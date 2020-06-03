"Если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука, - "слуга народа" Верещук"

Народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что министра внутренних дел Арсена Авакова нельзя отправлять в отставку, потому что это вопрос национальной безопасности.

Об этом она сказала журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы не можем отправить в отставку такого человека не потому, что он Аваков, а потому, что он министр внутренних дел, мы шестой год в войне, и это вопрос национальной безопасности", - сказала Верещук.

"Если предлагают (фракция "Голос". - Ред.) Авакова в отставку в пятницу, когда будет его отчет, сразу пусть предложат кандидатуру. Более того - пусть возьмут на себя ответственность, чтобы предложенная ими кандидатура была из их рядов. Пусть господин Вакарчук станет министром внутренних дел, и тогда они будут говорить о том, как должна выглядеть реформа внутренних дел", - добавила Верещук.

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По словам нардепа "Голоса" Ярослава Юрчишина, его политсила готова представить "с десяток" достойных кандидатов на пост глав МВД. Озвучить их имена он согласился только после отставки Авакова.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова.