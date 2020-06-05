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На українських підприємствах посилиться конкуренція за робочі місця, - експерти

На українських підприємствах посилиться конкуренція за робочі місця, - експерти

За оцінками фахівців, навіть після послаблення карантину і відновлення повноцінної роботи підприємств, рівень безробіття зберігатиметься високий.

Про це повідомляє "5 канал", передає Цензор.НЕТ.

Пандемія коронавірусу у світі та повернення трудових мігрантів з країн Європи кардинально змінили ситуацію на українському ринку праці. За підрахунками Дежслужби зайнятості, кількість офіційно зареєстрованих безробітних перевищила півмільйона людей. Це вполовину більше, ніж роком раніше. І прогнози невтішні.

За оцінками фахівців, навіть після послаблення карантинних обмежень та відновлення повноцінної роботи підприємств, рівень безробіття зберігатиметься високий, повідомляє "5 канал".

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За прогнозами експертів, значна частина людей, які працювали за кордоном, цьогоріч не зможуть залишити країну, бо в Європі теж переважно надлишок робочої сили. А відтак конкуренція за робочі місця на українських підприємствах лише посилюватиметься.

За словами фінансового аналітика групи ICU Михайло Демківа: "Частина людей не зможе виїхати за кордон, частина просто побоїться шукати роботу за кордоном".

Критична ситуація з безробіттям і в інших країнах. За оцінками Міжнародної організації праці, внаслідок епідемії у світі цьогоріч можуть постраждати більше півтора мільярда осіб, залучених у глобальній економіці.

Автор: 

безробіття (542) робота (1200)


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Топ коментарі
+4
500 000 безработных?
Оказывается, безработный теперь это такое рабочее место
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05.06.2020 12:47
+4
Знов буде як в 90-х. Чимось невдоволений - звільняйся. За прохідною стоїть черга таких.
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05.06.2020 12:51
+3
наконец то нашлись 500 тищ рабочих мест от Зеленского и Шмигаля)
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05.06.2020 12:48
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по фиг! там где-то ермак с обещанными новыми рабочими местами на подходе ))))
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05.06.2020 12:47 Відповісти
улыбнула скрытая в подтексте надежда властей - "часть людей не сможет выехать за границу, часть
просто побоится искать работу за рубежом" ))Источник: https://censor.net/n3200254
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05.06.2020 13:16 Відповісти
500 000 безработных?
Оказывается, безработный теперь это такое рабочее место
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05.06.2020 12:47 Відповісти
наконец то нашлись 500 тищ рабочих мест от Зеленского и Шмигаля)
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05.06.2020 12:48 Відповісти
Скорее в Польше скоро снизится...
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05.06.2020 12:48 Відповісти
Хуже не будит. ******* канхфетка вкусный
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05.06.2020 12:50 Відповісти
Знов буде як в 90-х. Чимось невдоволений - звільняйся. За прохідною стоїть черга таких.
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05.06.2020 12:51 Відповісти
Яка там черга?)))) родич працює в КБП ( Дніпро), переводять на 3 робочі дні, багато втрачає по зп, але він пенсіонер і мешкає поблизу (5 хвилин пішки), то збирається продовжувати працювати, але молодим людям с такою зп краще додому не приходити, особливо коли є діти.
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05.06.2020 13:54 Відповісти
Серьезно? Кому вы нужны.
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05.06.2020 13:04 Відповісти
Эпоха нелоха!
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05.06.2020 13:05 Відповісти
Вот ВОЗ "нарулила" так "нарулила".
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05.06.2020 13:09 Відповісти
Тут два варианта:
Или в Украине резко выросло население на несколько миллионов, что началась конкуренция за 500 тысяч новых созданных рабочих мест или нет никаких новых 500 тыс мест, а наоборот минус 500 тыс рабочих мест
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05.06.2020 13:10 Відповісти
Они дают прогноз на уровень безработицы 10 процентов. Ложь. С учетом тех, кто уже выехал из Украины из-за отсутствия этих самых рабочих мест, реальная безработица 20-25 процентов. И это оптимистичная оценка. Это - начало конца.
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05.06.2020 14:00 Відповісти
Все правильно: сейчас предприятия закрываются, банкротятся, естественно количество безработных увеличивается.
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05.06.2020 13:28 Відповісти
Но никто за копейки работать не побежит ( наплыва с моногородов нету, так как аренда жилья народу вообще не по карману).
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05.06.2020 13:48 Відповісти
С такими зарплатами? Конкуренция? Шо вы там курите?
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05.06.2020 13:47 Відповісти
с какого перепуга конкуренция? будут платить как на на клубнике польши или это влажные фантазии получить халявную рабсилу дешевле уксуса?
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05.06.2020 13:49 Відповісти
 
 