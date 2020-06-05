Рада створила ТСК із захисту прав інвесторів

Верховна Рада затвердила проєкт Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосували 319 нардепів.

Тимчасова спеціальна комісія створюється з метою забезпечення формування і реалізації державної політики з питань створення умов для інвестиційної діяльності в Україні та захисту прав і свобод інвесторів, здійснення збору і аналізу інформації про випадки порушення прав бізнесу органами державної влади України, в тому числі, які мають системний характер, здійснення аналізу існуючого стану інвестиційної привабливості України та виявлення чинників, що перешкоджають його поліпшенню, здійснення аналізу рівня законодавчого захисту прав і свобод бізнесу і забезпечення підготовки пропозицій про внесення змін до законодавчих актів щодо посилення захисту прав бізнесу, з метою створення умов для розвитку інвестиційної діяльності в малий і середній бізнес в Україні, оперативного, в межах повноважень, реагування на випадки порушення прав бізнесу з боку представників державної влади і органів місцевого самоврядування, розробки змін у законодавство, розширення парламентського співробітництва з бізнес-асоціаціями та профільними структурами, співпраці з органами місцевого самоврядування для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій в регіонах України.

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