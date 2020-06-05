На українських підприємствах посилиться конкуренція за робочі місця, - експерти

За оцінками фахівців, навіть після послаблення карантину і відновлення повноцінної роботи підприємств, рівень безробіття зберігатиметься високий.

Про це повідомляє "5 канал", передає Цензор.НЕТ.

Пандемія коронавірусу у світі та повернення трудових мігрантів з країн Європи кардинально змінили ситуацію на українському ринку праці. За підрахунками Дежслужби зайнятості, кількість офіційно зареєстрованих безробітних перевищила півмільйона людей. Це вполовину більше, ніж роком раніше. І прогнози невтішні.

За оцінками фахівців, навіть після послаблення карантинних обмежень та відновлення повноцінної роботи підприємств, рівень безробіття зберігатиметься високий, повідомляє "5 канал".

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За прогнозами експертів, значна частина людей, які працювали за кордоном, цьогоріч не зможуть залишити країну, бо в Європі теж переважно надлишок робочої сили. А відтак конкуренція за робочі місця на українських підприємствах лише посилюватиметься.

За словами фінансового аналітика групи ICU Михайло Демківа: "Частина людей не зможе виїхати за кордон, частина просто побоїться шукати роботу за кордоном".

Критична ситуація з безробіттям і в інших країнах. За оцінками Міжнародної організації праці, внаслідок епідемії у світі цьогоріч можуть постраждати більше півтора мільярда осіб, залучених у глобальній економіці.