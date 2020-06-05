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Новости Коронавирус и карантин
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Киев пока не будет открывать рестораны, кафе и бассейны, - Кличко

Киев пока не будет открывать рестораны, кафе и бассейны, - Кличко

В Киеве на сегодняшний день показатель количества больных на сто тысяч населения - превышает норму

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство, как вы знаете, разрешило большинству городов, где показатели в пределах нормы, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны , кафе и бассейны. В Киеве на сегодняшний день один из трех показателей - по количеству больных на сто тысяч населения - превышает норму. И сегодня составляет 14,9. Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления. Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин?" - отметил мэр Киева.

По словам мэра, решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город будет принимать отдельно.

"Решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно. Исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе", - объяснил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки 82 случая COVID-19, четыре человека умерли, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25489) Кличко Виталий (4637) рестораны (279) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
" Всі - на боротьбу з СOVID 19!" - гасло, яке затуманило мізки чиновникам, владоможцям і звичайним людям. Через ЗМІ щоденні жахливі картинки і головне цифри: інфіковано стільки, померлих стільки. Кожного ранку, як обухом по голові цифри, цифри і цифри...
Повідомлення, як з лінії фронту!

Кому потрібна паніка? І для чого?Я задавав собі це запитання не один раз. Паніка потрібна тим, хто нею вміло маніпулює. Мова не йде про лікування пацієнтів, мова іде про масовість "інфікування".
Для чого? Проводиться експеримент для тиску на держави і уряди з метою тотального примусу і контролю.
Ціль - збагачення тих, хто це все замутив. Зараз вони заробляють на засобах індивідуального захисту, тестах на коронавірус і реактивах для ПЛР.
Але головна ціль - сиворотка, на якій ВООЗ і ті, хто за нею стоїть, зароблять сотні млрд.₴.
На думку Романа Коваля, у цьому всьому є світова змова:
Чи є в цьому світова змова? Є!
По-перше, карантин запроваджено в усіх країнах світу з порушенням медичних норм і правил.
По - друге, СOVID19 не відноситься до особливо небезпечних інфекцій.
По-третє - смертність від цієї інфекції - нижча у всіх відношеннях, ніж від ряду смертоносних інфекцій - чуми, холери, тифу і чорної віспи.

На питання "що далі чекає нас? він відповідає:

Продовження експерименту можливе тільки тоді, коли будемо сліпо вірити в масовий мор по намальованих картинках в ЗМІ і інтернеті.
І до того часу, поки не включимо мізки і не заявимо, що ми - не стадо, яке підпорядковується купці світових аферистів, а люди, які вміють думати.
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05.06.2020 12:29
+3
И главным элементом в раскручивании и поддержании страха у толпы является принудительные маски шоу, которые должно ежедневно и везде наглядно напоминать запуганным обывателям о "смертельном" вирусе поджидающем их за каждым углом. Постоянно внушаемый страх - лучший фон для тоталитарного управления населением и подавления его воли.
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05.06.2020 13:36
+2
За то принято решение мариновать людей в пробках в 4 раз за 4 года капитально ремонтируя один и тот же участок дороги.
Это очень благоприятно сказывается на здоровье, когда человек по 3-4 часа в день проводит в городском транспорте.
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05.06.2020 12:17
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Правила форума Совет форумчан
За то принято решение мариновать людей в пробках в 4 раз за 4 года капитально ремонтируя один и тот же участок дороги.
Это очень благоприятно сказывается на здоровье, когда человек по 3-4 часа в день проводит в городском транспорте.
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05.06.2020 12:17 Ответить
Поддерживаю. Поперекрывали все бездумно. Стоят все - и общественный транспорт и частный
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05.06.2020 12:40 Ответить
Киев не Хмельницкий! (доказано бедосиком)
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05.06.2020 12:18 Ответить
" Всі - на боротьбу з СOVID 19!" - гасло, яке затуманило мізки чиновникам, владоможцям і звичайним людям. Через ЗМІ щоденні жахливі картинки і головне цифри: інфіковано стільки, померлих стільки. Кожного ранку, як обухом по голові цифри, цифри і цифри...
Повідомлення, як з лінії фронту!

