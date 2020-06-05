РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12002 посетителя онлайн
Новости
2 609 18

На украинских предприятиях усилится конкуренция за рабочие места, - эксперты

На украинских предприятиях усилится конкуренция за рабочие места, - эксперты

По оценкам специалистов, даже после ослабления карантина и восстановления полноценной работы предприятий, уровень безработицы будет сохраняться высокий.

Об этом сообщает "5 канал", передает Цензор.НЕТ.

Пандемия коронавируса в мире и возвращение трудовых мигрантов из стран Европы кардинально изменили ситуацию на украинском рынке труда. По подсчетам Госслужбы занятости, количество официально зарегистрированных безработных превысило полмиллиона человек. Это вполовину больше, чем годом ранее. И прогнозы неутешительны.

По прогнозам экспертов, значительная часть людей, которые работали за рубежом, в этом году не смогут покинуть страну, потому что в Европе тоже преимущественно избыток рабочей силы. Следовательно конкуренция за рабочие места на украинских предприятиях будет только усиливаться.

По словам финансового аналитика группы ICU Михаил Демкива: "Часть людей не сможет выехать за границу, часть просто побоится искать работу за рубежом".

Критическая ситуация с безработицей и в других странах. По оценкам Международной организации труда, в результате эпидемии в мире в этом году могут пострадать более полутора миллиарда человек, вовлеченных в глобальную экономику.

Читайте также: Уровень безработицы в Украине по итогам 2020 года может вырасти до 9,4%

безработица (451) работа (599)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
500 000 безработных?
Оказывается, безработный теперь это такое рабочее место
показать весь комментарий
05.06.2020 12:47
+4
Знов буде як в 90-х. Чимось невдоволений - звільняйся. За прохідною стоїть черга таких.
показать весь комментарий
05.06.2020 12:51
+3
наконец то нашлись 500 тищ рабочих мест от Зеленского и Шмигаля)
показать весь комментарий
05.06.2020 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по фиг! там где-то ермак с обещанными новыми рабочими местами на подходе ))))
показать весь комментарий
05.06.2020 12:47 Ответить
улыбнула скрытая в подтексте надежда властей - "часть людей не сможет выехать за границу, часть
просто побоится искать работу за рубежом" ))Источник: https://censor.net/n3200254
показать весь комментарий
05.06.2020 13:16 Ответить
500 000 безработных?
Оказывается, безработный теперь это такое рабочее место
показать весь комментарий
05.06.2020 12:47 Ответить
наконец то нашлись 500 тищ рабочих мест от Зеленского и Шмигаля)
показать весь комментарий
05.06.2020 12:48 Ответить
Скорее в Польше скоро снизится...
показать весь комментарий
05.06.2020 12:48 Ответить
Хуже не будит. ******* канхфетка вкусный
показать весь комментарий
05.06.2020 12:50 Ответить
Знов буде як в 90-х. Чимось невдоволений - звільняйся. За прохідною стоїть черга таких.
показать весь комментарий
05.06.2020 12:51 Ответить
Яка там черга?)))) родич працює в КБП ( Дніпро), переводять на 3 робочі дні, багато втрачає по зп, але він пенсіонер і мешкає поблизу (5 хвилин пішки), то збирається продовжувати працювати, але молодим людям с такою зп краще додому не приходити, особливо коли є діти.
показать весь комментарий
05.06.2020 13:54 Ответить
Серьезно? Кому вы нужны.
показать весь комментарий
05.06.2020 13:04 Ответить
Эпоха нелоха!
показать весь комментарий
05.06.2020 13:05 Ответить
Вот ВОЗ "нарулила" так "нарулила".
показать весь комментарий
05.06.2020 13:09 Ответить
Тут два варианта:
Или в Украине резко выросло население на несколько миллионов, что началась конкуренция за 500 тысяч новых созданных рабочих мест или нет никаких новых 500 тыс мест, а наоборот минус 500 тыс рабочих мест
показать весь комментарий
05.06.2020 13:10 Ответить
Они дают прогноз на уровень безработицы 10 процентов. Ложь. С учетом тех, кто уже выехал из Украины из-за отсутствия этих самых рабочих мест, реальная безработица 20-25 процентов. И это оптимистичная оценка. Это - начало конца.
показать весь комментарий
05.06.2020 14:00 Ответить
Все правильно: сейчас предприятия закрываются, банкротятся, естественно количество безработных увеличивается.
показать весь комментарий
05.06.2020 13:28 Ответить
Но никто за копейки работать не побежит ( наплыва с моногородов нету, так как аренда жилья народу вообще не по карману).
показать весь комментарий
05.06.2020 13:48 Ответить
С такими зарплатами? Конкуренция? Шо вы там курите?
показать весь комментарий
05.06.2020 13:47 Ответить
с какого перепуга конкуренция? будут платить как на на клубнике польши или это влажные фантазии получить халявную рабсилу дешевле уксуса?
показать весь комментарий
05.06.2020 13:49 Ответить
 
 