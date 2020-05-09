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Новости Фото День Победы
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Вместо недавно убранного памятника Коневу в Праге неизвестные установили унитаз. ФОТО

На постамент, где ранее был памятник советского маршала Ивана Конева в столице Чехии Праге, в ночь на 9 мая установили унитаз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.cz.

Происшествие расследует полиция, руководство района убрало унитаз и осудило действия неизвестных.

Вместо недавно убранного памятника Коневу в Праге неизвестные установили унитаз 01
Фото: twitter.com/kromark

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Напомним, в столице Чехии Праге 6 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Решение о демонтаже совет городского района Прага-6, где стоял монумент, принял в прошлом году. О дате демонтажа заранее не сообщали.

На месте, где стоял памятник Коневу, должны установить памятник освобождению Праги в 1945 году. Как он будет выглядеть - пока неизвестно.

Автор: 

День Победы (1231) памятник (2243) Прага (110) Чехия (1746) унитаз (5)


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Топ комментарии
+64
котоХунта одобряет!

Вместо недавно убранного памятника Коневу в Праге неизвестные установили унитаз - Цензор.НЕТ 5767
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09.05.2020 22:36 Ответить
+50
Надо охрану выставить, а то кацапы украдут
Вместо недавно убранного памятника Коневу в Праге неизвестные установили унитаз - Цензор.НЕТ 2815
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09.05.2020 22:37 Ответить
+48
та то не полиция убрала. то парашники традиционно его спиндили)
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09.05.2020 22:34 Ответить
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Войти в Чехословакию, в 1938-м, РККА могла только через Польшу. Поляки этого не позволили... По большому счёту, ещё неизвестно, что было-бы, лучше... Зная "честных" рассеян, не удивлюсь, если-бы они "задержались" по дороге в Чехословакию, на территории Польши... А насчёт "помощи", то не надо так категорично утверждать - Чехословакию заставили сдаться немцам Чемберлен с Даладье...
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10.05.2020 07:17 Ответить
Румыния давала коридор для прохода советских войск и авиации.Но как говорилось выше Сталин собирался помогать чехам только на словах,а на деле он их кинул.Понятно что после развода от СССР чехам осталось только смириться и пойти на условия Мюнхена.
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10.05.2020 13:03 Ответить
"Муть" не пиши... Разберись сначала...
"https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 19 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4 Бенеш через советского полпреда в Праге обратился к правительству СССР относительно его позиции в случае военного конфликта. Советское правительство ответило, что готово выполнить условия Пражского договора. Советский Союз предложил свою помощь Чехословакии на случай войны с Германией, даже в том случае, если вопреки пакту Франция этого не сделает, а Польша и Румыния откажутся пропустить советские войска. Позиция Польши выражалась в заявлениях о том, что в случае нападения Германии на Чехословакию, она не станет вмешиваться и не пропустит через свою территорию советские войска, и немедленно объявит войну Советскому Союзу, если он попытается направить войска через польскую территорию для помощи Чехословакии,. А если советские самолёты появятся над Польшей по пути в Чехословакию, они тотчас же будут атакованы польской авиацией. Франция и Чехословакия отказались от военных переговоров, а Англия и Франция блокировали советские предложения об обсуждении проблемы коллективной поддержки Чехословакии в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 Лиге Наций .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-5 [5]
21 сентября советский представитель заявил на пленуме Совета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 Лиги наций о необходимости срочных мер в поддержку Чехословакии, если Франция тоже выполнит свои обязательства (согласно договорам о взаимной помощи), а также требования постановки в Лиге наций вопроса о германской агрессии. Правительство СССР провело ряд подготовительных военных мероприятий: на юго-западной и западной границе были приведены в боевую готовность стрелковые дивизии, авиация, танковые части и войска противовоздушной обороны. Только в декабре 1949 года руководитель КПЧ Клемент Готвальд рассказал, как в сентябре 1938 года Сталин просил через него передать Эдварду Бенешу, что Советский Союз готов оказать конкретную военную помощь Чехословакии без Франции, но при двух условиях: если Чехословакия попросит Москву о такой помощи и если сама будет защищаться от военной интервенции Третьего Рейха."

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 29 сентября в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD Мюнхене по инициативе Гитлера происходит его встреча с главами правительств Великобритании, Франции и Италии. Однако, вопреки обещанию в письме Чемберлену, чехословацкие представители не были допущены к обсуждению соглашения. СССР было отказано в участии во встрече. Советские войска были сосредоточены у западной государственной границы до https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 25 октября , а затем были возвращены в районы постоянной дислокации."

