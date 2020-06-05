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Новини
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Чехія висилає двох російських дипломатів через скандал із загрозою отруєння

Чехія висилає двох російських дипломатів через скандал із загрозою отруєння

Уряд Чехії ухвалив рішення вислати двох представників МЗС РФ після того, як один з них повідомив, що інший нібито готує замах на чеських політиків.

Про вислання російських дипломатів повідомив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на чеське видання Novinky.

"Дані Служби секретної інформації (BIS) чітко свідчать, що вся історія виникла в результаті внутрішньої боротьби в посольстві Росії в Празі, і один з дипломатів надіслав BIS інформацію про нібито заплановану атаку на чеських політиків", - сказав Бабіш.

Глава МЗС Чехії Томаш Петршічек додав, що ситуацію намагалися вирішити "негласно і дипломатично", але російське міністерство закордонних справ зробило це неможливим.

"Підхід Російської Федерації не залишає нам іншого вибору, окрім як вислати цих дипломатів", - сказав він.

Нагадаємо, 3 квітня в столиці Чехії демонтували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву. Наприкінці квітня меру і двом главам районів Праги надали охорону через можливу ​​загрозу з боку Росії. Чеські ЗМІ повідомили, що російський дипломат нібито хоче отруїти мера Праги. Посольство РФ у Чехії у відповідь на це зажадало надати охорону своєму дипломату. Росія назвала інформацію про нібито замах на мера Праги "бездоказовою провокацією".

Також читайте: Посольство РФ у Чехії у відповідь на звинувачення ЗМІ, що його співробітник хоче отруїти мера Праги, вимагає надати дипломату охорону

Автор: 

вислання (97) МЗС рф (959) росія (64984) Чехія (1609) дипломати (565)


