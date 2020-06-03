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Если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука, - "слуга народа" Верещук

Если

Народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что министра внутренних дел Арсена Авакова нельзя отправлять в отставку, потому что это вопрос национальной безопасности.

Об этом она сказала журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы не можем отправить в отставку такого человека не потому, что он Аваков, а потому, что он министр внутренних дел, мы шестой год в войне, и это вопрос национальной безопасности", - сказала Верещук.

"Если предлагают (фракция "Голос". - Ред.) Авакова в отставку в пятницу, когда будет его отчет, сразу пусть предложат кандидатуру. Более того - пусть возьмут на себя ответственность, чтобы предложенная ими кандидатура была из их рядов. Пусть господин Вакарчук станет министром внутренних дел, и тогда они будут говорить о том, как должна выглядеть реформа внутренних дел", - добавила Верещук.

Также на Цензор.НЕТ: За день в Раде собрали 47 голосов за отставку Авакова. ДОКУМЕНТ

По словам нардепа "Голоса" Ярослава Юрчишина, его политсила готова представить "с десяток" достойных кандидатов на пост глав МВД. Озвучить их имена он согласился только после отставки Авакова.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова и министра здравоохранения Степанова.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Вакарчук Святослав (353) отставка (3150) Голос партия (499) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+31
"Мы не можем отправить в отставку такого человека не потому, что он Аваков, а потому, что он министр внутренних дел, мы шестой год в войне, и это вопрос национальной безопасности", - сказала Верещук.

Источник: https://censor.net/n3199696

Лицемеры.
Министора обороны и главу РНБО вы поменяли на хрен знает что на шестой год войны.
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03.06.2020 11:15
+26
Очередная прислуга урода показывает свою тупость
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03.06.2020 11:15
+24
100%
вот когда Верещучку отымеют всем райотделом,а потом черноротая Мосейчучка запилит об этом подробный отчет на всю страну - тогда ей и Яременко шерифом покажется..
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03.06.2020 11:23
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Из Вакарчука такой начальник как из меня испанский лётчик.
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03.06.2020 11:12 Ответить
100%
вот когда Верещучку отымеют всем райотделом,а потом черноротая Мосейчучка запилит об этом подробный отчет на всю страну - тогда ей и Яременко шерифом покажется..
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03.06.2020 11:23 Ответить
"Народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что министра внутренних дел Арсена Авакова нельзя отправлять в отставку, потому что это вопрос национальной безопасности"
Источник: https://censor.net/n3199696

Да, она, судя по вот этому тексту, уже давно на содержании.
Это же надо, как прогибается, чувствуется практика, богатый опыт.
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03.06.2020 12:21 Ответить
Нашальникэ, крепкий хозяйственик анальному рабу нужен.. 'потужный' как Аваков, аваков же лучше Вакарчука, да ботня?
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03.06.2020 11:27 Ответить
почему Вакарчука вдруг?, тебя Верещук))
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03.06.2020 11:13 Ответить
А чого взагалі Зе і його партія "прислуги путіна" йшли до влади , якщо в них НЕ МАЄ Державотворців і професійних фахівців на відповідні посади ???
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03.06.2020 12:13 Ответить
також пазл)
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03.06.2020 12:14 Ответить
"Мы не можем отправить в отставку такого человека не потому, что он Аваков, а потому, что он министр внутренних дел, мы шестой год в войне, и это вопрос национальной безопасности", - сказала Верещук.