Ну, и где твоя Румыния? Где обращение правительства Чехословакии?
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10.05.2020 18:23 Ответить
Это все ватный бред.Бенеш обращался к советскому послу в Праге ещё 28 сентября об авиационной помощи,но был послан решать вопросы в Лигу Наций,неоднократно чешские генералы ВВС и артиллерии летали в Москву обсудить техническую сторону военной помощи от СССР и также ничего не добились(читать депеши чешского посла Фирлингера).Даже 30 сентября утром Бенеш спрашивал советского посла поможет ли СССР чехам или им принимать ультиматум Германии.Москва тупо отмалчивалась и ничего не отвечала.Про румынский коридор была устная договоренность с наркомом иностранных дел СССР Литвиновым-несколько сотен тысяч пехоты и сотни самолётов.Но это все было до одного места потому что Сталин просто изначально не собирался помогать чехам.Попистеть в Лиге Наций это да,а на практике ни фига не предпринял.
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11.05.2020 03:49 Ответить
"Джон", я смотрю, ты у нас "медиум"... Духов вызывать умеешь, с мёртвыми общаешься - с Бенешем, Литвиновым, Сталиным... И они тебе об "устных договорённостях" рассказывают... Ты далёк от того, что называется "международным правом", а ведь на нём базируется международная дипломатия!... Начитался писак- журнашлюх, а ведь они "ещё те сказочники...". На мой взгляд, СССР поступил правильно, переложив ответственность за принятие решения такого уровня, на Лигу Наций... Ты говоришь о "неоднократных полётах чешских генералов для обсуждения технической стороны помощи...". А тебе известно, что ВПК тогдашней Чехословакии был по мощи сравним с ВПК не только Франции, но и Германии?... Чешское оружие того времени превосходило немецкое! Чехословакия производила не только винтовки Маузера, не хуже немцев. Пулемёты "Брен" стояли на вооружении половины армий мира (все армии союзников, кроме СССР), а Рz-38/40, выпускавшиеся всю войну, были одним из основных видов танков вермахта! Так зачем чехам у нас что-то "техническое" обсуждать?... А "полёты", "депеши"... У нас вон, "Блазень", тоже много летал первый год... А толку?... Дипломаты пишут кучу бумаг, прорабатывают различные варианты, однако "на люди" выносится лишь окончательное решение, которое закрепляется официальным документом... Покажи мне его... Ах, нету... Есть "устные договорённости"?... Устно договариваются только с бабой - о "перепихе", или о совместной пьянке... А страны, по подобным вопросам, документы подписывают...
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11.05.2020 05:50 Ответить
А что письмо румынского МИДа Литвинову,где Румыния соглашается на пропуск советских войск это не документ?Чешский историк Пфафф его уже давно опубликовал.Да и вообще договор о взаимопомощи между СССР и Чехословакией давал огромное поле для маневра.Просто Сталин начал ипать вола-то цепляться к пункту про помощь Франции,то к невозможности провести войска через Польшу,то разводить словесный понос в Лиге Наций.В общем целью у него было подстрекнуть чехов,англичан и французов к войне с немцами при этом оставаясь в стороне.Так как это он делал с 1939 по 1941 только уже с польским кейсом.Сравнивать военные потенциалы чехов и немцев при условии жёсткого прессинга со стороны Запада и при отсутствии каких либо намеков на помощь со стороны СССР-смешно.
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11.05.2020 14:51 Ответить
Спор начался с иного... С отсутствия просьбы чехословаков, на ввод войск СССР. Это раз. Второе : МИД государства - не само государство, а его "письмо" не юридический документ, утверждённый правительством или монархом, а "техническая переписка", своеобразная "проработка вариантов"...(Румыния тогда была монархией).
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11.05.2020 14:59 Ответить
Просьба была,но чехов всегда вежливо посылали.

Бенеш,1943 г.:

"Русские никогда не высказывают свое окончательное мнение, они лишь вежливо улыбаются… Они вели себя так по отношению к нам во время Мюнхена, никогда ничего ясно не говорили, никогда ничего не хотели подписывать... Я никогда не буду говорить об этом открыто, но факт, что русские в 1938 г. нам никогда не говорили, что придут к нам на помощь"



В том то и дело, что дальше "проработки вариантов" СССР не пошел,потому что тогда война с Германией ему была невыгодна,как впрочем и Западу.Так что повесить Мюнхен на Запад,оставив не замаранным совок в этом сговоре ну уж никак не получиться.
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11.05.2020 17:15 Ответить
Ну что ты "рогом упираешься"? Было ясно сказано - "ждём официального обращения правительства Чехословакии"... Оно было?... Нет... О чём разговор?...
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11.05.2020 17:24 Ответить
Весь сентябрь посылать чешских переговорщиков и их военных нах,а потом заявлять "они нас не просили помощи". Это называется как я выше писал "ипать вола".Если тебе недвусмысленно намекают,что никакой помощи не будет,а потом заявляют "чего ты не попросил помощи официально?" то это гнилая отмазка рассчитанная на полных идиотов.Это какбэ мент увидит в переулке гопника собирающегося избить его знакомого и пройдет мимо со словами,а он официально ко мне по званию не обращался и помощи не просил,а орал что-то неразборчивое,но я был далеко и не расслышал.
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11.05.2020 17:54 Ответить
попросили за собой смыть...
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10.05.2020 01:03 Ответить
Кстати, Прагу освобождали войска Первого, Второго и Четвертого Украинских фронтов. Так что это плевок не России, это плевок Украине. Наши люди там полегли за то, чтобы потомки тех, кого они спасли от смерти прибежали сегодня с унитазом.
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10.05.2020 01:34 Ответить
Не бугурть так,вата.Иди лучше протри мемориальную табличку Маннергейму в Петербурге.
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10.05.2020 03:14 Ответить
Чучело, фронты назывались так не потому, что их соединения формировались из украинцев, а по их местоположению на карте театра боевых действий... Вы салат "оливье" тоже "французским" блюдом именуете, хотя французы о таком салате не знают и такого не едят...
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11.05.2020 15:52 Ответить
вполне логично! но все же, повторюсь : срусские.... вы беспросветные тупари, дикие сущности, на всегда потерявшие какую либо связь с Homo sapiens!!! Даже в аду вам места нету! Только полная аннигиляция ваших протухших, смердючих, мерзейших душонок!
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10.05.2020 01:43 Ответить
Вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B4%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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10.05.2020 10:59 Ответить
Этому маршалу коневу, вору картин из дрезденской галереи так и надо!!!
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10.05.2020 13:44 Ответить
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