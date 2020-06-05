Чехия высылает двух российских дипломатов из-за скандала с угрозой отравления

Правительство Чехии приняло решение выслать двух представителей МИД РФ после того, как один из них сообщил, что другой якобы готовит покушение на чешских политиков.

О высылке российских дипломатов сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на чешское издание Novinky.

"Данные Службы секретной информации (BIS) четко указывают, что вся история возникла в результате внутренней борьбы в посольстве России в Праге, и один из дипломатов прислал BIS информацию о якобы запланированной атаке на чешских политиков", — сказал Бабиш.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек добавил, что ситуацию пытались решить "негласно и дипломатично", но российское министерство иностранных дел сделало это невозможным.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вместо недавно убранного памятника Коневу в Праге неизвестные установили унитаз. ФОТО

"Подход Российской Федерации не оставляет нам иного выбора, кроме как выслать этих дипломатов", — сказал он.

Напомним, 3 апреля в столице Чехии демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В конце апреля мэру и двум главам районов Праги предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России. Чешские СМИ сообщили, что российский дипломат якобы хочет отравить мэра Праги. Посольство РФ в Чехии в ответ на это потребовало предоставить охрану своему дипломату. Россия называла информацию о якобы готовящемся покушении на мэра Праги "бездоказательной провокацией".

Также на Цензор.НЕТ: "У него не было маски на лице", - в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу. ФОТОрепортаж