Кому потрібна паніка? І для чого?Я задавав собі це запитання не один раз. Паніка потрібна тим, хто нею вміло маніпулює. Мова не йде про лікування пацієнтів, мова іде про масовість "інфікування".
Для чого? Проводиться експеримент для тиску на держави і уряди з метою тотального примусу і контролю.
Ціль - збагачення тих, хто це все замутив. Зараз вони заробляють на засобах індивідуального захисту, тестах на коронавірус і реактивах для ПЛР.
Але головна ціль - сиворотка, на якій ВООЗ і ті, хто за нею стоїть, зароблять сотні млрд.₴.
На думку Романа Коваля, у цьому всьому є світова змова:
Чи є в цьому світова змова? Є!
По-перше, карантин запроваджено в усіх країнах світу з порушенням медичних норм і правил.
По - друге, СOVID19 не відноситься до особливо небезпечних інфекцій.
По-третє - смертність від цієї інфекції - нижча у всіх відношеннях, ніж від ряду смертоносних інфекцій - чуми, холери, тифу і чорної віспи.

На питання "що далі чекає нас? він відповідає:

Продовження експерименту можливе тільки тоді, коли будемо сліпо вірити в масовий мор по намальованих картинках в ЗМІ і інтернеті.
І до того часу, поки не включимо мізки і не заявимо, що ми - не стадо, яке підпорядковується купці світових аферистів, а люди, які вміють думати.
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05.06.2020 12:29 Ответить
цензура працює.
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05.06.2020 12:33 Ответить
ти це скажи бразильцям, довбойопе
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05.06.2020 12:59 Ответить
що їм сказати, що в них накручують статистику? вони й самі це знають.
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05.06.2020 13:05 Ответить
В Бразилии, скорее всего, таким методом зачищают фавелы. Как и Европа зачищается от обитателей домов престарелых, маргиналов и нелегальных мигрантов.
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05.06.2020 13:40 Ответить
Не очень то и надо
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05.06.2020 13:05 Ответить
Могу и дома пива попить с чехонью
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05.06.2020 13:06 Ответить
Додам, що офіційна статистика МОЗу не співпадає з тими даними, що Україна надає міжнароним організаціям з моніторінгу Ковід-19. Офіційна статистика ганебно бреше українцям, занижуючі підтверджену кількість захворювань ковідом. Дивиться самі офіційні показники за добу від МОЗ України
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-1

та показники найбільш авторитетного центру Університету Джонса Хопкінса
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Різниця становить 578 захворівших за минулу добу, і не кажіть, що це статистична похибка.
Це є пряма брехня МОЗу, що вже спостерігається більше ніж тиждень. Такого раніше не було. Про якусь заборону відкриття ресторанів та барів у Києві не йдеться, все вже відкрито, особливо "козирні" заклади. Тобто, Віталику, або ти сам в брехні приймаєш участь, або тебе мають за дурника недолугого.
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05.06.2020 13:10 Ответить
Якщо хтось думає, що його якось минеться ця гидотлива зараза, то скажу що не минеться, коли кількість дуремарів, вважаючих карантинні заходи неважливими, перевищує кількість свідомих українців, які дійсно розуміють ситуацію. За тим злочинно замалим рівнем тестування на Ковід-19 в Україні ніякой перемоги над коронавірусом чекати і не слід, бо вакцина, якщо буде створена, сюди надійде в останню чергу, та більшою частиною для так званої "еліти", а не до "відпрацьованого матеріалу" за термінологією минулого міністра ОЗ Ємця, бо звичайний громадянин - це тупоє бидло та нікчемне м'ясо для осатанілих безкарністью можновладців.
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05.06.2020 13:23 Ответить
Недавнее исследование Стэнфордского университета показывает, что коэффициент смертности от COVID-19 составляет от 0,1 до 0,2% от числа инфицированных. Это примерно в 20−30 раз ниже того показателя смертности, который предсказывала ВОЗ в тот момент, когда объявила о пандемии COVID-19 11 марта 2020 года.

