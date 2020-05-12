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Новини
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Глава Росспівробітництва Митрофанова про повідомлення ЗМІ, що керівник празького представництва привіз у країну отруту: "Бездоказова провокація"

Глава Росспівробітництва Митрофанова про повідомлення ЗМІ, що керівник празького представництва привіз у країну отруту:

Провокація без доказів - так глава Росспівробітництва Елеонора Митрофанова прокоментувала публікації чеських ЗМІ, в яких стверджується, що глава празького представництва російського відомства нібито привіз у країну отруту.

Ситуація з підготовкою "отруєння" непокоїть Чехію на тлі дипломатичного скандалу за участю РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.

Глава Росспівробітництва Елеонора Митрофанова назвала публікації ЗМІ Чехії про те, що в.о. керівника представництва в Празі нібито привіз у країну отруту рицин, провокацією без доказів.

"Ця історія триває давно. Це, звичайно, в чистому вигляді провокація, реакція на ситуацію зі знесенням пам'ятника, на додаток. Є сили, які хочуть посилити цю негативну реакцію, але в Чехії далеко не всі такі", - підкреслила Митрофанова. Крім того, вона вважає, що повідомлення чеських газет - "бездоказова провокація". Глава Росспівробітництва додала, що представник відомства в Чехії - "молода людина, з чеською мовою, яка добре ставиться до цієї країни і любить її".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Замість недавно прибраного пам'ятника Конєву в Празі невідомі встановили унітаз. ФОТО

Нагадаємо, напередодні празьке видання Seznam опублікувало інтерв'ю з таким собі Андрієм К. Він, за даними чеських журналістів, керував представництвом федерального агентства РФ у Празі і привіз отруту. Згодом телебачення Чехії повідомило, що замішаний у рициновому скандалі росіянин - це нібито російський дипломат.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова зі свого боку назвала повідомлення про рицин "з Росії" породженням фантазії.

"Це чергова провокація, яка межує з якоюсь хворобливою маячнею, груба провокація з боку тих сил у Чехії, які хочуть за будь-яку ціну завдати шкоди російсько-чеським відносинам і, як ми розуміємо, готові заради цього на все", - зазначила вона. Захарова також наголосила, що влада Чехії має "повною мірою усвідомлювати серйозність наслідків" подібних маніпуляцій.

29 квітня прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що скандал навколо звинувачень на адресу Росії з боку чеських ЗМІ в підготовці до замаху на празьких політиків не вимагає видворення з країни російського посла.

Незадовго до цього празький тижневик Respekt повідомив, посилаючись на джерело в спецслужбах, що три тижні тому в Прагу прилетів "якийсь чоловік з російським дипломатичним паспортом", у валізці у якого нібито була смертельна отрута. Отрута, за версією празьких журналістів, могла призначатися двом муніципальним політикам: старості району Прага-6 Ондржею Коларжу та приматору (главі) Праги Зденеку Гржібу. Ці люди мають стосунок до знесення пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву та перейменування площі Під каштанами на честь Бориса Нємцова (до цієї площі примикає територія посольства Росії в Чеській Республіці).

Посольство РФ у зв'язку зі скандалом направило ноту в МЗС Чехії, вказавши на неприпустимість "безпідставних нападок" на Росію та її празьку дипмісію - туди, за даними ЗМІ, поїхала людина, яка прилетіла до Праги з отрутою. При цьому посольство РФ це спростовує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство РФ у Чехії у відповідь на звинувачення ЗМІ, що його співробітник хоче отруїти мера Праги, вимагає надати дипломату охорону

"У зв'язку з нещодавньою заявою прессекретаря МЗС Чехії "фактом є те, що приблизно три тижні тому в Прагу з відрядження повернувся належним чином акредитований російський дипломат"... повідомляємо, що фактом це, насправді, не є", - йдеться у Twitter російського дипломатичного представництва.

Глава відомства Сергій Лавров зазначив, що доказів нібито спроб Росії отруїти когось у Чехії не надано.

Велику увагу ЗМІ раніше привернув скандал навколо знесення пам'ятника радянському воєначальнику Івану Конєву. Мерія Праги демонтувала з п'єдесталу пам'ятник маршалу ЗС СРСР. Посольство РФ у Чехії вважає, що перенесення пам'ятника в створюваний Музей пам'яті XX століття є "обурливим".

