Неизвестные нарисовали черную полосу на окрашенном в красный флаге памятника воинам-освободителям в Славянске, мэр Лях обратился в полицию. ФОТО

В Славянске Донецкой области неизвестные нарисовали черную полосу на окрашенном в красный цвет флаге памятника воинам-освободителям в парке "Шелковичный".

Об этом сообщил в Facebook мэр города Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

Славянский городской голова также обнародовал фото, на которых видно, что нижняя часть красного знамени за спиной фигуры солдата раскрашена в черный цвет. Пользователи соцсетей в своей комментариях отметили, что теперь знамя похоже на флаг Украинской повстанческой армии.

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По словам старшего инспектора Славянского отдела полиции Марии Тюриной, с заявлением по этому поводу в полицию в 8:00 9 мая обратился сам Вадим Лях, информирует Суспільне.

"Данное сообщение зарегистрировано, сейчас мы проводим проверку", - отметила Мария Тюрина.

Издание отмечает, что раньше знамя на памятнике воинам-освободителям в Славянске было белым, а в этом году его перекрасили в красный.

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