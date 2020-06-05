За изнасилование двух девочек задержали рецидивиста на Днепропетровщине

Насильник уже имел проблемы с законом, ранее неоднократно был осужден за изнасилование, угрозу убийством, грабежи и разбои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Как установили полицейские, 18 апреля около 16:30 неизвестный мужчина на территории балки в Южном районе Каменского связал веревкой двух несовершеннолетних девочек 11 и 12 лет и изнасиловал их. При этом угрожал предметом, похожим на нож. Затем завладел личными вещами потерпевших и убежал.

В поисках злоумышленника были задействованы полицейские Южного отделения полиции, Каменского отдела полиции, сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП, Днепровского и Криничанского отделений полиции, Национальная гвардия Украины, кинолог со служебной собакой и сотрудник подразделения аэроподдержки.

По приметам преступника был составлен фоторобот, по которому на поиски были ориентированы другие подразделения полиции и СМИ. Благодаря профессиональной работе и слаженным действиям полицейских и прокуратуры, правоохранителям удалось выйти на след насильника. Им оказался 41-летний неоднократно судимый местный житель.

На основании собранной доказательной базы, многочисленных следственных действий и экспертиз, 4 июня по согласованию с местной прокуратурой преступнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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