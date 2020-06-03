Если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука, - "слуга народа" Верещук
Народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что министра внутренних дел Арсена Авакова нельзя отправлять в отставку, потому что это вопрос национальной безопасности.
Об этом она сказала журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы не можем отправить в отставку такого человека не потому, что он Аваков, а потому, что он министр внутренних дел, мы шестой год в войне, и это вопрос национальной безопасности", - сказала Верещук.
"Если предлагают (фракция "Голос". - Ред.) Авакова в отставку в пятницу, когда будет его отчет, сразу пусть предложат кандидатуру. Более того - пусть возьмут на себя ответственность, чтобы предложенная ими кандидатура была из их рядов. Пусть господин Вакарчук станет министром внутренних дел, и тогда они будут говорить о том, как должна выглядеть реформа внутренних дел", - добавила Верещук.
Также на Цензор.НЕТ: За день в Раде собрали 47 голосов за отставку Авакова. ДОКУМЕНТ
По словам нардепа "Голоса" Ярослава Юрчишина, его политсила готова представить "с десяток" достойных кандидатов на пост глав МВД. Озвучить их имена он согласился только после отставки Авакова.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова.
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вот когда Верещучку отымеют всем райотделом,а потом черноротая Мосейчучка запилит об этом подробный отчет на всю страну - тогда ей и Яременко шерифом покажется..
Источник: https://censor.net/n3199696
Да, она, судя по вот этому тексту, уже давно на содержании.
Это же надо, как прогибается, чувствуется практика, богатый опыт.
Источник: https://censor.net/n3199696
Лицемеры.
Министора обороны и главу РНБО вы поменяли на хрен знает что на шестой год войны.
Не все же готовы уподобляться зеленым, назначая квартальных в силовые ведомства.
Спора не было. Было дополнение к предыдущему комменту.
Может Верещук не знает, что седьмой год войны?
Кто-же тогда более года "наживается на войне" ((c) ЮВТ и Зелемойский) и кто - "партия войны" ((c) ЮВТ и Зелемойский)?
Это же сколько министров здравоохранения сменится до конца каденции "бубочки" (если дотянет до победного конца, конечно), и не сосчитать.
А ведь макароновирус - это не ведомство Авакова, ушерб от которого Украине не сравнить с ущербом от самоизоляции. На фоне экономических потерь от макароновируса, потери, нанесенные Аваковым - это так, "утрушка и усушка". И ничего, министров здравоохранения меняют, несмотря на публикации об ужасах макароновирусе и макароновирусе только. Почитаешь СМИ: куда там "ихтамнеты" по сравнению с макароновирусом, вот он, главный враг...
Но однако это не мешает Слугам Народа менять министров здравоохранения, как перчатки, и ничего - живут, не перезаразились.
Той, видимо, маска из сетки говорить мешает.
Ну і як завжди - перекладання своєї відповідальності на інших, куди ж без цього?!
Якщо в когось виникне питання "А до чого тут ЗЕ!", то відповім: ця депутатка від "СН", а головою цього сбориська "прафесіаналав" є той самий ЗЕ!
Называть клоуна-недоучку главнокомандующим можете, значит, сможете и все остальное!
В парламенте нет патриотических фракций. И это не удивительно. У нас и в президенты и в парламент официально идут через огромный, до дикости самый большой в мире, избирательный денежный залог. И это при самом бедном народе в Европе. Всех их во власть направляют миллиардеры и мультимиллионеры, выделяя им деньги на залог. После каждого народного майдана проходят олигархические выборы.
Простите, мы погорячились!
Только глупые и безответственные люди могли о Вас плохо подумать!
Простите, еще раз, если сможете!
Наверное зебилам жесткого секса в жизни не хватает...
А этот момент все ближе...
Ах, третий идет?
И только не говорите нам тут, что здравоохранение не идет в сравнение с силовыми министерставми, и помому министра менять можнА, если бы это было именно так, то мы бы не видели сообщений о макароновирусе, снова о макароновирусе и только о нем же хотя бы на данном ресурся.
Напоминаю мадам нардепше, что за Лаврентия Берию его сослуживцы не вступились почему-то, никто не выташил из галифе ливарюционные ливарверты и не стрельнул в защиту своего начальника. Я вот не понимаю, что это они так то? Неужто вместо соседних нар решили продвинуться на более высокие посты после чистки органов от друзей Лаврентия?
Может Аваков то, что нужно для уЗеленских, ведь ЮВТ перед выборами так его отбелила, что я удивлён, что его икон нет...
Правильно буде не "заявила" , а "заверещала"😜. Виправте будь ласка.
Продажный человек Вакарчук.
Утром деньги - вечером стулья, мать вашу!
Таку країну втратили.
Воррр должен сидеть! (с)
Що є причиною аналогічної поведінки поліції в Україні якщо відомо, що знущаються тут не над неграми?