Рада создала ВСК по защите прав инвесторов

Верховная Рада приняла проект Постановления о создании Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за соответствующее решение проглосовали 319 нардепов.

Временная специальная комиссия создается с целью обеспечения формирования и реализации государственной политики по вопросам создания условий для инвестиционной деятельности в Украине и защиты прав и свобод инвесторов, осуществление сбора и анализа информации о случаях нарушения прав бизнеса органами государственной власти Украины, в том числе, которые носят системный характер, осуществления анализа существующего состояния инвестиционной привлекательности Украины и выявление факторов, препятствующих его улучшению, осуществления анализа уровня законодательной защиты прав и свобод бизнеса и обеспечения подготовки предложений о внесении изменений в законодательные акты относительно усиления защиты прав бизнеса, с целью создания условий для развития инвестиционной деятельности в малый и средний бизнес в Украине, оперативного, в пределах полномочий, реагирования на случаи нарушения прав бизнеса со стороны представителей государственной власти и органов местного самоуправления, разработки изменений в законодательство, расширения парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурам, сотрудничества с органами местного самоуправления для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций в регионах Украины.

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