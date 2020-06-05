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За изнасилование двух девочек задержали рецидивиста на Днепропетровщине

За изнасилование двух девочек задержали рецидивиста на Днепропетровщине

Насильник уже имел проблемы с законом, ранее неоднократно был осужден за изнасилование, угрозу убийством, грабежи и разбои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Как установили полицейские, 18 апреля около 16:30 неизвестный мужчина на территории балки в Южном районе Каменского связал веревкой двух несовершеннолетних девочек 11 и 12 лет и изнасиловал их. При этом угрожал предметом, похожим на нож. Затем завладел личными вещами потерпевших и убежал.

В поисках злоумышленника были задействованы полицейские Южного отделения полиции, Каменского отдела полиции, сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП, Днепровского и Криничанского отделений полиции, Национальная гвардия Украины, кинолог со служебной собакой и сотрудник подразделения аэроподдержки.

По приметам преступника был составлен фоторобот, по которому на поиски были ориентированы другие подразделения полиции и СМИ. Благодаря профессиональной работе и слаженным действиям полицейских и прокуратуры, правоохранителям удалось выйти на след насильника. Им оказался 41-летний неоднократно судимый местный житель.

На основании собранной доказательной базы, многочисленных следственных действий и экспертиз, 4 июня по согласованию с местной прокуратурой преступнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и ГБР задержали банду полицейских, заставляющих граждан совершать преступления на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(обновлено)

Автор: 

дети (6479) изнасилование (916) Нацполиция (16434) рецидивист (17) Днепропетровская область (3914)


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Топ комментарии
+8
НА КОЛ !!!
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05.06.2020 14:05
+7
Но химическая кастрация таких унтер-меншей, это конечно же негуманно. Браво Зе...
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05.06.2020 14:07
+5
Насильник уже имел проблемы с законом, ранее неоднократно был осужден за изнасилование, угрозу убийством, грабежи и разбои. Им оказался 41-летний неоднократно судимый

Тоесть, несмотря на тяжелые и неоднократно совершенные преступления, он уже гуляет на свободе. Сколько ему по 3-5 лет давали за преступление? И за очередное преступление он опять выйдет через пару лет на свободу и за свою никчемную жизнь еще успеет десятки людей покалечить вполне законно
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05.06.2020 14:12
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Правила форума Совет форумчан
НА КОЛ !!!
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05.06.2020 14:05 Ответить
Но химическая кастрация таких унтер-меншей, это конечно же негуманно. Браво Зе...
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05.06.2020 14:07 Ответить
Я бы им просто отрезал, чтоб не мучались. Но мы в Европу идём! или скачем!
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05.06.2020 14:12 Ответить
И при чем Европа? Там тоже это уголовное дело.
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05.06.2020 14:20 Ответить
но не отрезают)
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05.06.2020 14:20 Ответить
А где отрезают?
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05.06.2020 14:25 Ответить
я бы отрезал
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05.06.2020 14:27 Ответить
На пєтушатню цього вилупка!
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05.06.2020 14:08 Ответить
Самое интересное когда мусора таким каждый день занимаются то их не называют рецидивистами и преступниками.
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05.06.2020 14:08 Ответить
Они к тому же белые. Всех белых значит мочить? Все белые такие по-твоему?
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05.06.2020 14:17 Ответить
смерека плаче!
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05.06.2020 14:11 Ответить
Насильник уже имел проблемы с законом, ранее неоднократно был осужден за изнасилование, угрозу убийством, грабежи и разбои. Им оказался 41-летний неоднократно судимый

Тоесть, несмотря на тяжелые и неоднократно совершенные преступления, он уже гуляет на свободе. Сколько ему по 3-5 лет давали за преступление? И за очередное преступление он опять выйдет через пару лет на свободу и за свою никчемную жизнь еще успеет десятки людей покалечить вполне законно
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05.06.2020 14:12 Ответить
В РФ на обмен.
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05.06.2020 14:23 Ответить
Просто ужас. И никакой коронавирус не берет такое отребье.
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05.06.2020 14:15 Ответить
Тварь, такого надо или на кол, или на ПЖ.
Выпускать уже нельзя, никогда.
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05.06.2020 14:16 Ответить
так це ж нє дєвачкі, а діти!
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05.06.2020 14:17 Ответить
на палю, стерво!
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05.06.2020 14:19 Ответить
Не,не. В РФ на обмен. Пусть там гуляет. Пусть там с ним разбираются. И своих вызволим.
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05.06.2020 14:22 Ответить
Как сказал Аваков, полиция является отображением украинского общества.
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05.06.2020 14:32 Ответить
тюрма в нас видно мякенька бо багато разів заходив . я в свій час 10 суток на губвахті прокошмарився по цей день хватає тої науки армійської. я вважаю якщо людина 3 раз туди заходе її звідти не треба випускати
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05.06.2020 14:58 Ответить
во во, почему то на губе умеют доходчиво объяснить а все эти зоны мвдшные рассадник зла
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05.06.2020 15:06 Ответить
https://censor.net/user/391212 Зоны не в ведении МВД.
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05.06.2020 15:41 Ответить
я знаю, но оттрахать свидетельницу у вас в мвд почемуто хватает возможностей, а лишить здоровъя этого подонка у вас почему то неполучилось, да я б его за первое изнаслованье забил к херам до полусмерти
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05.06.2020 15:49 Ответить
https://censor.net/ua/user/391212 У кого "у вас"? Ты кретин? Иди в полицию работать и будешь забивать, пока на зону не заедешь.
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05.06.2020 16:11 Ответить
кретин это диагноз так что необидно, я бы в жизни не пошел служить в мвд, я в этой стране прожил всю жизнь и мои друзья там должности имеют, слабы вы в коленях пацаны, ссыте дать отпор преступности, просто ссыте, из за вас все ******** в стране и происходит, вам народ доверил оружие ксивы и полномочия, только вы их не в ту сторону применяете
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05.06.2020 16:24 Ответить
https://censor.net/user/391212 Э нет, мне это не лепи.
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05.06.2020 20:47 Ответить
тоесть почему он за повторное изнасилованье не сел до конца жизни? где судья вынесший повторный приговор, я хочу на его лицо взглянуть, в глаза неполучится но на фото, пусть он прийдет в студию и раскажет перед родителями этих девочек что его побудило вынести решение что эта мразь вышла из тюрьмы, пусть начальник зоны прийдет раскажет как он исправлял эту мразь что она не исправилась а такое совершила, вы что не понимаете что мы никогда не заживем нормально пока не станем наказывать виноватых
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05.06.2020 15:05 Ответить
Так Зеленойобики хочуть ще і амністію для таких зробити!
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05.06.2020 16:10 Ответить
и это прекрасно, я свою семъю умею защитить, а вот зелебобики 73 процентные будут страдать
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05.06.2020 16:14 Ответить
Поправка, не зелебобики а соевые ушлёпки и не хотят а уже сделали, а в общем вы верно говорите, ещё чуть чуть и зебилом станете!
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05.06.2020 17:42 Ответить
 
 