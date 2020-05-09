Замість недавно прибраного пам'ятника Конєву в Празі невідомі встановили унітаз. ФОТО

На постамент, де раніше був пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву в столиці Чехії Празі, в ніч на 9 травня встановили унітаз.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinky.cz.

Подію розслідує поліція, керівництво району прибрало унітаз і засудило дії невідомих.



Фото: twitter.com/kromark

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Нагадаємо, в столиці Чехії Празі 6 квітня демонтували пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву. Рішення про демонтаж рада міського району Прага-6, де стояв монумент, ухвалила минулого року. Про дату демонтажу заздалегідь не повідомляли.

На місці, де стояв пам'ятник Конєву, мають встановити пам'ятник звільненню Праги в 1945 році. Як він буде виглядати - поки невідомо.