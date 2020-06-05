Чехія висилає двох російських дипломатів через скандал із загрозою отруєння
Уряд Чехії ухвалив рішення вислати двох представників МЗС РФ після того, як один з них повідомив, що інший нібито готує замах на чеських політиків.
Про вислання російських дипломатів повідомив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на чеське видання Novinky.
"Дані Служби секретної інформації (BIS) чітко свідчать, що вся історія виникла в результаті внутрішньої боротьби в посольстві Росії в Празі, і один з дипломатів надіслав BIS інформацію про нібито заплановану атаку на чеських політиків", - сказав Бабіш.
Глава МЗС Чехії Томаш Петршічек додав, що ситуацію намагалися вирішити "негласно і дипломатично", але російське міністерство закордонних справ зробило це неможливим.
"Підхід Російської Федерації не залишає нам іншого вибору, окрім як вислати цих дипломатів", - сказав він.
Нагадаємо, 3 квітня в столиці Чехії демонтували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву. Наприкінці квітня меру і двом главам районів Праги надали охорону через можливу загрозу з боку Росії. Чеські ЗМІ повідомили, що російський дипломат нібито хоче отруїти мера Праги. Посольство РФ у Чехії у відповідь на це зажадало надати охорону своєму дипломату. Росія назвала інформацію про нібито замах на мера Праги "бездоказовою провокацією".
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Хотя кацап ВЕЧНО ВРЕТ и то что украина зависима от запада, и то что украины нет, что ее создали в австрии(просто австрия восстановила, то что кацапы постоянно уничтожают). НАпример через 20 лет кацапы будут говорить что сша создали украину, потому что помогли восстановиться. ТАк лживые свинособаки сегодня лгут о австрии, что она создала украину. КАЦАП ВЕЧНО ЛЖЕТ, мучает И УБИВАЕТ. Больше ничего он не умеет делать.
Даже трусы самим себе сшить. Хорошо что хахлы с хрущевым и брежневым научили этих дураков делать ракеты с самолетами на основе западных технологий, украденным сталиным и на заводы купленные на голодомор украины.Хрущев заложил реформы, того что помнят от сср недоразвитые кацапы. А без хахлов они ничего не умеют, потому хотят новый гулаг на горбе хахлов, побольше вертухаев - вот что такое лоно руцдурака.
Лоно это болото и кровь, море болота и море крови. Голодоморы, войны и все в дерьме. Покосившаяся вонючая параша - символ парашки. То что там центр обитаемых дураками болот мацкабад чурки заложили импортной плиткой, это даже не крохи от украденных опг озеро триллионов - ТАК это максимум из ТРИЛЛИОНОВ СВОБОДНЫХ ДЕНИГ. Это все на что парашка И ЕЕ ФИРМЕННЫЙ ДУРАК способны. Они даже не способны на триллионы с неба денег даже покосившуюся хибару отремонтировать чуть дальше понтов фуйла, даже не своими руками. Что можно говорить о чем выше с фирменным руцким дураком?
Это даже не подобие на человека. Это биомусор и удобрение для растений.
И это не лечится. Пут ничего не сможет сделать, даже если бы хотел. Просто ему нужно все отборное дерьмо вырезать под ноль. Если он не попрет, то дураки обвинят его в не патриотичности, а потом когда его погонят на штыки, он зальет все кровью, они его разопнут и будут говорить "вайвай, какой тиран", через время чтобы подействовать на новую жертву будут путу ставить иконы как сталину. И так уже по десятому кругу. А нужно лишь удобрить болото отборными больными дураками гиркины, дугиных, с дыравыми полушариями ************, рыхлые прохановы, прилепиным и прочими. КАк это делал сталин в 37м.
- Можно, но нужно много вагонов.
- ??? Зачем?
- А что бы погрузить в них всех русский, вывести невесть куда, и ввезти японцев!
Лучшего способа управления своими террористическими организациями терроринституты парашки под финансированием из захваченным опг озеро бюджета парашки с их террор профессорами которые разрабатывают кровавые инструменты убийст, провокаций и террора, придумать пока не смогли. Управление только через уничтожение. Если пушилин не слушает террорцентр в мацкве, то он уничтожается своими кураторами. Для этого выделяется финансирование с бюджета парашки по линии фсб.ФСБ выделает деньги для спецоперации по уничтожению пушилина под видом украинцев, чтобы внешне это выглядело как будто украина мочит пушилиных.
Мы оставалися все теми же "зк",
"Зк" Боширов и Петров "зк".
Если кто не знает что такое расия, то это подобие страны с имитацией президента, кабмина, судов, разных исполнителей и прочих имитаций государства. Наверху в иерархии постоянно находится какой-нибудь тиран и под видом законов впаривает свои хателки пассажирам-рабам. Хателки он называет законами и требует от рабов исполнения своих хателок как законов.Хателка под названием самообнуление это одна из самых крупных холеток за 20лет от действующего тирана. Имитация референдума и голосовалки полностью на 100% под управлением спецоперациями фсб.Никакого реального референдума там нет. Есть хателка тирана и есть спецоперация под названием референдум. Где тиран пишет любые цифры, которые лучше подходят для обмана путибилов.И делает максимальную имитацию что рабы ходят что-то там голосуют и что-то там пишут какие-то крестики в какие-то бумажки. С чекисткими журналистами и имитацией опросов - все на потоке.
Зомбоящик и желания пассажиров рф выдает тоже под имитацией опросов, имитацией выборов, имитацией журналистов. Где тиран набрал возле себя дебилов, чтобы не были умнее его и келишует их туда-сюда, создает бурную имитацию государства.А потом нападает на другие страны, чтобы накормить рабов победобесием взамен на украденные триллионы и тотал беспредел у них.А для этого создает террор организации как днр и лнр и отжимает крым.
Можно ли назвать такую имитацию страной?