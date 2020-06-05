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Вакарчук всю неделю не был в Раде, потому что решает семейные дела, - "Голос"

Вакарчук всю неделю не был в Раде, потому что решает семейные дела, -

Во фракции "Голос" объяснили отсутствие их коллеги Святослава Вакарчука на заседаниях Верховной Рады на этой пленарной неделе.

Об этом рассказали в пресс-службе "Голоса" в комментарии Цензор.НЕТ.

"Святослав всю неделю не был в Раде и сейчас не в Киеве. Он занимается решением семейных дел", - рассказали в пресс-службе политсилы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука, - "слуга народа" Верещук

Автор: 

Вакарчук Святослав (353) ВР (29230) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+26
С завтрашнего дня тоже на работу ходить перестану.
Займусь семейными делами.
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05.06.2020 13:30
+15
доходився в політику. хата на кота оказалась в заповіті переписаной.
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05.06.2020 13:29
+10
Поховаєш когось із рідних - займешся
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05.06.2020 13:47
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Правила форума Совет форумчан
доходився в політику. хата на кота оказалась в заповіті переписаной.
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05.06.2020 13:29 Ответить
він на люстрі під стелею весь цей час провисів...василь рибніков вже написав про це
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05.06.2020 13:33 Ответить
надпозиція
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05.06.2020 13:56 Ответить
- Варвара, - тянул он, - слушай, Варвара!
- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.(с)
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05.06.2020 13:59 Ответить
С завтрашнего дня тоже на работу ходить перестану.
Займусь семейными делами.
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05.06.2020 13:30 Ответить
Поховаєш когось із рідних - займешся
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05.06.2020 13:47 Ответить
да вы батенька просто дурак
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05.06.2020 14:03 Ответить
Свинья, удали свой высер, если у тебя тоже из близких ктото умрет то перестань ходить. Деньги как и Бутусову не пахнут за что комментить такую гниль?
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05.06.2020 14:04 Ответить
У вас потрясающий интеллект, вот только пользоваться им не научились.
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05.06.2020 14:46 Ответить
в нього батько не так давно помер.
може з цим пов'язано.
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05.06.2020 13:30 Ответить
В такому випадку кажуть, з якої причини попереджають, чи це так прості смертні роблять, а він до них не відноситься? Він на виборчій посаді.
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05.06.2020 13:32 Ответить
Ну так він і попередив Апарат ВР, взяв відпустку за свій рахунок. Чи тебе мав попередити?
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05.06.2020 13:48 Ответить
думаете на его смерть новую песню сочиняет, да?
а нам простым смертным избирателям что с того...?
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05.06.2020 13:34 Ответить
новая пестня! про нещастный нарид=)
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05.06.2020 13:37 Ответить
Ні, він складає пісню на смерть твоїх мозкових звивин, ти, дурепо.
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05.06.2020 13:49 Ответить
У вас потрясающий интеллект, вот только пользоваться им не научились.
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05.06.2020 14:47 Ответить
Решил налоги уплатить.
А там - работы непочатый край.
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05.06.2020 13:34 Ответить
Близько до серця прінял - довго із запою не виходить
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05.06.2020 13:51 Ответить
може і так.
звідки нам знати.
кожна людина по своєму переживає горе.
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05.06.2020 13:53 Ответить
угу.. переживає він
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05.06.2020 14:07 Ответить
Він чхав на людей і роботу.
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05.06.2020 13:31 Ответить
Хабарів треба набратися.. Треба ж партію утримувати!
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05.06.2020 13:32 Ответить
певцы, танцоры, клоуны почему то не очень справляются с написанием законов и гос.управлением....
Эй!, - мудрый и простой украинский нарид, как думаешь почему...?
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05.06.2020 13:32 Ответить
то чому тут живеш?
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05.06.2020 13:33 Ответить
Може всьо...
Вакарчук всю неделю не был в Раде, потому что решает семейные дела, - "Голос" - Цензор.НЕТ 6245