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В Нью-Йорке, на который приходится более трети всех заявленных смертей от COVID-19 в США, коэффициент смертности людей в возрасте до 18 лет практически равен нулю. В возрастной группе от 18 до 45 лет этот показатель равен 0,01%. Это означает 10 человек в расчете на 100 тысяч. А вот в возрастной группе от 75 лет показатель смертности в 80 раз выше - 0,8% Это значит, что умирает 800 человек на 100 тысяч, инфицированных COVID-19.
А вот статистика по штату Нью-Йорк. 2/3 всех умерших от коронавируса в этом штате - лица старше 70 лет. Более 95% - старше 50 лет. Примерно 90% летальных исходов приходится на лиц, имевших до инфицирования какие-то серьезные заболевания. Автор отмечает, что в Стэнфордском университете было проведено обстоятельное изучение 6570 случаев смертельных исходов с диагнозом COVID-19. Выяснилось, что по 6520 случаям (99,2% всех случаев) у умерших имелись весьма серьезные заболевания. Иначе говоря, умерли они не от коронавируса, а с коронавирусом. Т.е. первоначальные диагнозы (COVID-19) оказались, мягко говоря, сомнительными.
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05.06.2020 13:25 Ответить
Без должной медицинской помощи остались миллионы американцев, страдающих от хронических и опасных болезней. Во многих штатах и госпиталях объявлено о прекращении многих процедур и хирургических операций. Например, больные раком остались без химиотерапии. Были отменены на неопределенный срок около 80% запланированных операций головного мозга. Приводится много других примеров. В результате «замораживания» помощи тяжело больным, среди них увеличилась смертность, а те, кто еще не умер, чувствуют себя намного хуже.
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/468307
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05.06.2020 13:27 Ответить
Ніхто вас не буде лікувати справжніми ліками безкоштовно, та підключати до ШВЛ без грошей, ви нікому не потрібні, дурники, будуть вам втюхувати фуфломіцини та різне лайно неефективне, яка б тут влада не була, чи то зелюки, що хрюкають в наві, чи порохофіли, чи то жопозиціонери проросіцькі, чи то Бог православний, чи юдейський, чи алах. Бережить себе самі, і не розповсюджуйте байки хрюцьких ботів, що вам нічого хорошого не бажають
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05.06.2020 13:32 Ответить
Этот вирус не страшнее гриппа. Большинство из нас его просто не заметит.
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05.06.2020 13:32 Ответить
Исследования в кливлендском университете показали, что на 96% генетического материала это разновидность гриппа 2003 года. Но это не мешает разгонщикам всемирной паники называть его новым и неизвестным.
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05.06.2020 13:58 Ответить
Гонишь туфту. Это все равно сказать, что ты на 96% генетически похож на дельфина, и утопить тебя в море. Плавай давай, ты же на 96% дельфин. (на самом деле даже больше, чем на 96%, все млекопитающие, включая каких-нибудь экзотических утконосов, генетически сходны между собой больше, чем на 95%)
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05.06.2020 14:10 Ответить
Хочу исправиться - не Кливлендский, а Корнельский университет. Давай изменим понятие с генетического на геномный. Может так тебе будет приятней. Суть не меняется - это рановидность, на 96% совпадения, SARS-CoV-1 - вируса атипичной пневмонии 2003 года.
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05.06.2020 14:31 Ответить
SARS-CoV-1 - тоже коронавирус, к "вирусу гриппа" не имеет никакого отношения. Разные типы. И ещё раз, твой геном на 95% совпадает с геномом дельфина. Иди плавай в море.
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05.06.2020 15:17 Ответить
Поэтому приглашаем в Вел(ю)вет.
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05.06.2020 13:24 Ответить
А ведь фронты борьбы с другими тяжелыми и серьезными заболеваниями оказались оголенными. На тех фронтах людские потери из-за отложенных хирургических операций и жизненно необходимых процедур оказываются существенно большими, чем потери от COVID-19. Жаль, что у нас никто до сих пор не провел исследования, подобного тому, какое было проведено Стэнфордским университетом (выявление истинных причин смерти людей с диагнозом COVID-19). Если бы оно было проведено, то я не удивился бы возможному его выводу: люди умерли не от коронавируса, а с коронавирусом.
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05.06.2020 13:29 Ответить
відпрацьовуєшь фсбшні грошенята?
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05.06.2020 13:34 Ответить
роздупляю таких телепнів як ти. от тобі пора лікувати шизоїдальну параною.
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05.06.2020 13:38 Ответить
Их, как и любых фанатичных и малограмотных сектантов, раздуплять безполезно - они уже зомбированы и не способны самостоятельно мыслить.
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05.06.2020 14:02 Ответить
И главным элементом в раскручивании и поддержании страха у толпы является принудительные маски шоу, которые должно ежедневно и везде наглядно напоминать запуганным обывателям о "смертельном" вирусе поджидающем их за каждым углом. Постоянно внушаемый страх - лучший фон для тоталитарного управления населением и подавления его воли.
