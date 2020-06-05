В Киеве за сутки 82 случая COVID-19, четыре человека умерли, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 82 случая коронавирусной инфекции. Четыре человека умерли.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, возросло на 82 человека. Среди них 14 медиков. Умерли от коронавируса 4 человека. Впервые у нас такое количество летальных случаев за сутки. На сегодня в столице уже 3 292 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет и 5 девочек - от 7 месяцев до 14 лет. А также 28 мужчин от 22 до 77 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 киевлян. Всего коронавирус побороли 876 жителей столицы.

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