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Неизвестные нарисовали черную полосу на окрашенном в красный флаге памятника воинам-освободителям в Славянске, мэр Лях обратился в полицию. ФОТО

В Славянске Донецкой области неизвестные нарисовали черную полосу на окрашенном в красный цвет флаге памятника воинам-освободителям в парке "Шелковичный".

Об этом сообщил в Facebook мэр города Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

Славянский городской голова также обнародовал фото, на которых видно, что нижняя часть красного знамени за спиной фигуры солдата раскрашена в черный цвет. Пользователи соцсетей в своей комментариях отметили, что теперь знамя похоже на флаг Украинской повстанческой армии.

Неизвестные нарисовали черную полосу на окрашенном в красный флаге памятника воинам-освободителям в Славянске, мэр Лях обратился в полицию 01

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По словам старшего инспектора Славянского отдела полиции Марии Тюриной, с заявлением по этому поводу в полицию в 8:00 9 мая обратился сам Вадим Лях, информирует Суспільне.

"Данное сообщение зарегистрировано, сейчас мы проводим проверку", - отметила Мария Тюрина.

Издание отмечает, что раньше знамя на памятнике воинам-освободителям в Славянске было белым, а в этом году его перекрасили в красный.

Неизвестные нарисовали черную полосу на окрашенном в красный флаге памятника воинам-освободителям в Славянске, мэр Лях обратился в полицию 02

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Автор: 

День Победы (1231) вандализм (609) Донецкая область (10132) Славянск (2609)


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Топ комментарии
+125
Так нормально ж. Чи мер Лях колаборант?
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09.05.2020 20:23 Ответить
+121
Неизвестные нарисовали черную полосу на окрашенном в красный флаге памятника воинам-освободителям в Славянске, мэр Лях обратился в полицию - Цензор.НЕТ 4300
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09.05.2020 20:30 Ответить
+94
Молодцы! Давите сепарню!
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09.05.2020 20:23 Ответить
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Червоний прапор убив 9 млн українців голодом, і ще кілька мільйонів беззбройних у другу світову, та в Сибіру, у концтаборах. Червоний прапор експортував "мировую революцию" по всьому світу -- кров і сльози. Червоні кхмери -- ті ж комуністи.
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10.05.2020 11:56 Ответить
Ну так шикарная идея. Чего он ерепенится?
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10.05.2020 14:42 Ответить
Оцей мер, який пофарбував прапор у червоний колір, явний сєпар. І це саме він розколює і провокує суспільство.
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10.05.2020 17:20 Ответить
Так, а шо не так? Все правильно. Лях, ти чого виступаеш?
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10.05.2020 18:03 Ответить
Креативно і патріотично. Нехай лише спробує якась с*ка встановити червону шмату в Києві.
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18.05.2020 21:26 Ответить
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