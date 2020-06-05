На українських підприємствах посилиться конкуренція за робочі місця, - експерти
За оцінками фахівців, навіть після послаблення карантину і відновлення повноцінної роботи підприємств, рівень безробіття зберігатиметься високий.
Про це повідомляє "5 канал", передає Цензор.НЕТ.
Пандемія коронавірусу у світі та повернення трудових мігрантів з країн Європи кардинально змінили ситуацію на українському ринку праці. За підрахунками Дежслужби зайнятості, кількість офіційно зареєстрованих безробітних перевищила півмільйона людей. Це вполовину більше, ніж роком раніше. І прогнози невтішні.
За оцінками фахівців, навіть після послаблення карантинних обмежень та відновлення повноцінної роботи підприємств, рівень безробіття зберігатиметься високий, повідомляє "5 канал".
За прогнозами експертів, значна частина людей, які працювали за кордоном, цьогоріч не зможуть залишити країну, бо в Європі теж переважно надлишок робочої сили. А відтак конкуренція за робочі місця на українських підприємствах лише посилюватиметься.
За словами фінансового аналітика групи ICU Михайло Демківа: "Частина людей не зможе виїхати за кордон, частина просто побоїться шукати роботу за кордоном".
Критична ситуація з безробіттям і в інших країнах. За оцінками Міжнародної організації праці, внаслідок епідемії у світі цьогоріч можуть постраждати більше півтора мільярда осіб, залучених у глобальній економіці.
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просто побоится искать работу за рубежом" ))Источник: https://censor.net/n3200254
Оказывается, безработный теперь это такое рабочее место
Или в Украине резко выросло население на несколько миллионов, что началась конкуренция за 500 тысяч новых созданных рабочих мест или нет никаких новых 500 тыс мест, а наоборот минус 500 тыс рабочих мест