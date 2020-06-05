Вакарчук всю неделю не был в Раде, потому что решает семейные дела, - "Голос"

Во фракции "Голос" объяснили отсутствие их коллеги Святослава Вакарчука на заседаниях Верховной Рады на этой пленарной неделе.

Об этом рассказали в пресс-службе "Голоса" в комментарии Цензор.НЕТ.

"Святослав всю неделю не был в Раде и сейчас не в Киеве. Он занимается решением семейных дел", - рассказали в пресс-службе политсилы.

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