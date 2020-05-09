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Вместо недавно убранного памятника Коневу в Праге неизвестные установили унитаз. ФОТО
На постамент, где ранее был памятник советского маршала Ивана Конева в столице Чехии Праге, в ночь на 9 мая установили унитаз.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.cz.
Происшествие расследует полиция, руководство района убрало унитаз и осудило действия неизвестных.
Напомним, в столице Чехии Праге 6 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Решение о демонтаже совет городского района Прага-6, где стоял монумент, принял в прошлом году. О дате демонтажа заранее не сообщали.
На месте, где стоял памятник Коневу, должны установить памятник освобождению Праги в 1945 году. Как он будет выглядеть - пока неизвестно.
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"https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 19 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4 Бенеш через советского полпреда в Праге обратился к правительству СССР относительно его позиции в случае военного конфликта. Советское правительство ответило, что готово выполнить условия Пражского договора. Советский Союз предложил свою помощь Чехословакии на случай войны с Германией, даже в том случае, если вопреки пакту Франция этого не сделает, а Польша и Румыния откажутся пропустить советские войска. Позиция Польши выражалась в заявлениях о том, что в случае нападения Германии на Чехословакию, она не станет вмешиваться и не пропустит через свою территорию советские войска, и немедленно объявит войну Советскому Союзу, если он попытается направить войска через польскую территорию для помощи Чехословакии,. А если советские самолёты появятся над Польшей по пути в Чехословакию, они тотчас же будут атакованы польской авиацией. Франция и Чехословакия отказались от военных переговоров, а Англия и Франция блокировали советские предложения об обсуждении проблемы коллективной поддержки Чехословакии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 Лиге Наций .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-5 [5]
21 сентября советский представитель заявил на пленуме Совета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 Лиги наций о необходимости срочных мер в поддержку Чехословакии, если Франция тоже выполнит свои обязательства (согласно договорам о взаимной помощи), а также требования постановки в Лиге наций вопроса о германской агрессии. Правительство СССР провело ряд подготовительных военных мероприятий: на юго-западной и западной границе были приведены в боевую готовность стрелковые дивизии, авиация, танковые части и войска противовоздушной обороны. Только в декабре 1949 года руководитель КПЧ Клемент Готвальд рассказал, как в сентябре 1938 года Сталин просил через него передать Эдварду Бенешу, что Советский Союз готов оказать конкретную военную помощь Чехословакии без Франции, но при двух условиях: если Чехословакия попросит Москву о такой помощи и если сама будет защищаться от военной интервенции Третьего Рейха."
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 29 сентября в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD Мюнхене по инициативе Гитлера происходит его встреча с главами правительств Великобритании, Франции и Италии. Однако, вопреки обещанию в письме Чемберлену, чехословацкие представители не были допущены к обсуждению соглашения. СССР было отказано в участии во встрече. Советские войска были сосредоточены у западной государственной границы до https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 25 октября , а затем были возвращены в районы постоянной дислокации."
Ну, и где твоя Румыния? Где обращение правительства Чехословакии?
Бенеш,1943 г.:
"Русские никогда не высказывают свое окончательное мнение, они лишь вежливо улыбаются… Они вели себя так по отношению к нам во время Мюнхена, никогда ничего ясно не говорили, никогда ничего не хотели подписывать... Я никогда не буду говорить об этом открыто, но факт, что русские в 1938 г. нам никогда не говорили, что придут к нам на помощь"
В том то и дело, что дальше "проработки вариантов" СССР не пошел,потому что тогда война с Германией ему была невыгодна,как впрочем и Западу.Так что повесить Мюнхен на Запад,оставив не замаранным совок в этом сговоре ну уж никак не получиться.