Источник: https://censor.net/n3199696

Лицемеры.
Министора обороны и главу РНБО вы поменяли на хрен знает что на шестой год войны.
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03.06.2020 11:15 Ответить
При чем тут Вакарчук?
Не все же готовы уподобляться зеленым, назначая квартальных в силовые ведомства.
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03.06.2020 11:18 Ответить
Порохоботы вижу уже сами с собой спорят,так гляди скоро сами себя оскорблять будут 😂
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03.06.2020 11:22 Ответить
опусу с галюнами лючше проходить мимо.
Спора не было. Было дополнение к предыдущему комменту.
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03.06.2020 11:24 Ответить
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03.06.2020 11:34 Ответить
Ты-то, зеб, услышал на рояль от уЗеленских, что шестой год войны или ещё не понял?
Может Верещук не знает, что седьмой год войны?
Кто-же тогда более года "наживается на войне" ((c) ЮВТ и Зелемойский) и кто - "партия войны" ((c) ЮВТ и Зелемойский)?
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03.06.2020 11:53 Ответить
Да им менять не привыкать, третий(!) Министр Здравоохранения за год(!), третий(!).
Это же сколько министров здравоохранения сменится до конца каденции "бубочки" (если дотянет до победного конца, конечно), и не сосчитать.
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03.06.2020 12:23 Ответить
Третьего министра здарвоохранения сменили - и ничего, не проблема.
А ведь макароновирус - это не ведомство Авакова, ушерб от которого Украине не сравнить с ущербом от самоизоляции. На фоне экономических потерь от макароновируса, потери, нанесенные Аваковым - это так, "утрушка и усушка". И ничего, министров здравоохранения меняют, несмотря на публикации об ужасах макароновирусе и макароновирусе только. Почитаешь СМИ: куда там "ихтамнеты" по сравнению с макароновирусом, вот он, главный враг...
Но однако это не мешает Слугам Народа менять министров здравоохранения, как перчатки, и ничего - живут, не перезаразились.
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03.06.2020 12:29 Ответить
Не можемо, бо замість нього єрмаг призначить якогось відверто проросійського типа.
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03.06.2020 15:16 Ответить
Аваков, що вже давно охороняє за гроші громадян-платників податків України Портнова, а тепер ще й Гордона, такий самий як його клієнти.
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03.06.2020 15:30 Ответить
Очередная прислуга урода показывает свою тупость
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03.06.2020 11:15 Ответить
Да уж, перехватила эстафетную палочку у Лизы Богуцкой.
Той, видимо, маска из сетки говорить мешает.
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03.06.2020 11:18 Ответить
А що розумного може запропонувати ця Верещачя куряча дупка з ЗЕленого болота? Ну якщо ще більшу дурь... бо "дурі" там як того ж зеленого лайна.
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03.06.2020 11:21 Ответить
Вся ВР это черти на службе проросийского олигархата
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03.06.2020 11:16 Ответить
Какого именно?
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03.06.2020 11:55 Ответить
министра Обороны и Секретаря СНБО без проблем меняли же, по вопросам нац безопасности, да и не один раз еще... нет логики в твоем заявлении, Верещук
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03.06.2020 11:16 Ответить
А ось і позиція найвеличнішого... Точніше вкидання його позиції через цю ТП. Зара буде відслідковуватись реакція на цей вкид, а потім, якщо реакція буде негативною, буде як завжди: "ви нас не так зрозуміли", "слова вирвані з контексту" і т.п...
Ну і як завжди - перекладання своєї відповідальності на інших, куди ж без цього?!
Якщо в когось виникне питання "А до чого тут ЗЕ!", то відповім: ця депутатка від "СН", а головою цього сбориська "прафесіаналав" є той самий ЗЕ!
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03.06.2020 11:17 Ответить
Опоньки, это почему это не можете "такова чилавека" в отставку?!
Называть клоуна-недоучку главнокомандующим можете, значит, сможете и все остальное!
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03.06.2020 11:17 Ответить
Вакарчук это такая же шлюшка в руках олигархов как и Зэ с Пэ
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03.06.2020 11:19 Ответить
Расскажи - каких олигархов? Не того-ли, что вернулся при Зелемойском в Украину и получил преференции?
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03.06.2020 11:59 Ответить
Правильно говорите. Голос финансируется спекулятивной фирмой Dragon Capital и ее сотрудником - инвестиционным банкиром Фурсой, ярым сторонником дерибана земли. Депутаты Голоса наполовину состоят из сотрудников и сотрудниц Dragon Capital.
В парламенте нет патриотических фракций. И это не удивительно. У нас и в президенты и в парламент официально идут через огромный, до дикости самый большой в мире, избирательный денежный залог. И это при самом бедном народе в Европе. Всех их во власть направляют миллиардеры и мультимиллионеры, выделяя им деньги на залог. После каждого народного майдана проходят олигархические выборы.
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03.06.2020 14:27 Ответить
ВЕРЕЩУК проВЕРЕЩАЛА...Господи, яке ж воно ТУПЕ!!!
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03.06.2020 11:21 Ответить
Чим співак гірший за кловуна?
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03.06.2020 11:22 Ответить
Тем что не Бенин и не будет крышевать гниль. Недопустимнепростим.
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03.06.2020 11:28 Ответить
Он будет крышевать другую гниль. В парламент он направлен спекулятивной фирмой Dragon Capital, которая его финансирует.
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03.06.2020 14:31 Ответить
Ботня Бени и Стеця жалкая, она будет защищать Авакова, пробивая очередное дно. Отсутствие коголибо на посту было бы лучше чем дерибаны и крышевание со стороны Авакова, Вакарчук по сравнению с ним, имеет морально этические качества и попросту делал бы реформы и перестал бы пилить, но вам же, нищебродам платят за то чтобы какогото мудака от Бени, Пороха или пукина туда всунуть.
