На украинских предприятиях усилится конкуренция за рабочие места, - эксперты

По оценкам специалистов, даже после ослабления карантина и восстановления полноценной работы предприятий, уровень безработицы будет сохраняться высокий.

Об этом сообщает "5 канал", передает Цензор.НЕТ.

Пандемия коронавируса в мире и возвращение трудовых мигрантов из стран Европы кардинально изменили ситуацию на украинском рынке труда. По подсчетам Госслужбы занятости, количество официально зарегистрированных безработных превысило полмиллиона человек. Это вполовину больше, чем годом ранее. И прогнозы неутешительны.

По прогнозам экспертов, значительная часть людей, которые работали за рубежом, в этом году не смогут покинуть страну, потому что в Европе тоже преимущественно избыток рабочей силы. Следовательно конкуренция за рабочие места на украинских предприятиях будет только усиливаться.

По словам финансового аналитика группы ICU Михаил Демкива: "Часть людей не сможет выехать за границу, часть просто побоится искать работу за рубежом".

Критическая ситуация с безработицей и в других странах. По оценкам Международной организации труда, в результате эпидемии в мире в этом году могут пострадать более полутора миллиарда человек, вовлеченных в глобальную экономику.

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