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05.06.2020 13:36 Ответить
уже три месяца жду когда хоть один знакомый или знакомые знакомих заболеют на этот невидимый вирус. а **** если за три месяца пандемии 0.001 % инфицированых а сколько из них без симптомов))) что за пандемия это же надувательство реальное.
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05.06.2020 13:41 Ответить
0.06%
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05.06.2020 13:47 Ответить
Это плановая деятельность власти по отключению собственного сознания населения путем ежедневного зомбированию малограмотной толпы страшными для нее цифрами. Реальные факты и статистику в СМИ не допускают. Причем страшилки визуализируются с помощью маски шоу и дистанционных разметок.
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05.06.2020 14:11 Ответить
ще один хрюцький бот підключився, то бажаю тебе отримати цю хворобу та на своїй шкірі спробувати що це таке насправді, мені то ніяк не жалісно, бо ти вражина і того вже заслуговуєш своєю засратой фсбшной пропагандой
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05.06.2020 13:57 Ответить
Ты совсем очумел от страха? Я же тебе вчера уже ответил, что звериный страх и злоба тебя угробят раньше вируса.
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05.06.2020 14:13 Ответить
В азиатских странах намордники на людях - скорее норма, чем исключение. В Японии в поездах на первый взгляд - примерно три четверти людей в масках. А всё потому, что в Японии нет такого понятия, как "больничный" - ты всегда болеешь за свой счет. Поэтому там даже к обычному гриппу относятся вполне серьезно. И нет, Япония не вводила никаких особых ограничений, ни закрывала транспорт, не останавливала работу компаний или школ.
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05.06.2020 14:16 Ответить
Для многих граждан Украины, которые проели за карантин все отложенные деньги: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.
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05.06.2020 14:40 Ответить
Такі, як САША АНОНІМ, або вам свідомо брешуть, або нічого не знають дійсно вагомого, що таке лікування ковідного хворого, що більшисть так званих ШВЛ, це не потрібні при ковіді експертні апарати, а звичайні насоси, від яких важкохворі тільки гинуть безглуздо. Не знають, що процент виживання тих, хто вже попадає до ШВЛ, становить меньше 10 відсотків. Ніхто не знає, що перевертати важкохворих з апаратною оксигенацією потрібно тримати на животі більш ніх 2/3 часу та постійно під наркозом відкачувати рідину з легень. Скільки персоналу може це робити фахово? І це ніяк не стосується скільки тобі років, хоч дитина, хоч старий. І молоді помирають від ковіду так саме, як і люди похилого віку, нема ніякої гарантії, це як так звана "руська рулетка", але не з одним патроном в барабані, а не меньш ніж з трьома з шости
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05.06.2020 13:51 Ответить
Більшість з таких як ти це тупі параноїки, які не знають, що в Україні в 2018 померло 6 тисяч від пневмоній і ніхто не карантинив. Більшість таких як ти це імбіцили без мізків.
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05.06.2020 14:04 Ответить
Прямо, как о зомбированных вирусофобах сказано.
«Новые проблемы возникают из самого факта ее существования. Будучи однажды созданной, она не исчезает, а растет и ширится, начиная делать вещи странные и чудесные»: выходит из строя немыслимыми способами, мешает своей работе, искажает ваше виденье ситуации. Вы начинаете считать, что тот негодный продукт, который она нехотя выдает, - то, что вы хотели от нее получить. После этого можно считать, что система вас поглотила. Вы стали человеком системы». - автор теории системных сбоев Джон Галл
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05.06.2020 14:15 Ответить
Проблема в том, что эти 6 тысяч и так умрут, и в этом году. Не вместо, а вместе. Ну не умеют у нас нормально лечить, если это не банальный насморк ( который и сам пройдет), и если ты не министр или депутат, у тебя огромный шанс просто сдохнуть в коридоре пульмонологического отделения районной или областной больницы.
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05.06.2020 15:12 Ответить
а найважливіше те, є вже доказова підозра, що ті, хто переносить ковід безсимптомно або в легкій формі, не отримують постійного від нього імунітету, бо інфекція стримується не за рахунок генерування антител до вірусу, а тільки за рахунок впливу внутрішних інтерферонів, запас яких не є безмежним, і повторне інфікування може мати місце, так само, як і для не хворівших. Це значить, що є величезна ймовірність повторного захворювання, та вже не в легкій формі
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05.06.2020 14:05 Ответить
Такие предположения уже делались и раньше на основе изучения переболевших корью. Но эти исследования не афишируются, так как могут низвергнуть теорию о всемогуществе всеобщей вакцинации. А это тот будущий громадный куш, который хотят снять с ковид.
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05.06.2020 14:21 Ответить
 
 