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03.06.2020 11:24 Ответить
А кто был от Пороха министром внутренних дел, зеб?
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03.06.2020 12:40 Ответить
Какое еще у него моральное право если он и его фракция проголосовали за дерибан земли. А проголосовали так как его финансирует Фурса - ярый сторонник дерибана земли.
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03.06.2020 14:35 Ответить
Сивохо нормальный чувак для этой должности
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03.06.2020 11:24 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8e%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80.html «Слуга народа» Павлюк выиграл в лотерею миллион: Ляшко нервно курит в сторонке Июнь 2, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8e%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80.html#comments Комментарии: 3 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8e%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80.html Если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 1762 Народный депутат Максим Павлюк подал декларацию о доходах за 2019 год. Он племянник известного бизнесмена, «смотрящего» за западной таможней Украины и руководителя штаба Зе-команды на президентских выборах Ильи Павлюка, потому им интересуются.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8e%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80.html#more-104879 Читать далее
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03.06.2020 11:24 Ответить
Чего то порохоидиотам нравился Аваков, а теперь нет.
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03.06.2020 11:27 Ответить
Арсен Борисович!
Простите, мы погорячились!
Только глупые и безответственные люди могли о Вас плохо подумать!
Простите, еще раз, если сможете!
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03.06.2020 11:27 Ответить
Пошутила, клоунесса? Так вот Вакарчук был бы лучше Авакова, если такая умная то пусть зелень его поддержит... но зассыт же, Вакарчук их защищать и гноть ветеранов не будет.
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03.06.2020 11:31 Ответить
Самое время тебе рассказать, антипорохобот, про то, как Порошенко гноил ветеранов.
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03.06.2020 12:41 Ответить
Народный депутат от "Слуги народа" Роман https://nash.live/rus/news/politics/nardep-ot-sluhi-naroda-ivanisov-sidel-za-iznasilovanie-no-byl-pomilovan-kuchmoj-dokument.html Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней. Вопросов больше не имеем. Слуги ипут хозяев, ура революция состоялась.
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03.06.2020 11:34 Ответить
Иванисов был еще заместителем коменданта майдана. А судимость у него сняли так как он всегда был мажором.
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03.06.2020 14:39 Ответить
Рhttps://zn.ua/politics/rada-vybrala-slugu-naroda-chlenom-komiteta-po-voprosam-svobody-slova-356326_.html ада выбрала "слугу народа" членом комитета по вопросам свободы слова ,представители советского народа Украины сейчас у власти.и что они могут хорошего предложить в СВОБОДЕ СЛОВА?...помню год назад в Польше был опрос украинцев заробитчан,,(которые в основном выходцы с юго востока Украины,бывшая сталинская обл),...вопрос был ..КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К БАНДЕРЕ?
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03.06.2020 11:34 Ответить
а яжели "Голос" предложет Деканонидзе или Згуладзе приглазить ,так же как был Михо "служивым" приглашен ...??
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03.06.2020 11:37 Ответить
"Если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука, - "слуга народа" Верещук" - в 95 квартале придурки закончились или среди "слуг народа" больные на голову?
Якщо "Голос" хоче відставки Авакова, то нехай запропонує свою кандидатуру, наприклад, Вакарчука, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8389
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03.06.2020 11:47 Ответить
Для "слуг" краще Стефанчука або Юзика, вони ж такі непохитні.
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03.06.2020 11:56 Ответить
шкура аваковская
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03.06.2020 12:05 Ответить
На Голос и на ЕС вообще не нужно обращать внимания, хорошего они ничего не предложат.
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03.06.2020 12:08 Ответить
Крысчанин, а ты что предлагаешь?
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03.06.2020 12:43 Ответить
Не. Ну а чо. ЗЕбилам нравятся полицейские насильники и министр, крышующий это.
Наверное зебилам жесткого секса в жизни не хватает...
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03.06.2020 12:17 Ответить
От що вміють, плісняві, те вміють. Начебто, зробило пропозицію, а насправді прогавкало про незамінність авакова і спробувало вкусити Вакарчука. Фу. Яке ж воно мерзенне, тупе, самовпевнене і самозакохане
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03.06.2020 12:18 Ответить
Это до тех пор пока ее же быдло-электорат при пристроился к ее щели с очевидными намерениями.
А этот момент все ближе...
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03.06.2020 12:20 Ответить
Ну президента ж на клоуна поменяли. Почему не поменять министра на певца?
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03.06.2020 12:18 Ответить
Эй, мадам нардепша, скажите пожалуйста, а сколько у вас за год сменилось министров здаравоохранения?
Ах, третий идет?
И только не говорите нам тут, что здравоохранение не идет в сравнение с силовыми министерставми, и помому министра менять можнА, если бы это было именно так, то мы бы не видели сообщений о макароновирусе, снова о макароновирусе и только о нем же хотя бы на данном ресурся.
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03.06.2020 12:25 Ответить
Черговий незамінний...
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03.06.2020 12:27 Ответить
"Если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука, - "слуга народа" Верещук"

