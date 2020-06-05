Чехія висилає двох російських дипломатів через скандал із загрозою отруєння

Уряд Чехії ухвалив рішення вислати двох представників МЗС РФ після того, як один з них повідомив, що інший нібито готує замах на чеських політиків.

Про вислання російських дипломатів повідомив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на чеське видання Novinky.

"Дані Служби секретної інформації (BIS) чітко свідчать, що вся історія виникла в результаті внутрішньої боротьби в посольстві Росії в Празі, і один з дипломатів надіслав BIS інформацію про нібито заплановану атаку на чеських політиків", - сказав Бабіш.

Глава МЗС Чехії Томаш Петршічек додав, що ситуацію намагалися вирішити "негласно і дипломатично", але російське міністерство закордонних справ зробило це неможливим.

"Підхід Російської Федерації не залишає нам іншого вибору, окрім як вислати цих дипломатів", - сказав він.

Нагадаємо, 3 квітня в столиці Чехії демонтували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву. Наприкінці квітня меру і двом главам районів Праги надали охорону через можливу ​​загрозу з боку Росії. Чеські ЗМІ повідомили, що російський дипломат нібито хоче отруїти мера Праги. Посольство РФ у Чехії у відповідь на це зажадало надати охорону своєму дипломату. Росія назвала інформацію про нібито замах на мера Праги "бездоказовою провокацією".

Також читайте: Посольство РФ у Чехії у відповідь на звинувачення ЗМІ, що його співробітник хоче отруїти мера Праги, вимагає надати дипломату охорону