Водночас у празькому районі Рижепорье була встановлена ​​пам'ятна плита солдатам Російської визвольної армії (РВА), відомим також як "власовці". Напис на плиті свідчить "300 військовослужбовців РВА загинули під час визволення Праги". Крім того, на дошці присутня цитата з книги Олександра Солженіцина "Архіпелаг ГУЛАГ": "Чи всі чехи тоді зрозуміли, які росіяни звільнили їхнє місто?".

Автор: 

отруєння (945) Прага (104) росія (66502) скандал (629) Чехія (1660) Росспівробітництво (11)


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Топ коментарі
+10
Какиевашыдакасательстфа...этарусафобия...
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12.05.2020 09:38 Відповісти
+8
Относительно ядов у руководства рф такая репутация, что на их фоне все эти Борджиа, Медичи и прочие Локусты с Тофанами смотрятся сопливой школотой.
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12.05.2020 09:31 Відповісти
+7
Россотрудничество - оксиморон
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12.05.2020 09:29 Відповісти
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Россотрудничество - оксиморон
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12.05.2020 09:29 Відповісти
правильно читать: "Росдиверсия, Роспоглощение"..
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12.05.2020 09:42 Відповісти
Чехи молодцы, моментально раскрыли преступление. Есть чему поучиться украинцам. Почему молчат украинские патриоты и не требуют защиты? Или они смирились со своей судьбой.
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12.05.2020 09:31 Відповісти
Это потому, что козломордые не не умеют
делать преступления чтобы не оставить вагон следов...
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12.05.2020 09:58 Відповісти
Да уж. Жалко, что уехал Бабченко. Он бы уже снова лежал бы в луже крови и на этот раз Россия не отвертелась бы. Потому, что один раз это случайность а второй раз это система.
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12.05.2020 10:12 Відповісти
Что **********, подгорает, что опять ваши гебешние палачи обосрались?
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12.05.2020 12:51 Відповісти
Относительно ядов у руководства рф такая репутация, что на их фоне все эти Борджиа, Медичи и прочие Локусты с Тофанами смотрятся сопливой школотой.
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12.05.2020 09:31 Відповісти
Какиевашыдакасательстфа...этарусафобия...
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12.05.2020 09:38 Відповісти
Таке враження що обов'язки по отруєнню в Чехії лежать на тому Россотруднічестві, інакше звідки вона так впевнено говорить.
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12.05.2020 09:41 Відповісти
Репутация-с..
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12.05.2020 09:42 Відповісти
Раньше в таких случаях за поребриком кричали "Вы фсе врете", теперь - "у фас нет доказательств". То есть, теерь уже признают, что это правда.
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12.05.2020 09:42 Відповісти
Зер гут: вся скотобаза лыжи в Чехию намылила на пмж, обокрав полстраны. Из-за уродов недвига скакнула в разы. Теперь может упадет.
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12.05.2020 09:44 Відповісти
Данных по ингаляционному поражению людей рицином в доступной литературе найти не удалось. Ингаляционное экспонирование крыс к рицину вызывает у них диффузную некротизирующую пневмонию с интерстициальным и альвеолярным воспалением и отеком, но не ранее 8 ч после ингаляции. Через 12 ч отмечаются первые признаки нарушения проницаемости воздушно-кровяного барьера и цитотоксического действия рицина: в жидкости бронхиального пространства обнаруживаются повышенное содержание общего белка и воспалительные клетки крови. Наличие воспалительного процесса показывает и общая формула крови.

Через 18 ч после ингаляции рицина уже заметен альвеолярный отек и увеличено количество экстраваскулярной жидкости в легких. Через 30 ч выраженная артериальная гипоксемия и ацидоз, гистопатологические доказательства альвеолярного отека. Иммунохимические исследования показали, что ингалированный рицин связывается с реснитчатыми клетками, альвеолярными макрофагами и альвеолярными обкладочными клетками дыхательных путей.