Напоминаю мадам нардепше, что за Лаврентия Берию его сослуживцы не вступились почему-то, никто не выташил из галифе ливарюционные ливарверты и не стрельнул в защиту своего начальника. Я вот не понимаю, что это они так то? Неужто вместо соседних нар решили продвинуться на более высокие посты после чистки органов от друзей Лаврентия?
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03.06.2020 12:32 Ответить
Вообще-то когда начали говорить об отставке должна уже быть кандидатура нового министра и конспект его предложений по реформированию этой конюшни. Иначе получается совсем как в деревне дураков - выкопали колодец на главной площади и не знают куда девать оставшуюся землю. Сработало предложение вырыть рядом другой точно такой же колодец и засыпать туда эту землю...
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03.06.2020 12:32 Ответить
Когда меняли Гетмана на клоуна таких рассуждений не было слышно...
Может Аваков то, что нужно для уЗеленских, ведь ЮВТ перед выборами так его отбелила, что я удивлён, что его икон нет...
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03.06.2020 12:46 Ответить
Какой на хрен Хетьман - барыга хитрожопый! Потому и выскочил клоун наверх...
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03.06.2020 12:50 Ответить
За сколько продалась ВЕРЕЩУК!! Вроде хорошо начала в 2019 г, а теперь опять лижешь сапоги или пятки Зеленскому!!!
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03.06.2020 13:01 Ответить
тобто, міністра оборони можна звільнити, а також начальника генштабу і командувачів родів військ. А, млять, міністра внутрішніх справ звільнити не можно, ато путін нападьот?
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03.06.2020 13:21 Ответить
"...Народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук заявила..."