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Топ коментарі
+13
щас раша машку захарову выпустит, с пляской святого витта )
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05.06.2020 15:46
+11
Надо высылать по частям и почтой!
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05.06.2020 15:44
+11
Ну тепер є школа Петрова і Боширова!
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05.06.2020 16:05
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Надо высылать по частям и почтой!
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05.06.2020 15:44 Відповісти
Малой скоростью.
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05.06.2020 16:42 Відповісти
щас раша машку захарову выпустит, с пляской святого витта )
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05.06.2020 15:46 Відповісти
"Штирлиц" в гробу переворачивается, от грубой и топорной работы рос.спецслужб. Просрали и эту "школу" окончательно и бесповоротно.
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05.06.2020 15:54 Відповісти
Ну тепер є школа Петрова і Боширова!
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05.06.2020 16:05 Відповісти
"Штирлиц" в гробу переворачивается" --- та нет, вертится он там быстро и не останавливаясь
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05.06.2020 21:25 Відповісти
І Посольство спалити нафіК. Без права поновленя.
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05.06.2020 15:58 Відповісти
Сейчас украина найболее независимое государство. До 2014 она была зависима от агрессора кацапов.Да и просто запад это природний союзник украины. И когда кацапы говорят что украина это зависимое от запада госудство, это значит что она независима от кацапов. Ведь сдаться кацапам очень легко, нужно лишь перестать стрелять как говорил тут один экспериментатор. А вот избавиться от кацапов сложнее всего. А если наступает событие, которое для украины сложнее всего, значит она независима от руцкога дурака, независима от "лона" руцкага дурака.
Хотя кацап ВЕЧНО ВРЕТ и то что украина зависима от запада, и то что украины нет, что ее создали в австрии(просто австрия восстановила, то что кацапы постоянно уничтожают). НАпример через 20 лет кацапы будут говорить что сша создали украину, потому что помогли восстановиться. ТАк лживые свинособаки сегодня лгут о австрии, что она создала украину. КАЦАП ВЕЧНО ЛЖЕТ, мучает И УБИВАЕТ. Больше ничего он не умеет делать.
Даже трусы самим себе сшить. Хорошо что хахлы с хрущевым и брежневым научили этих дураков делать ракеты с самолетами на основе западных технологий, украденным сталиным и на заводы купленные на голодомор украины.Хрущев заложил реформы, того что помнят от сср недоразвитые кацапы. А без хахлов они ничего не умеют, потому хотят новый гулаг на горбе хахлов, побольше вертухаев - вот что такое лоно руцдурака.
Лоно это болото и кровь, море болота и море крови. Голодоморы, войны и все в дерьме. Покосившаяся вонючая параша - символ парашки. То что там центр обитаемых дураками болот мацкабад чурки заложили импортной плиткой, это даже не крохи от украденных опг озеро триллионов - ТАК это максимум из ТРИЛЛИОНОВ СВОБОДНЫХ ДЕНИГ. Это все на что парашка И ЕЕ ФИРМЕННЫЙ ДУРАК способны. Они даже не способны на триллионы с неба денег даже покосившуюся хибару отремонтировать чуть дальше понтов фуйла, даже не своими руками. Что можно говорить о чем выше с фирменным руцким дураком?
Это даже не подобие на человека. Это биомусор и удобрение для растений.
И это не лечится. Пут ничего не сможет сделать, даже если бы хотел. Просто ему нужно все отборное дерьмо вырезать под ноль. Если он не попрет, то дураки обвинят его в не патриотичности, а потом когда его погонят на штыки, он зальет все кровью, они его разопнут и будут говорить "вайвай, какой тиран", через время чтобы подействовать на новую жертву будут путу ставить иконы как сталину. И так уже по десятому кругу. А нужно лишь удобрить болото отборными больными дураками гиркины, дугиных, с дыравыми полушариями ************, рыхлые прохановы, прилепиным и прочими. КАк это делал сталин в 37м.
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05.06.2020 17:33 Відповісти
Спрашивают у Японского посла: - а почему Япония за такой короткий срок стала такой развитой, нельзя ли так же и в России сделать?
- Можно, но нужно много вагонов.
- ??? Зачем?
- А что бы погрузить в них всех русский, вывести невесть куда, и ввезти японцев!
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05.06.2020 21:19 Відповісти
Усіх москаликів за залізну завісу. І нехай там варяться
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05.06.2020 15:59 Відповісти
Схоже , що москалики вже почали битву між собою , за кращі місця під сонцем...
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05.06.2020 16:06 Відповісти
На Западе.
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05.06.2020 16:43 Відповісти
Агалтєлейшая русафобія!
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05.06.2020 16:06 Відповісти
Вялічієм по скрєпах! Хто ще московію не пнув?
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05.06.2020 16:07 Відповісти
лнр, днр это террористические организации подобия на страну под названием рф, под имитацией республик, созданные военными преступниками шойгу, герасим, лавров и прочими террористами и их духовные подстрекатели соловьев, киселев, дугин, стрелков, багдасаровыми, прилепиными, и пр. Которые должны быть повешены в гааге как самые крупные военные преступники 21 века. Где главы этих терорганизаций управляются через уничтожение. Тоесть если какой-то террорист типа пушилина не выполняет указы своих кураторов из террористической захваченной озеро фсб, то он тут же уничтожается кураторами под видом спу, где тоже есть свои служители террористам. Спушные служители террористам считаются также террористами и должны быть повешены в гааге как пособники агрессора, так же как это добивается парашка об унсо во второй мировой.
Лучшего способа управления своими террористическими организациями терроринституты парашки под финансированием из захваченным опг озеро бюджета парашки с их террор профессорами которые разрабатывают кровавые инструменты убийст, провокаций и террора, придумать пока не смогли. Управление только через уничтожение. Если пушилин не слушает террорцентр в мацкве, то он уничтожается своими кураторами. Для этого выделяется финансирование с бюджета парашки по линии фсб.ФСБ выделает деньги для спецоперации по уничтожению пушилина под видом украинцев, чтобы внешне это выглядело как будто украина мочит пушилиных.
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05.06.2020 17:31 Відповісти
И вот в бега решили мы, ну, а пока,
Мы оставалися все теми же "зк",
"Зк" Боширов и Петров "зк".
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05.06.2020 16:09 Відповісти
лнр, днр это террор организации такой что-то похожей на страну, некоторым известной под названием рф.
Если кто не знает что такое расия, то это подобие страны с имитацией президента, кабмина, судов, разных исполнителей и прочих имитаций государства. Наверху в иерархии постоянно находится какой-нибудь тиран и под видом законов впаривает свои хателки пассажирам-рабам. Хателки он называет законами и требует от рабов исполнения своих хателок как законов.Хателка под названием самообнуление это одна из самых крупных холеток за 20лет от действующего тирана. Имитация референдума и голосовалки полностью на 100% под управлением спецоперациями фсб.Никакого реального референдума там нет. Есть хателка тирана и есть спецоперация под названием референдум. Где тиран пишет любые цифры, которые лучше подходят для обмана путибилов.И делает максимальную имитацию что рабы ходят что-то там голосуют и что-то там пишут какие-то крестики в какие-то бумажки. С чекисткими журналистами и имитацией опросов - все на потоке.
Зомбоящик и желания пассажиров рф выдает тоже под имитацией опросов, имитацией выборов, имитацией журналистов. Где тиран набрал возле себя дебилов, чтобы не были умнее его и келишует их туда-сюда, создает бурную имитацию государства.А потом нападает на другие страны, чтобы накормить рабов победобесием взамен на украденные триллионы и тотал беспредел у них.А для этого создает террор организации как днр и лнр и отжимает крым.
Можно ли назвать такую имитацию страной?
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05.06.2020 17:31 Відповісти
Внутренние распри мордовцев и мокшан выплескиваются на международную арену. Не могу не одобрить!
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05.06.2020 16:11 Відповісти
Чехия высылает двух российских дипломатов, пойманных во время шпили-вилли среди пражских шпилей. У пойманных было ведерко "новичка", набор кисточек и два противогаза.
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05.06.2020 16:37 Відповісти
Парашку захватило опг озеро. ВОенные преступники опг озеро включили печатный станок каких-то хотелок, которые они называют законами. И пут все своим спухшим пальцем тюкает как недоразвитым(и тешится как ребенок что этим всех наерал) "все в рамках закона", "все в рамках закона". Какого ***** закона? Хотелок военных преступников. А не законов. Парашка это правовое государство? Там что есть конституция, чтобы писать законы? Ее нет, значит нет и законов.Или парашка исполняет меморандумы? Какие могут быть законы вообще? Опг не легитимно, парашка это не государство, а бандустан с хотелками, какимито упоротыми дурилками-обнулялками и прочей ******. И заливание все в округе и других кровью, ради подымания цен на нефть для тотального воровства и кормке своего быдла победобесием и нападением на другие страны как откуп с этого воровства для своих ущербных рабов. А меркель кровавая соучасница.Это скорее рецидивист держит в заложниках своих дураков, что все подорвет.
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05.06.2020 17:49 Відповісти
Гнать кацапів ссаними тряпками.
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05.06.2020 16:52 Відповісти
 
 