В исследованиях на нечеловекообразных приматах установлено, что ингаляционная токсичность рицина имеет дозозависимый преклинический период 8-24 ч. В клиническом периоде у животных наблюдается анорексия, прогрессирующее снижается двигательная активность, развивается отдышка. Через 36-48 ч после ингаляции рицина они погибали от легочной недостаточности. Скорость гибели животных также зависела от ингалированной дозы. У всех обезьян, погибших от ингаляционного отравления рицином, обнаружили гнойно-фибринозную пневмонию, разной выраженности диффузный некроз легочной ткани и острые воспалительные изменения нижних дыхательных путей.
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12.05.2020 09:44 Відповісти
під симптоми коронавірусу замаскувати хотіли
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12.05.2020 10:43 Відповісти
Химики они знатные - не поспоришь. Основными производителями касторовых бобов являются Китай, Индия, Бангладеш и США. (С)
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12.05.2020 10:47 Відповісти
Хто зна.
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12.05.2020 10:47 Відповісти
Подробное описание патологии мелкодисперсного аэрозоля очищенного рицина у нечеловекообразных приматов (макак резусов) приведено в работе [http://supotnitskiy.ru/stat/stat105.htm#9 9 ]. Пять животных весом 5.9-6.3 кг были экспонированы к частицам аэрозоля рицина (размер частиц аэрозоля 1-2 мкм) из расчета ингаляционной дозы 21,0-41,8 мкг/кг. Средний диаметр частиц рицина 1,2 мкм, их основная масса осела в участке соединения бронхиол с альвеолами. В период времени между 36 ч и 48 ч после ингаляции большая часть животных погибла. Оставшиеся в живых обезьяны были умерщвлены и затем подверглись патологоанатомическому исследованию.
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12.05.2020 10:49 Відповісти
Чтоб не оскорблять особь женского пола, приведу аналогию с уже набившем оскомину рашковским "где Ваши доказательства" Глава Росспівробітництва Митрофанова про повідомлення ЗМІ, що керівник празького представництва привіз у країну отруту: "Бездоказова провокація" - Цензор.НЕТ 1402
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12.05.2020 09:56 Відповісти
Глава Росспівробітництва Митрофанова про повідомлення ЗМІ, що керівник празького представництва привіз у країну отруту: "Бездоказова провокація" - Цензор.НЕТ 3192Глава Росспівробітництва Митрофанова про повідомлення ЗМІ, що керівник празького представництва привіз у країну отруту: "Бездоказова провокація" - Цензор.НЕТ 9658
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12.05.2020 10:22 Відповісти
А почему нет!?

Репутация у паРашки такая и спрашивается кто в этом виноват (ну не Литвиненко, Ясир Арафат или Скрипали же)?
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12.05.2020 10:15 Відповісти
за конева кремляди плохо мстили,
все мысли лишь о шпиле, шпили-вили...
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12.05.2020 10:20 Відповісти
Старим чеським комунякам типу всяких там земанів треба більше вилизувати рашкованські *опи в гонитві за нафто-рубльом. То дограються, що отримаюь в Празі друге Солсбері.
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12.05.2020 10:29 Відповісти
Украинцы конечно бездарно посносили памятники, а ведь после каждого памятника могли требовать защиты от России.
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12.05.2020 11:13 Відповісти
но ********, ети истукани палачам почему-то не забрала, видимо у самой етого дерьма понатикано, что некуда ставить.
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12.05.2020 12:55 Відповісти
РОССОТРУДНІЧЕСТВО ЗАЯВЛЯЄ ЩО БЕЗДОКАЗОВО, а потім помажуть дверну ручку цим превезеним гавном і скрепонабожно скажуть що така божа воля, бо бог покликав за направленням ФСБ
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12.05.2020 12:25 Відповісти
Как для Чехов рецин это ЯД, а для руских любовный напиток. Вот сучье племя.
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12.05.2020 12:49 Відповісти
Любое представительство паРаши за рубежом, ето змеинное кубло гебнявявой падали на задании.
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12.05.2020 12:57 Відповісти
А скільки ви, кацапи, лили бруду і брехні на Україну? А про отруту, то ніхто точне не може повідомити, що це неправда. Бо ви себе показали в Болгарії і Великобританії. Ви це недолюди робите. І пішли вон із Чехії!
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12.05.2020 15:14 Відповісти
 
 