100 раз подумай - стоит ли рисковать..
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05.06.2020 12:19 Ответить
В барабане на 7 патронов - 6 боевых...
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05.06.2020 13:22 Ответить
Херасе "снижение".😨
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05.06.2020 12:17 Ответить
Тут некоторые рассказывают что смертность от коронавируса в 5% не такая уже и высокая и ее можно игнорировать. Тоесть когда вы едете в полном автобусе пассажиров, и если автобус остановить и вытащить из него 5 человек и расстрелять прямо на дороге, то никто и не заметит потерю, а автобус и пассажиры поедут дальше на работу, в рестораны, в садики итд по своим делам
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05.06.2020 12:22 Ответить
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05.06.2020 12:28 Ответить
Накінець Кличко найшов посильне по свому розуму заняття - щоденно оповіщати нас,скільки в Києві захворіли на вірус...
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05.06.2020 12:34 Ответить
Для наглядности параллельно со статистикой смерти от ковид неплохо бы приводить то же от других заболеваний.
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05.06.2020 13:17 Ответить
И какая смертность была год-два назад.
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05.06.2020 13:23 Ответить
 
 