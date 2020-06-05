Вакарчук всю неделю не был в Раде, потому что решает семейные дела, - "Голос"
Во фракции "Голос" объяснили отсутствие их коллеги Святослава Вакарчука на заседаниях Верховной Рады на этой пленарной неделе.
Об этом рассказали в пресс-службе "Голоса" в комментарии Цензор.НЕТ.
"Святослав всю неделю не был в Раде и сейчас не в Киеве. Он занимается решением семейных дел", - рассказали в пресс-службе политсилы.
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- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.(с)
Займусь семейными делами.
може з цим пов'язано.
а нам простым смертным избирателям что с того...?
А там - работы непочатый край.
звідки нам знати.
кожна людина по своєму переживає горе.
Эй!, - мудрый и простой украинский нарид, как думаешь почему...?