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05.06.2020 13:33 Ответить
як можна, в нього батько нещодавно помер
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05.06.2020 13:35 Ответить
4 апреля умер. А сегодня 5 июня. А он все не работает.
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05.06.2020 13:38 Ответить
40 дней - слышали?
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05.06.2020 14:05 Ответить
Тогда 62 дня ?
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05.06.2020 14:21 Ответить
считать умеем, зачЬОт
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05.06.2020 15:19 Ответить
ну так что? всем отпуск давать на 40 дней оплачиваемый? зарплату-то ему начисляют?
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05.06.2020 14:52 Ответить
ем отпуск давать на 40 дней оплачиваемы ... Да-да и так скромненько в Оман или Турцию
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05.06.2020 15:18 Ответить
Правда ваша, батько помер 4 квітня так що навряд чи
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05.06.2020 13:39 Ответить
слава богу шо це мурло вдруг не стало президентом... тут бі цього пережити..
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05.06.2020 13:33 Ответить
се6мейные проблемы это для русни петь в голос =)
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05.06.2020 13:34 Ответить
Зате твої - це смоктати цюцюрку у Портнова.
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05.06.2020 13:49 Ответить
корпоративчики бацает.....)))
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05.06.2020 13:34 Ответить
Ой, какие там у него семейные дела? Разве что наследство оформляет.
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05.06.2020 13:34 Ответить
спадщину оформляють після 6 місяців з дня смерті спадкодавця
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05.06.2020 13:54 Ответить
я вас умоляю)
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05.06.2020 14:06 Ответить
Вакарчук всю неделю не был в Раде, потому что решает семейные дела, - "Голос" - Цензор.НЕТ 9925
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05.06.2020 13:37 Ответить
Что это за дела такие, Рада и так всю весну практически не работала.
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05.06.2020 13:38 Ответить
уже 2 месяца как папа помер. у всех умирают родители. это не причина.
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05.06.2020 13:40 Ответить
И 2 месяца как овдовела его пожилая мать, к которой он раньше не мог приехать из-за карантина. И да, свежеиспеченные пожилые вдовы - это киборги, у которых со здоровьем в принципе ничего не может произойти. Мало ли зачем сыну понадобилось срочно рвануть к матери в другой город... Озаботились блин, трудоголики.
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05.06.2020 13:53 Ответить
блин, почему все должны работать, а это мурло сидит с мамой? почти у всех есть мамы и у многих умирают папы. у меня тоже умер когда-то отец. три дня мне давали на свой счет.
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05.06.2020 14:55 Ответить
Размножается?
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05.06.2020 13:40 Ответить
йа теж якось з любовніцою на тиждень загуляв
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05.06.2020 13:49 Ответить
У Голоса самая высокая посещаемость среди всех партий, вопрос не в Вакарчуке а в том что их выгодно щимить всем гнилым сми олигархов от кремляди дп олигархопатриотов, потому что Голос работает за наколотые штатовские печеньки и гранты чему я рад.
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05.06.2020 13:56 Ответить
хорошая работа - решай свои дела, а зарплата капает
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05.06.2020 13:58 Ответить
У Славы умер отец, голос партия с самой высокой посейщаемостью, но порохне и зебилам пакую вообще, студентам долбббам деньги не пахнут.
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05.06.2020 13:59 Ответить
Третий месяц пошел со дня смерти - вряд ли в этом дело ....
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05.06.2020 14:17 Ответить
Бутусову похер смерть близких, за 3 копейки как ЛОМ проститутка наштампует антипиар хоть на теме смерти родственников, хоть на что топало. Помойка сраная.
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05.06.2020 14:01 Ответить
а хто сьогодні модерує? на скількі хвилин можна розраховувати?
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05.06.2020 14:04 Ответить
шо? опять с пинчуком поссорились?
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05.06.2020 14:47 Ответить
Только в нашей Украине люди поддерживают тех, кто работает на Сороса, т. е. на разрушение государства. Что, впрочем и неудивительно, т. к. дураков у нас всегда хватало.
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05.06.2020 15:51 Ответить
Бабло на партию спустил, нужно фанеру записать, готовиться к местным выборам.
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05.06.2020 16:37 Ответить
 
 