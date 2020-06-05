Киев пока не будет открывать рестораны, кафе и бассейны, - Кличко

В Киеве на сегодняшний день показатель количества больных на сто тысяч населения - превышает норму

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство, как вы знаете, разрешило большинству городов, где показатели в пределах нормы, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны , кафе и бассейны. В Киеве на сегодняшний день один из трех показателей - по количеству больных на сто тысяч населения - превышает норму. И сегодня составляет 14,9. Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления. Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин?" - отметил мэр Киева.

По словам мэра, решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город будет принимать отдельно.

"Решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно. Исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе", - объяснил Кличко.

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