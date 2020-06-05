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Новини
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За зґвалтування двох дівчаток затримали рецидивіста на Дніпропетровщині

За зґвалтування двох дівчаток затримали рецидивіста на Дніпропетровщині

Ґвалтівник уже мав проблеми із законом, раніше неодноразово був засуджений за зґвалтування, погрозу вбивством, грабежі та розбої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Як встановили поліцейські, 18 квітня близько 16:30 невідомий чоловік на території балки у Південному районі міста зв’язав мотузкою двох неповнолітніх дівчат 11 та 12 років та зґвалтував їх. При цьому погрожував предметом, схожим на ніж. Потім заволодів особистими речами потерпілих та втік.

На пошуки зловмисника були задіяні поліцейські Південного відділення поліції, Кам’янського відділу поліції, співробітники Управління карного розшуку ГУНП, Дніпровського і Криничанського відділень поліції, Національна гвардія України, кінолог із службовим собакою та співробітник підрозділу аеропідтримки.

За прикметам злочинця було складено фоторобот, за яким на пошуки були орієнтовані інші підрозділи поліції та ЗМІ. Завдяки професійній роботі та злагодженим діям поліцейських та прокуратури, правоохоронцям вдалося вийти на слід ґвалтівника. Ним виявився 41-річний неодноразово судимий місцевий житель.

На підставі зібраної доказової бази, численних слідчих дій та експертиз, 4 червня за погодженням з місцевою прокуратурою злочинцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ і ДБР затримали банду поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

діти (5052) зґвалтування (384) Нацполіція (15139) рецидивіст (11) Дніпропетровська область (3687)


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Топ коментарі
+8
НА КОЛ !!!
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05.06.2020 14:05
+7
Но химическая кастрация таких унтер-меншей, это конечно же негуманно. Браво Зе...
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05.06.2020 14:07
+5
Насильник уже имел проблемы с законом, ранее неоднократно был осужден за изнасилование, угрозу убийством, грабежи и разбои. Им оказался 41-летний неоднократно судимый

Тоесть, несмотря на тяжелые и неоднократно совершенные преступления, он уже гуляет на свободе. Сколько ему по 3-5 лет давали за преступление? И за очередное преступление он опять выйдет через пару лет на свободу и за свою никчемную жизнь еще успеет десятки людей покалечить вполне законно
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05.06.2020 14:12
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НА КОЛ !!!
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05.06.2020 14:05 Відповісти
Но химическая кастрация таких унтер-меншей, это конечно же негуманно. Браво Зе...
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05.06.2020 14:07 Відповісти
Я бы им просто отрезал, чтоб не мучались. Но мы в Европу идём! или скачем!
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05.06.2020 14:12 Відповісти
И при чем Европа? Там тоже это уголовное дело.
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05.06.2020 14:20 Відповісти
но не отрезают)
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05.06.2020 14:20 Відповісти
А где отрезают?
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05.06.2020 14:25 Відповісти
я бы отрезал
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05.06.2020 14:27 Відповісти
На пєтушатню цього вилупка!
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05.06.2020 14:08 Відповісти
Самое интересное когда мусора таким каждый день занимаются то их не называют рецидивистами и преступниками.
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05.06.2020 14:08 Відповісти
Они к тому же белые. Всех белых значит мочить? Все белые такие по-твоему?
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05.06.2020 14:17 Відповісти
смерека плаче!
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05.06.2020 14:11 Відповісти
Насильник уже имел проблемы с законом, ранее неоднократно был осужден за изнасилование, угрозу убийством, грабежи и разбои. Им оказался 41-летний неоднократно судимый

Тоесть, несмотря на тяжелые и неоднократно совершенные преступления, он уже гуляет на свободе. Сколько ему по 3-5 лет давали за преступление? И за очередное преступление он опять выйдет через пару лет на свободу и за свою никчемную жизнь еще успеет десятки людей покалечить вполне законно
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05.06.2020 14:12 Відповісти
В РФ на обмен.
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05.06.2020 14:23 Відповісти
Просто ужас. И никакой коронавирус не берет такое отребье.
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05.06.2020 14:15 Відповісти
Тварь, такого надо или на кол, или на ПЖ.
Выпускать уже нельзя, никогда.
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05.06.2020 14:16 Відповісти
так це ж нє дєвачкі, а діти!
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05.06.2020 14:17 Відповісти
на палю, стерво!
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05.06.2020 14:19 Відповісти
Не,не. В РФ на обмен. Пусть там гуляет. Пусть там с ним разбираются. И своих вызволим.
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05.06.2020 14:22 Відповісти
Как сказал Аваков, полиция является отображением украинского общества.
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05.06.2020 14:32 Відповісти
тюрма в нас видно мякенька бо багато разів заходив . я в свій час 10 суток на губвахті прокошмарився по цей день хватає тої науки армійської. я вважаю якщо людина 3 раз туди заходе її звідти не треба випускати
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05.06.2020 14:58 Відповісти
во во, почему то на губе умеют доходчиво объяснить а все эти зоны мвдшные рассадник зла
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05.06.2020 15:06 Відповісти
https://censor.net/user/391212 Зоны не в ведении МВД.
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05.06.2020 15:41 Відповісти
я знаю, но оттрахать свидетельницу у вас в мвд почемуто хватает возможностей, а лишить здоровъя этого подонка у вас почему то неполучилось, да я б его за первое изнаслованье забил к херам до полусмерти
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05.06.2020 15:49 Відповісти
https://censor.net/ua/user/391212 У кого "у вас"? Ты кретин? Иди в полицию работать и будешь забивать, пока на зону не заедешь.
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05.06.2020 16:11 Відповісти
кретин это диагноз так что необидно, я бы в жизни не пошел служить в мвд, я в этой стране прожил всю жизнь и мои друзья там должности имеют, слабы вы в коленях пацаны, ссыте дать отпор преступности, просто ссыте, из за вас все ******** в стране и происходит, вам народ доверил оружие ксивы и полномочия, только вы их не в ту сторону применяете
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05.06.2020 16:24 Відповісти
https://censor.net/user/391212 Э нет, мне это не лепи.
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05.06.2020 20:47 Відповісти
тоесть почему он за повторное изнасилованье не сел до конца жизни? где судья вынесший повторный приговор, я хочу на его лицо взглянуть, в глаза неполучится но на фото, пусть он прийдет в студию и раскажет перед родителями этих девочек что его побудило вынести решение что эта мразь вышла из тюрьмы, пусть начальник зоны прийдет раскажет как он исправлял эту мразь что она не исправилась а такое совершила, вы что не понимаете что мы никогда не заживем нормально пока не станем наказывать виноватых
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05.06.2020 15:05 Відповісти
Так Зеленойобики хочуть ще і амністію для таких зробити!
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05.06.2020 16:10 Відповісти
и это прекрасно, я свою семъю умею защитить, а вот зелебобики 73 процентные будут страдать
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05.06.2020 16:14 Відповісти
Поправка, не зелебобики а соевые ушлёпки и не хотят а уже сделали, а в общем вы верно говорите, ещё чуть чуть и зебилом станете!
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05.06.2020 17:42 Відповісти
 
 