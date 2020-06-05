На украинских предприятиях усилится конкуренция за рабочие места, - эксперты
По оценкам специалистов, даже после ослабления карантина и восстановления полноценной работы предприятий, уровень безработицы будет сохраняться высокий.
Об этом сообщает "5 канал", передает Цензор.НЕТ.
Пандемия коронавируса в мире и возвращение трудовых мигрантов из стран Европы кардинально изменили ситуацию на украинском рынке труда. По подсчетам Госслужбы занятости, количество официально зарегистрированных безработных превысило полмиллиона человек. Это вполовину больше, чем годом ранее. И прогнозы неутешительны.
По прогнозам экспертов, значительная часть людей, которые работали за рубежом, в этом году не смогут покинуть страну, потому что в Европе тоже преимущественно избыток рабочей силы. Следовательно конкуренция за рабочие места на украинских предприятиях будет только усиливаться.
По словам финансового аналитика группы ICU Михаил Демкива: "Часть людей не сможет выехать за границу, часть просто побоится искать работу за рубежом".
Критическая ситуация с безработицей и в других странах. По оценкам Международной организации труда, в результате эпидемии в мире в этом году могут пострадать более полутора миллиарда человек, вовлеченных в глобальную экономику.
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просто побоится искать работу за рубежом" ))Источник: https://censor.net/n3200254
Оказывается, безработный теперь это такое рабочее место
Или в Украине резко выросло население на несколько миллионов, что началась конкуренция за 500 тысяч новых созданных рабочих мест или нет никаких новых 500 тыс мест, а наоборот минус 500 тыс рабочих мест