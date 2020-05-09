Вместо недавно убранного памятника Коневу в Праге неизвестные установили унитаз. ФОТО

На постамент, где ранее был памятник советского маршала Ивана Конева в столице Чехии Праге, в ночь на 9 мая установили унитаз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.cz.

Происшествие расследует полиция, руководство района убрало унитаз и осудило действия неизвестных.



Фото: twitter.com/kromark

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Напомним, в столице Чехии Праге 6 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Решение о демонтаже совет городского района Прага-6, где стоял монумент, принял в прошлом году. О дате демонтажа заранее не сообщали.

На месте, где стоял памятник Коневу, должны установить памятник освобождению Праги в 1945 году. Как он будет выглядеть - пока неизвестно.