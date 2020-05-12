Глава Росспівробітництва Митрофанова про повідомлення ЗМІ, що керівник празького представництва привіз у країну отруту: "Бездоказова провокація"

Провокація без доказів - так глава Росспівробітництва Елеонора Митрофанова прокоментувала публікації чеських ЗМІ, в яких стверджується, що глава празького представництва російського відомства нібито привіз у країну отруту.

Ситуація з підготовкою "отруєння" непокоїть Чехію на тлі дипломатичного скандалу за участю РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.

Глава Росспівробітництва Елеонора Митрофанова назвала публікації ЗМІ Чехії про те, що в.о. керівника представництва в Празі нібито привіз у країну отруту рицин, провокацією без доказів.

"Ця історія триває давно. Це, звичайно, в чистому вигляді провокація, реакція на ситуацію зі знесенням пам'ятника, на додаток. Є сили, які хочуть посилити цю негативну реакцію, але в Чехії далеко не всі такі", - підкреслила Митрофанова. Крім того, вона вважає, що повідомлення чеських газет - "бездоказова провокація". Глава Росспівробітництва додала, що представник відомства в Чехії - "молода людина, з чеською мовою, яка добре ставиться до цієї країни і любить її".

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Нагадаємо, напередодні празьке видання Seznam опублікувало інтерв'ю з таким собі Андрієм К. Він, за даними чеських журналістів, керував представництвом федерального агентства РФ у Празі і привіз отруту. Згодом телебачення Чехії повідомило, що замішаний у рициновому скандалі росіянин - це нібито російський дипломат.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова зі свого боку назвала повідомлення про рицин "з Росії" породженням фантазії.

"Це чергова провокація, яка межує з якоюсь хворобливою маячнею, груба провокація з боку тих сил у Чехії, які хочуть за будь-яку ціну завдати шкоди російсько-чеським відносинам і, як ми розуміємо, готові заради цього на все", - зазначила вона. Захарова також наголосила, що влада Чехії має "повною мірою усвідомлювати серйозність наслідків" подібних маніпуляцій.

29 квітня прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що скандал навколо звинувачень на адресу Росії з боку чеських ЗМІ в підготовці до замаху на празьких політиків не вимагає видворення з країни російського посла.

Незадовго до цього празький тижневик Respekt повідомив, посилаючись на джерело в спецслужбах, що три тижні тому в Прагу прилетів "якийсь чоловік з російським дипломатичним паспортом", у валізці у якого нібито була смертельна отрута. Отрута, за версією празьких журналістів, могла призначатися двом муніципальним політикам: старості району Прага-6 Ондржею Коларжу та приматору (главі) Праги Зденеку Гржібу. Ці люди мають стосунок до знесення пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву та перейменування площі Під каштанами на честь Бориса Нємцова (до цієї площі примикає територія посольства Росії в Чеській Республіці).

Посольство РФ у зв'язку зі скандалом направило ноту в МЗС Чехії, вказавши на неприпустимість "безпідставних нападок" на Росію та її празьку дипмісію - туди, за даними ЗМІ, поїхала людина, яка прилетіла до Праги з отрутою. При цьому посольство РФ це спростовує.

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"У зв'язку з нещодавньою заявою прессекретаря МЗС Чехії "фактом є те, що приблизно три тижні тому в Прагу з відрядження повернувся належним чином акредитований російський дипломат"... повідомляємо, що фактом це, насправді, не є", - йдеться у Twitter російського дипломатичного представництва.

Глава відомства Сергій Лавров зазначив, що доказів нібито спроб Росії отруїти когось у Чехії не надано.

Велику увагу ЗМІ раніше привернув скандал навколо знесення пам'ятника радянському воєначальнику Івану Конєву. Мерія Праги демонтувала з п'єдесталу пам'ятник маршалу ЗС СРСР. Посольство РФ у Чехії вважає, що перенесення пам'ятника в створюваний Музей пам'яті XX століття є "обурливим".

Водночас у празькому районі Рижепорье була встановлена ​​пам'ятна плита солдатам Російської визвольної армії (РВА), відомим також як "власовці". Напис на плиті свідчить "300 військовослужбовців РВА загинули під час визволення Праги". Крім того, на дошці присутня цитата з книги Олександра Солженіцина "Архіпелаг ГУЛАГ": "Чи всі чехи тоді зрозуміли, які росіяни звільнили їхнє місто?".