Правильно буде не "заявила" , а "заверещала"😜. Виправте будь ласка.
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03.06.2020 13:30 Ответить
А что,из Вакарчука получился бы достойный министр внутренних дел."Голосу" надо соглашаться.,проверить так сказать Верещук на "слабо".И не страшно,что Вакарчук ментом ни когда не был.Главное какой он человек.Аваков, насколько я знаю, то же не мент и не был им никогда.
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03.06.2020 14:20 Ответить
В Вакарчуке ничего хорошего нет. Например они проголосовали за дерибан народной земли олигархами. И не удивительно. Голос финансируется спекулятивной фирмой Dragon Capital и ее сотрудником - инвестиционным банкиром Фурсой, ярым сторонником дерибана земли. Депутаты Голоса наполовину состоят из сотрудников и сотрудниц Dragon Capital.
Продажный человек Вакарчук.
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03.06.2020 14:45 Ответить
Ну это Ваше мнение,личное.Судя из Вашего мнения,Вакарчук плохой только потому,что он проголосовал закон о запуске рынка земли.Если это все,то Вы меня не убедили.В 99% стран мира этот рынок земли уже давно существует.Может поэтому в этих странах землю и не воруют как у нас.И что не так с Dragon Capital?Подскажите,может я не знаю.Может они агент кремля,или занимаются наркотрафиком?
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04.06.2020 06:49 Ответить
Пани Ирина, такое уже слышали и про Сталина, и про Брежнева, и вот вы про Авакова. Звучит как-то не убедительно, если не сказать примитивно. Почему такая тупость. Читайте книжки, Библию хотя бы.
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03.06.2020 15:05 Ответить
Якби в райатдєлах баб не ґвалтували ми цю війну вже давно програли б.
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03.06.2020 15:53 Ответить
"По словам нардепа "Голоса" Ярослава Юрчишина, его политсила готова https://censor.net/news/3199733/*********************************************************************************************************. Озвучить их имена он согласился только после отставки Авакова"

Утром деньги - вечером стулья, мать вашу!
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03.06.2020 15:57 Ответить
Розумна жінка. Якби Сов'єтскій Союз не розвалився вона була б не тільки депутаткою, але й ланковою в колгоспі. Вступила би в партію і, якби порозумілися з парторгом, то й поїхала би вчитися у вищу партійну школу.
Таку країну втратили.
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03.06.2020 16:09 Ответить
_Верещук, ты дурак? Глава МВД должен иметь соотв. опыт, быть принципиальным и бескомпромисным нонконформистом, борцом со злом во всех его ипостасях: чиновничьих, в судейских мантиях, в наколках "авторитетов", в костюмах с пинжаками (бандиты олигархи).
Воррр должен сидеть! (с)
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03.06.2020 16:14 Ответить
В Америці виходить книжка "Antyracist baby". Її автор, темношкірий чоловік, стверджує, що причиною поліційної брутальності і поліційного свавілля є расизм.
Що є причиною аналогічної поведінки поліції в Україні якщо відомо, що знущаються тут не над неграми?
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03.06.2020 16:30 Ответить
Верещук!! незаменимых нет!!! Вместо авакова поставьте Антона Геращенко!! Чем не кандидат в министры МВД?? Умён, образаван, тактичен, принципиальный, ариец-украинец, борец с корупцией и злом, много лет работает в структуре МВД замом министра, и самое главное не ворует, как многие, многие из партии Зеленского!! Лучшей "НОВОЙ" кандидатуры, взамен авакова, даже искать не надо!! Так, что не надо лукавить или попросу нагло врать народу украины!! не нравится Геращенко, ставьте Крищенко! Тоже не плохая кандидатура на пост министра МВД!! Но делайте хоть что -нибудь!!! А не стойте на месте как истуканы!! Вы и ваш президент зеленский и так целый год простояли в стойле государства, ни хрена не делая!!
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03.06.2020 19:41 Ответить
 
 