За изнасилование двух девочек задержали рецидивиста на Днепропетровщине
Насильник уже имел проблемы с законом, ранее неоднократно был осужден за изнасилование, угрозу убийством, грабежи и разбои.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.
Как установили полицейские, 18 апреля около 16:30 неизвестный мужчина на территории балки в Южном районе Каменского связал веревкой двух несовершеннолетних девочек 11 и 12 лет и изнасиловал их. При этом угрожал предметом, похожим на нож. Затем завладел личными вещами потерпевших и убежал.
В поисках злоумышленника были задействованы полицейские Южного отделения полиции, Каменского отдела полиции, сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП, Днепровского и Криничанского отделений полиции, Национальная гвардия Украины, кинолог со служебной собакой и сотрудник подразделения аэроподдержки.
По приметам преступника был составлен фоторобот, по которому на поиски были ориентированы другие подразделения полиции и СМИ. Благодаря профессиональной работе и слаженным действиям полицейских и прокуратуры, правоохранителям удалось выйти на след насильника. Им оказался 41-летний неоднократно судимый местный житель.
На основании собранной доказательной базы, многочисленных следственных действий и экспертиз, 4 июня по согласованию с местной прокуратурой преступнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Тоесть, несмотря на тяжелые и неоднократно совершенные преступления, он уже гуляет на свободе. Сколько ему по 3-5 лет давали за преступление? И за очередное преступление он опять выйдет через пару лет на свободу и за свою никчемную жизнь еще успеет десятки людей покалечить вполне законно
Выпускать уже нельзя, никогда.