За зґвалтування двох дівчаток затримали рецидивіста на Дніпропетровщині

Ґвалтівник уже мав проблеми із законом, раніше неодноразово був засуджений за зґвалтування, погрозу вбивством, грабежі та розбої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Як встановили поліцейські, 18 квітня близько 16:30 невідомий чоловік на території балки у Південному районі міста зв’язав мотузкою двох неповнолітніх дівчат 11 та 12 років та зґвалтував їх. При цьому погрожував предметом, схожим на ніж. Потім заволодів особистими речами потерпілих та втік.

На пошуки зловмисника були задіяні поліцейські Південного відділення поліції, Кам’янського відділу поліції, співробітники Управління карного розшуку ГУНП, Дніпровського і Криничанського відділень поліції, Національна гвардія України, кінолог із службовим собакою та співробітник підрозділу аеропідтримки.

За прикметам злочинця було складено фоторобот, за яким на пошуки були орієнтовані інші підрозділи поліції та ЗМІ. Завдяки професійній роботі та злагодженим діям поліцейських та прокуратури, правоохоронцям вдалося вийти на слід ґвалтівника. Ним виявився 41-річний неодноразово судимий місцевий житель.

На підставі зібраної доказової бази, численних слідчих дій та експертиз, 4 червня за погодженням з місцевою прокуратурою злочинцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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